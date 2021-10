Wer in einem Land als gegen Covid-19 geimpft gilt, ist es in einem anderen noch lange nicht. Das löst mittlerweile manche internationale Verwicklung aus. Und es führt zu zum Teil absurden Problemen beim Reisen - auch für Deutsche.

Von Christina Berndt und Frank Nienhuysen

Die Pandemie flacht ab, die Reisefreiheit nimmt zu. Allerdings nicht für alle. Denn ob man in ein Land einreisen und was man dort tun darf, hängt häufig vom Impfstoff ab. Elena Ivankina zum Beispiel ist jetzt in Moskau bei ihren Eltern zu Besuch - weil ihre Eltern nicht nach Berlin dürfen. Seit fast zehn Jahren lebt die Russin in der deutschen Hauptstadt, sie arbeitet für ein Logistik-Unternehmen, hat drei Kinder, das jüngste ist drei Jahre alt. Drei- bis viermal im Jahr ist ihre Mutter früher für einen Monat nach Deutschland gekommen, um die Familie zu entlasten. Das war vor der Pandemie.