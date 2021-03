Zehn Millionen Impfeinheiten made in Italy? Es gibt Pläne, den russischen Sputnik-Wirktstoff künftig auch in Italien herzustellen.

In Italien ist noch vor der EU-Zulassung des russischen Impfstoffs Sputnik V der Bau der ersten europäischen Produktionsstätte des Vakzins geplant. Der russische Staatsfonds RDIF und der Schweizer Pharmakonzern Adienne würden die Fabrik errichten, teilte die italienisch-russische Handelskammer mit. Die italienischen Aufsichtsbehörden müssten dem Vorhaben noch zustimmen.

Wissenschaftler bescheinigen dem Impfstoff eine Wirksamkeit von fast 92 Prozent. Damit ist die Effektivität vergleichbar mit bereits in der EU zugelassenen Vakzinen wie der vom Mainzer Unternehmen Biontech. Nach Angaben der Handelskammer ist geplant, im Juni die Produktion zu starten und bis Jahresende zehn Millionen Impfeinheiten herzustellen. Handelskammer-Chef Vincenzo Trani nannte das Abkommen historisch und Beleg dafür, dass italienische Unternehmen über politischen Differenzen stünden.

Das Zulassungsverfahren für Sputnik V bei der in Amsterdam ansässigen EU-Arzneimittelbehörde EMA läuft noch. Italien ist das vierte EU-Land, das diesen Prozess nicht abwarten will. In Ungarn, der Slowakei und Tschechien ist Sputnik V bereits zugelassen oder es laufen nationale Zulassungsverfahren.

Die Entwickler von Sputnik zweifeln die Neutralität der EMA an. Auf dem Sputnik-Twitter-Kanal forderten sie eine Entschuldigung von EMA-Chefin Christa Wirthumer-Hoche, die am Sonntag in einer österreichischen Talk-Show die EU-Staaten davor gewarnt hatte, Sputnik eigenmächtig zuzulassen. Die Sputnik-Entwickler erklärten dazu, dies werfe ernsthafte Fragen auf über eine mögliche politisch motivierte Einmischung in den Zulassungsprozess. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, nannte die Äußerungen von Wirthumer-Hoche bedauerlich und unangemessen.

Australien "unglaublich enttäuscht" über verweigerte Lieferungen

Unterdessen will Australien nach dem Lieferstopp von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union gemeinsam mit anderen Ländern Druck auf Brüssel ausüben, um abgesprochene Dosen doch noch zu erhalten. Handelsminister Dan Tehan sagte am Dienstag dem Sender ABC, es handele sich um "Impf-Protektionismus" seitens der EU. Er sei "unglaublich enttäuscht" über die Entscheidung Italiens, den Export von 250 000 Dosen des Vakzins von Astra Zeneca zu blockieren. Es bestehe die Sorge, dass die EU auch künftige Lieferungen zurückhalten könne. Australien plane, mit Kanada, Japan, Norwegen und Neuseeland zusammenzuarbeiten, um die EU zu drängen, ihre Meinung zu ändern, sagte Tehan. "Je mehr wir kollektiven Druck auf sie ausüben können, desto mehr werden sie erkennen, dass das, was sie tun, falsch ist."

Die italienische Regierung hatte in der vergangenen Woche die Lieferung von einer Viertelmillion Dosen Impfstoff von Astra Zeneca an Australien verhindert - und damit erstmals die Ausfuhr von Corona-Impfstoff aus der Europäischen Union in einen Drittstaat gestoppt. Im Visier sind Hersteller, die ihre EU-Lieferpflichten nicht erfüllen. Astra Zeneca hält die ursprünglich zugesagte Liefermenge an die Europäische Union im ersten Quartal nicht ein, was für großen Unmut sorgt.

"Das Ganze ist kein feindseliger Akt Italiens gegen Australien", hatte der italienische Außenminister Luigi Di Maio gesagt. Das Verbot sei Teil einer am 30. Januar in Europa beschlossenen Export-Kontrollregelung. Frankreich begrüßte den Schritt. "Das zeigt, dass wir als Europäer fähig sind, nicht naiv zu sein und unsere Interessen zu verteidigen", sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune.