Niemand in Washington zweifelte daran, wie das dritte Amtsenthebungsverfahren gegen einen US-Präsidenten am Mittwoch zu Ende gehen würde. Vier Monate nach Beginn der Impeachment-Untersuchung und 49 Tage nach der Anklage durch das Repräsentantenhaus stand Donald Trump vor einem weiteren Sieg: dem Freispruch durch den Senat in beiden Anklagepunkten - was bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe aber noch nicht vollzogen war. Kein Machtmissbrauch, keine Behinderung des Kongresses.

Zuletzt hatte ein Senator der Demokraten noch versucht, die Idee eines Verweises ins Spiel zu bringen, den die Parlamentskammer gegen einen Präsidenten aussprechen könnte - eine Art moralische Strafe also. Dass die Republikaner dies unterstützen würden, war jedoch nicht zu erwarten. Trump ist das Impeachment damit los. Doch welche längerfristigen Folgen die Ereignisse der vergangenen Wochen für den Präsidenten und seine Partei haben werden, was sie für die Opposition bedeuten, wie sie das Machtgefüge verändern: Das ist alles noch nicht entschieden.

Gegen Ende des Prozesses wurde noch einmal überdeutlich, warum ein Schuldspruch politisch nie infrage kam. Die Republikaner haben für Trumps Verhalten gegenüber der Ukraine schon ein halbes Dutzend Erklärungen vorgebracht, die sich teils widersprachen. Vor der Schlussabstimmung blieben im Wesentlichen noch zwei Argumentationslinien übrig. Die lauten und eifrigsten Unterstützer Trumps behaupten noch immer, er habe gar nichts Falsches getan. Der Präsident habe keine Untersuchung gegen einen politischen Gegner verlangt, sagte Senator Ted Cruz. Es sei ihm bloß um die Bekämpfung der Korruption in der Ukraine gegangen, in die der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden verwickelt sei. "Dazu hatte der Präsident nicht nur das Recht, es war sogar seine Pflicht."

Sind die Demokraten gescheitert? Mit dem Verfahren haben sie drei Ziele erreicht, sagt ein Beobachter

Das war die Art von bedingungsloser Verteidigung, die Trump von den Republikanern immer verlangt hat - und die sie ihm mehrheitlich geliefert haben, bis hinauf zum Mehrheitsführer Mitch McConnell, der das ganze Impeachment-Verfahren von Beginn weg als illegitime Aktion dargestellt hatte. Die andere Argumentationslinie kam dagegen erst kürzlich auf, dann nämlich, als es um die Frage ging, ob der Senat Zeugen wie den früheren Sicherheitsberater John Bolton anhören soll. "Was er tat, war falsch", sagte Senator Lamar Alexander über Trumps Vorgehen. "Beschämend und falsch", nannte es Senatorin Lisa Murkowski. Dann bemängelten beide, dass das Verfahren entlang parteipolitischer Linien verlaufen war - ganz so, als hätten sie es als Republikaner nicht in der Hand gehabt, dies zu ändern. Konsequenzen wollte diese Fraktion auf jeden Fall keine ziehen: Trumps Taten rechtfertigten keine Amtsenthebung.

Sind die Demokraten also gescheitert? Ein parteinaher Beobachter stellt es im Gespräch so dar: Den Spitzen der Demokraten im Kongress sei stets bewusst gewesen, dass eine Amtsenthebung durch den Senat keine Option war. Mit dem Impeachment-Verfahren habe die Partei aber drei Ziele erreicht. Trumps Verhalten sei auf der größtmöglichen Bühne in den grellsten Farben ausgeleuchtet worden. Die Republikaner hätten sich durch die Weigerung, Zeugen vorzuladen, der Vertuschung schuldig gemacht, was besonders für jene Senatoren, die im Herbst zur Wiederwahl antreten müssen, gefährlich werden könnte. Und schließlich hätten einige Republikaner das Verhalten des Präsidenten immerhin öffentlich kritisiert, was sich im Wahlkampf als Munition verwerten lasse. Bestätigt sieht sich aber auch Trumps Lager, nicht zuletzt durch den Umstand, dass seine Zustimmungswerte zuletzt nach oben zeigten.

Eine offene Frage ist, wie nun Trump auf den Freispruch reagieren wird. Die republikanische Senatorin Susan Collins, die zur kleinen Gruppe der sanften Trump-Kritiker gehört, sagte: Sie glaube, der Präsident habe aus dem Impeachment "eine ziemlich große Lektion" gelernt. Welche Lektion das sein soll, ist aber unklar.

Viele in Washington weisen darauf hin, dass sein umstrittenes Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij just einen Tag folgte, nachdem die Russland-Untersuchung mit dem Auftritt des Sonderermittlers Robert Mueller vor dem Kongress endgültig abgeschlossen war. Als er sich offenbar endlich befreit sah.

Fühlt sich Trump nach dem Ende des Impeachment-Verfahrens also in seinem Machtgebrauch erst recht ermuntert? Zumindest vielen Politikern bei den Demokraten fällt es schwer zu sehen, wo die Bremsen gegen diesen Präsidenten noch sein sollen. Der Senat, der diese Rolle traditionell am ehesten erfüllt, hat nicht erst in der Ukraine-Affäre gezeigt, dass er dem Präsidenten keine Zügel anlegen will. In den Gerichten sitzt eine Rekordzahl von Richtern, die von Trump ernannt wurden. Ihnen bleibt nur eine Hoffnung: die Wähler, die im November an die Urne gehen.