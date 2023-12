Hessen:CDU und SPD einigen sich auf Koalitionsvertrag

Die Verhandler von CDU und SPD in Hessen haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das Dokument wurde am späten Mittwochabend verschickt und liegt der Süddeutschen Zeitung vor. In dem Entwurf einigen sich die beiden Parteien etwa auf schärfere Maßnahmen im Bereich Migration, mehr Stellen für die Polizei oder ein Investitionsprogramm für den Kitaausbau. Auch das sogenannte Hessengeld soll kommen. Damit will die Koalition das erste selbst genutzte Eigenheim mit 10 000 Euro pro Käufer und 5000 Euro pro Kind fördern.

Außerdem bekennen sich beide Parteien zu einem neuen Stil in der Zusammenarbeit. "Wir schließen keine alten Kompromisse", heißt es im Vorwort, das mit dem Titel "Eine für alle" überschrieben ist. Stattdessen wollen CDU und SPD vermeintliche Gegensätze wie etwa "Freiheit und Sicherheit, Wirtschaftskraft und Klimaschutz" oder "Tradition und Fortschritt" überwinden. Anders als noch im Sondierungspapier ist nun nicht mehr von einer "christlich-sozialen Koalition" die Rede, sondern von einer "demokratisch-christlich-sozialen Koalition". Die Bezeichnung "christlich-sozial" für das Bündnis aus CDU und SPD rief bisweilen Spott hervor, weil sie eher an den Parteinamen der CSU, der Christlich-Sozialen Union, erinnerte.

Ein anderer Aufreger aus dem Sondierungspapier hat es aber in den Koalitionsvertrag geschafft, das Genderverbot. CDU und SPD wollen "festschreiben, dass in der öffentlichen Verwaltung sowie weiteren staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird". Gemeint sind damit Schulen, Universitäten und der Rundfunk. Man werde also künftig auf, die "Verwendung der sog. Gendersprache" verzichten und sich stattdessen am Rat für deutsche Rechtschreibung orientieren. Der hatte im Sommer noch einmal bekräftigt, dass sogenannte Wortbinnenzeichen, wie etwa der Genderstern nicht "zum Kernbestand der deutschen Orthografie" gehören.

Ebenso verständigten sich die Verhandler auf die Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete. Im Dialog mit den Kommunen strebt die neue Koalition an, "dass Geflüchtete keine monetären Auszahlungen mehr erhalten". Bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Hessen solle ein Umstieg auf Bezahlkarten anstelle von Sachleistungen und Taschengeld erfolgen.

Bis zuletzt dürfte wohl über die Verteilung der Ministerien verhandelt worden sein. Doch auch deren Zuschnitt und deren Aufteilung finden sich nun in dem Papier. Demnach gehen sieben Ressorts plus die Staatskanzlei mit ihrem Chef und einem Minister für Bund und Europa an die CDU, darunter auch ein eigenes Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat. Außerdem kann die CDU landespolitisch wichtige Häuser wie Finanzen, Inneres und Bildung verbuchen. Die SPD hingegen darf drei Minister an den Kabinettstisch schicken. Sie erhält ein Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und den ländlichen Raum. Ein Ressort mit dem Fokus auf Arbeit und Soziales sowie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur.

Die Grünen vermuteten bereits den ersten Streit

Ursprünglich war erwartet worden, dass sich die Unterhändler schon früher auf ein Abkommen würden einigen können. Am Mittwochnachmittag war allerdings noch ein Treffen der Spitzengruppe beider Parteien geplant. Die hessischen Grünen vermuteten daher bereits, der neue Konsens zwischen CDU und SPD sei wohl doch nicht so groß. Dass noch kein fertiger Koalitionsvertrag vorliege, "kann nur bedeuten, dass es massiven Streit gibt", sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Mathias Wagner, am Mittwochvormittag.

Allzu viel Zeit konnten sich die Unterhändler aber ohnehin nicht lassen. Schon am kommenden Samstag stimmen die Delegierten der SPD bei einem außerordentlichen Parteitag in Groß-Umstadt über den Koalitionsvertrag ab. Bei der CDU kommt am selben Tag in Frankfurt ein Parteiausschuss zusammen. Den Delegierten bleiben damit also etwas mehr als zwei Tage Zeit, um das Papier mit seinen mehr als 180 Seiten durchzuarbeiten. Wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) vergangene Woche ankündigte, könnte der Koalitionsvertrag am kommenden Montag, dem 18. Dezember, unterschrieben werden. Am 18. Januar konstituiert sich der neue Landtag.