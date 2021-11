Von Josef Kelnberger, Brüssel

Man bekommt nicht mehr sehr viel Neues zu hören von Frances Haugen, der Whistleblowerin, die das Facebook-Imperium erschüttert. Aber auch in der Wiederholung liegt ihre Kraft. An diesem Montag klagte sie den Konzern in Brüssel an, vor einem Ausschuss des Europaparlaments, der gerade an einem Gesetz zur Regulierung der digitalen Welt arbeitet: Hate Speech, gesellschaftliche Spaltung, Gewalt, psychische Schäden bei Kindern und Jugendlichen - und Facebook unternehme nichts dagegen, um seinen Profit nicht zu gefährden. Die Europäische Union, sagte sie, sei nun auf dem besten Weg, einen "Goldstandard für die ganze Welt" zu setzen im Umgang mit den Tech-Giganten. Lächelnd fügte sie hinzu: "Auch für mein Land, die USA." Worum es ihr geht: Die Staaten sollen Zugriff auf die Algorithmen erhalten, die bestimmen, welche Inhalte welchem Nutzer zugespielt werden. Das wäre ein Angriff auf das Geschäftsmodell von Facebook.