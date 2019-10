Nach dem Angriff von Halle hat Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) die Tat als "rechtsextremistischen Terroranschlag" bezeichnet. Auch Generalbundesanwalt Peter Frank stellte bei der gemeinsamen Pressekonfreenz in Karlsruhe eindeutig fest: "Was wir gestern erlebt haben, war Terror." Der Täter habe sich das Ziel gesetzt, in der Synagoge ein Massaker anzurichten.

Im Auto des Täters seien insgesamt vier Kilo Sprengstoff in zahlreichen Sprengvorrichtungen sichergestellt worden, sagte der Generalbundesanwalt. Stephan B. werde zweifacher Mord und versuchter Mord in neun Fällen vorgeworfen, er werde noch an diesem Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Justizministerin will Juden in Deutschland "deutlich besser schützen"

In einem Video des Angriffs und einem später aufgetauchten Manifest gibt sich der Täter selbst als Rechtsextremer zu erkennen. Unklar ist bisher, wie der Mann an die Waffen gelangte und ob er in rechtsextreme Strukturen eingebettet war. Die Untersuchungen laufen weiter, Frank wollte zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen.

Die Justizministerin kündigte an, die in Deutschland lebenden Juden nach dem Anschlag "deutlich besser schützen" zu wollen. Der gewalttätige, aggressive Rechtsextremismus sei eine der "größten Bedrohungen, der wir uns aktuell gegenüber sehen". Dabei müsse man sich auch den "Nährboden anschauen, auf dem diese Gewalt wächst". Das beginne mit Worten, denen Taten folgten.Besonders im Internet bemerke man eine zunehmende Verrohung. Sie sei nicht länger bereit, das zu akzeptieren.

Lambrecht kündigt an, die "Netzwerkbetreiber stärker in die Verantwortung nehmen" zu wollen. Bei Morddrohungen oder Volksverhetzung müssten die Betreiber noch stärker in die Pflicht genommen werden, diese an die Behörden weiterzuleiten. Den Opfern des Angriffs in Halle und ihren Angehörigen sprach sie ihr "tief empfundenes Beileid" aus.