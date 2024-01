Wann immer man sich gerade an Schulen umhört, ist von fehlendem Personal die Rede, von löchrigen Stundenplänen, von Lehrerinnen und Lehrern, die zwei Klassen parallel unterrichten müssen, weil Kollegen krank sind. Der Lehrermangel ist das derzeit drängendste Thema in der Bildungspolitik . Da wirkt es einigermaßen überraschend, was neue Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung nun zeigen: Zumindest an Grundschulen könnte es schon bald wesentlich mehr Lehrkräfte geben, als gebraucht werden.

Von 2023 bis 2035 dürften insgesamt etwa 96 000 fertig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer fürs Grundschullehramt zur Verfügung stehen, heißt es in der Studie, die die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag veröffentlicht hat. Der Bedarf an neuen Einstellungen im selben Zeitraum werde jedoch voraussichtlich nur etwas mehr als 50 000 Personen umfassen. Bis 2035 könnten also insgesamt knapp 46 000 Grundschullehrer mehr bereitstehen, als nötig wären, um den Unterricht abzudecken. Ist der Lehrermangel damit bald vorbei?

Es kommen weniger Kinder zur Welt

Ganz so einfach sei das nicht, sagt der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm, der schon seit Jahren Prognosen zum Lehrermangel berechnet und auch an der aktuellen Studie mitgearbeitet hat. "Da beginnt jetzt eine Entwicklung, die die Grundschulen zuerst erfasst", erklärt er. Auch an den weiterführenden Schulen werde sich das bemerkbar machen. Dass so der Mangel von mehr als 80 000 Lehrkräften ausgeglichen wird, den er bis 2030 prognostiziert, hält Klemm aber für unwahrscheinlich. Auch werde sich wenig an der Tatsache ändern, dass Lehrer in bestimmten Fächern fehlen, in Kunst, Musik oder naturwissenschaftlichen Fächern zum Beispiel.

Der Grund für die Trendwende an den Grundschulen ist einfach: Es kommen in den nächsten Jahren wohl weniger Kinder auf die Welt, als bisher angenommen. Woran das liegt, hat die Studie nicht erforscht. Es könnte mit der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun haben, vermutet Klaus Klemm, dem Personalmangel in Kitas und Kindergärten, aber mit auch der allgemeinen Weltlage, der Inflation, der Energiekrise, den neuen Kriegen.

2021 wurden in Deutschland noch knapp 800 000 Kinder geboren, 2022 waren es etwa 740 000. 2023 könnten es hochgerechnet nur knapp 690 000 gewesen sein. Und wenn es weniger Geburten gibt, sinkt auch die Zahl der künftigen Grundschülerinnen und Grundschüler. Im aktuellen Schuljahr sind es 3,2 Millionen, 2035/36 könnten es den Berechnungen zufolge nur noch 2,8 Millionen sein - wenn sich der demografische Trend fortsetzt.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik; Quelle: Bertelsmann-Stiftung)

Die Zahlen von Klemm und seinen Kollegen unterscheiden sich übrigens deutlich von den Prognosen, die die Kultusministerkonferenz (KMK) aufgestellt hat. Sie rechnet mit einem deutlich schwächeren Rückgang der Grundschüler, und nur 6300 Lehrkräften, die bis 2035 übrig bleiben könnten.

"Die demografische Entwicklung ist schwer vorhersehbar", sagt Klemm. Es gebe immer wieder Ereignisse, mit denen niemand gerechnet habe, und die sich auf die demografische Entwicklung auswirken - das Aufkommen der Antibabypille zum Beispiel, den Mauerfall, Fluchtbewegungen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zum Beispiel sind mehr als 200 000 ukrainische Schüler nach Deutschland gekommen. Von einem "ewigen Wechsel von Mangel und Überschuss" ist in der Studie die Rede. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahrzehnten Zeiten, in denen vor lauter Überangebot keine Lehrer eingestellt wurden - und Zeiten, wie jetzt, in denen sie händeringend gesucht wurden.

Der Vorwurf des Experten: Die Politik wartet zu lange

Das Problem, so formuliert es Klaus Klemm: "Die Politiker und auch die Studierenden, die sich fürs Lehramt interessieren, orientieren sich prozyklisch an dem, was ist." Das bedeutet: Gibt es zu viele Lehrer, werden Stellen abgebaut und das Interesse am Lehrberuf schwindet, gibt es zu wenige Lehrer, wird zwar versucht gegenzusteuern, allerdings zeigen sich die Effekte erst nach Jahren, wenn die neuen Lehrer fertig ausgebildet sind - und sich die demografische Entwicklung womöglich schon wieder gedreht hat.

"Man kann der Politik nicht vorwerfen, dass sie den demografischen Wandel nicht vorhersieht", sagt Klemm, "aber man kann ihr schon vorwerfen, dass sie zu lange wartet, bis sie darauf guckt und entsprechend handelt." Auf den Anstieg der Geburten zwischen 2012 und 2016 sei zum Beispiel wesentlich zu spät reagiert worden, die Folgen sind gerade an den Schulen zu spüren.

Was die Kultusministerinnen und Kultusminister jetzt tun sollten, wo die neuen Berechnungen auf dem Tisch liegen? Junge Lehrerinnen und Lehrer deshalb arbeitslos werden zu lassen, sei absolut falsch, sagt Klemm. Mit seinen Mitautoren schlägt er in der Studie vor, das mögliche Überangebot an Grundschullehrern künftig zu nutzen, um das Schulsystem insgesamt zu entlasten. Zum Beispiel, um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 für Erstklässler gelten soll, zu garantieren. Schon jetzt ist schließlich fraglich, ob der Anspruch überhaupt gewährleistet werden kann, weil so viele Erzieherinnen und Erzieher fehlen.

Außerdem, so die Forscher, könnten die zusätzlichen Lehrkräfte Grundschulen mit vielen sozial benachteiligten Schülern verstärken. Da vor allem an Mittel- und Realschulen auch künftig noch Lehrkräfte fehlen werden, könnte man angehenden Grundschullehrern zusätzlich schon im Masterstudium ein Modul anzubieten, mit dem sie auch in den fünften und sechsten Klassen an weiterführenden Schulen unterrichten können. Klaus Klemm sagt: "Wenn man die Situation, die wir jetzt haben, klug ausnutzt, könnte das helfen, aus dem Kreislauf von Mangel und Überangebot rauszukommen."