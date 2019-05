21. Mai 2019, 21:47 Uhr Finanzkonzept Wie die SPD die Grundrente finanzieren will

Die SPD-Minister Heil und Scholz stellen ein Konzept für die Finanzierung der geplanten Grundrente vor.

Dabei soll der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung erhöht werden.

Um das zu finanzieren, soll der verringerte Mehrwertsteuersatz auf Hotelübernachtungen angehoben werden. Zudem bedarf es Einnahmen aus einer noch zu beschließenden Finanztransaktionssteuer.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Bundessozialminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz (beide SPD) haben ein Finanzierungskonzept für die geplante Grundrente für Geringverdiener vorgelegt. An diesem Mittwoch will Heil seinen Gesetzentwurf vorstellen. Die ARD hatte zuerst darüber berichtet. Heil und Scholz planen demnach, die Grundrente sowohl über Steuern als auch über Beitragsmittel zu finanzieren.

Zum einen soll der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung im Einführungsjahr 2021 auf 1,8 Milliarden Euro angehoben werden, in den Folgejahren noch stärker. Den Spielraum im Haushalt wollen sich die beiden SPD-Minister verschaffen, indem sie den von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung eingeführten verringerten Mehrwertsteuersatz auf Hotelübernachtungen ("Mövenpicksteuer") wieder von sieben auf 19 Prozent anheben. Das soll Mehreinnahmen von 700 Millionen Euro bringen. Hinzu kommen sollen Einnahmen aus einer noch zu beschließenden Finanztransaktionsteuer in Höhe von 500 Millionen Euro. Weitere 400 Millionen Euro sollen aus Heils Haushalt kommen.

Darüber hinaus soll der Krankenversicherungsbeitrag für Rentner verringert werden. Durch Letzteres spart die Rentenversicherung Geld, weil sie den Arbeitgeberanteil für Rentner zahlt. Die Ersparnis soll in die Grundrente fließen. Auch die Arbeitslosenversicherung soll zur Finanzierung der Grundrente herangezogen werden: Die Bundesagentur für Arbeit soll höhere Rentenbeiträge für Arbeitslose abführen; die Mehreinnahmen sollen dann in die Grundrente fließen.

Nach Angaben des Sozialministeriums würden von diesem Grundrentenkonzept drei Millionen Rentner mit mindestens 35 Beitragsjahren profitieren. Eine Bedürftigkeitsprüfung soll es nicht geben. Die Kosten beziffert das Ressort auf 3,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr. In den Folgejahren würden die Kosten dann jeweils steigen, bis auf 4,8 Milliarden Euro im Jahr 2025.