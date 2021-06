Von Constanze von Bullion

Die Partei, auf die alle schauen. So nennt Robert Habeck seinen Laden irgendwann. Eine Beschreibung ist das, die so ziemlich alles umreißt, was sich zwischen dem Umfragehimmel von gestern und dieser besonderen Art der Hölle abspielt, durch die die Grünen gerade müssen.

Freitagabend in einer ehemaligen Pakethalle der Post in Berlin-Kreuzberg, 80 Neumitglieder der Grünen sitzen vor einer Bühne auf weiträumig verräumten Stühlen. Zwischen Industriemauern und einem künstlich angelegten Gärtchen veranstalten die Bündnisgrünen ihren 46. Bundesparteitag. Die meisten Delegierten sitzen pandemiebedingt zu Hause vor dem Bildschirm, einige wenige Gäste aber sind im Saal präsent. Bis Sonntag soll hier das Bundestagswahlprogramm der Grünen verabschiedet werden. Am Samstagnachmittag wird sich Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin dem Votum des Parteitags stellen, in einem Wahlgang mit ihrem Spitzenteamgenossen Robert Habeck.

Was eigentlich als Gute-Laune-Treff mit engagierter Fachdebatte gedacht war, hat sich unversehens zu einem eher anspruchsvollen Manöver entwickelt, jedenfalls für Baerbock. Die Spitzenkandidatin der Grünen kämpft seit Wochen gegen harte Kritik und sinkende Umfragewerte, weil sie mehrfach ihren Lebenslauf korrigieren musste und den Eindruck erweckte, es mit der biografischen Selbstoptimierung übertrieben zu haben.

Am ersten Tag des Parteitags sieht man sie nur minutenweise, während ihr Mitstreiter Robert Habeck bis in den Abend ausgedehnte Spaziergänge durch den Saal unternimmt, hie und dort ein bisschen plaudert, gut gebräunt und mit demonstrativ guter Laune.

Habeck ist es auch, der am ersten Tag der Zusammenkunft mehrfach auf die Bühne geht und zunächst eine Auftaktrede hält, die einige Klischees über die Grünen zu widerlegen sucht. Anderen Vorschriften zu machen, eine Verbotspartei zu sein, Verzicht zu predigen - alles falsche Vorstellungen von den Grünen, meint der Parteichef.

Detailansicht öffnen Gut gebräunt diskutiert Parteichef Habeck beim Parteitag der Grünen über Klimaziele, den Verbrennungsmotor und ein Tempolimit. (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

Durch ihr Wahlprogramm ziehe sich vielmehr ein Freiheitsbegriff, der darin bestehe, sich selbst gesellschaftliche Rahmenbedingungen setzen zu können. Die Freiheit, mit dem Nachtzug von Hamburg nach Rom reisen zu können, gehöre dazu, oder die Freiheit von Gewalt oder Zensur. "Freiheit ist nämlich nicht Regellosigkeit, und dass alle machen was sie wollen", sagt Habeck. "Freiheit bedeutet, wohlverstanden, über die Regeln und die Bedingungen des eigenen Lebens selbst zu bestimmen."

Wenn sich die Bedingungen des Lebens und der Gesellschaft aber änderten, dann müssten die Regeln eben auch verändert werden, soll das heißen. Später wird Habeck noch darauf hinweisen, dass Wandel, auch eine ökologische und soziale Klimawende, nur möglich werde "mit der Mehrheit der Menschen in Deutschland". Das ist ein deutlicher Hinweis an den Parteitag, die Wählerinnen und Wähler nicht zu überfordern mit radikalen Klimaforderungen, für die es keine ausreichend breite Unterstützung gebe.

Womit der Parteitag auch schon bei der Klimapolitik angekommen ist, die am Freitagabend das wichtigste Thema ist. Eine Abstimmung über den CO₂-Preis steht da an, die der Parteivorstand nicht verlieren darf. Er hat im Entwurf des Wahlprogramms gefordert, den Preis für eine Tonne CO₂ bis 2023 auf 60 Euro zu erhöhen. Klimaaktivisten, unter ihnen viel Jüngere, halten das nicht für ausreichend, wenn die Ziele des Klimaabkommens von Paris bis 2030 erreicht werden sollen.

"Auch wenn wir alle Kohlekraftwerke abschaffen, brauchen wir eine starke CO₂-Bepreisung, um den 1,5 Pfad zu schaffen", sagt Jakob Blasel. Der junge Grüne, der im Herbst in den Bundestag will, führt beim Parteitag ein Bündnis von Klimabewegten an, die die Grünenspitze zu einer entschlosseneren Klimapolitik verpflichten wollen.

Am zweiten Tag geht es um den Spitzensteuersatz

Habeck hält die Gegenrede, warnt die Delegierten davor, zu stark an der Preisschraube zu drehen. Er rechnet Blasel den Anstieg der CO₂-Abgaben vor, die kontinuierlich ansteigen würden, könnte er sich durchsetzen. Das sei vielen Menschen nicht vermittelbar. "Wenn wir diese Menschen zu schnell verlieren, dann verlieren wir das Projekt Energiewende", ruft der Parteivorsitzende in den Saal. Blasel verliert die Abstimmung, mit deutlichem Anstand.

Und auch an anderer Stelle macht der Parteitag deutlich, dass Regieren unter Umständen doch schöner sein und mehr Veränderung bewirken könnte als eine Reihe von Maximalforderungen auf dem Papier. Auch die Forderung, auf Landstraßen ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern einzuführen, wird am Freitagabend keine Zustimmung finden. Die Idee, auf Autobahnen maximal Tempo 100 zuzulassen, war schon vor der Abstimmung abgeräumt worden. Durchsetzen kann sich die Grünenspitze auch mit ihrem Vorschlag, Autos mit Verbrennungsmotor ab 2030 nicht mehr zuzulassen. Die Forderung, das Datum auf 2025 vorzuverlegen, scheitert.

Den ersten Tag der grünen Bundesdelegiertenkonferenz also haben die Parteioberen unfallfrei überstanden. An diesem Samstag stehen schon die nächsten Kampfabstimmungen ins Haus, über die Anhebung des Spitzensteuersatzes zu Beispiel. Und dann: die Wahl von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, mutmaßlich gefolgt von einer Ermunterungsrede. Langweilig jedenfalls dürfte es nicht werden.