Von Jan Heidtmann, Roland Preuß und Henrike Roßbach

Wo ist sie? Franziska Giffey bleibt verschwunden an diesem Mittwoch, abgetaucht, in Deckung. Keine Pressekonferenz und auch kein Statement vor dem Bundeskanzleramt, wo sich am Morgen eine bemerkenswerte Kabinettssitzung abgespielt hat. Nicht wegen des verabschiedeten "Weißbuch Multilateralismus", sondern weil just in dieser Runde die Bundesfamilienministerin ihren Rücktritt verkündet hat. Oder, präziser: die Kanzlerin um ihre Entlassung gebeten hat.