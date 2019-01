Prächtige Segelschiffe beherrschten über Jahrhunderte die Weltmeere - bis 1862 der erste Dampfer auftauchte. Sind die Segler heute nur noch Seemannsromantik?

Es ist ein seltsames Gefährt, das da am 8. März 1862 bei Hampton Roads aus der Mündung des James River ausläuft. Die CSS Virginia, ganz aus Stahl, gliche einer gefährlichen Panzerschildkröte, wären da nicht der schwarzen Qualm spuckende Schornstein und die aus den Luken ragenden Geschütze. Draußen vor der Atlantikküste warten ihre Feinde: fünf klassische, aus Holz gebaute Segelschiffe der US-Nordstaaten. Das Sternenbanner weht an deren Heck, himmelhoch ragen die Masten, drohend zeigen sie ihre mit Kanonen gespickte Breitseite. Der Krieg des Nordens, der Union, gegen die Sklavenhalter des Südens, die Konföderierten, geht nun ins zweite Jahr und an Land nicht recht voran. Doch immerhin, die Navy blockiert mit wachsendem Erfolg die Küsten des Südens und damit die Handelsverbindungen der Rebellen nach Europa.

Kaum ist das Stahlschiff in Reichweite, eröffnet das erste Blockadeschiff, die mit 24 Kanonen bestückte Cumberland, das Feuer. Fünf Kriegsschiffe mit 219 Geschützen lassen die Hölle hereinbrechen über die Virginia, Pulverrauch treibt wie dichter Nebel über den Wellen. Sie erhält fast hundert Volltreffer und fährt doch unbeirrt weiter. Fassungslos beobachtet ein Seemann der Nordstaaten, wie die Geschosse an ihr "wirkungslos abprallten, als wären es Erbsen aus Spielzeugflinten". Die Virginia versenkt die Cumberland und die noch größere Congress und beschädigt ein drittes Schiff schwer, das dann strandet. Es ist, schreibt der Historiker James M. McPherson, "der schlimmste Tag in der 86-jährigen Geschichte der US Navy". Binnen weniger Stunden ging eine Ära zu Ende, jene der großen Segelschiffe, mit denen die Seefahrtsnationen die Meere befuhren und beherrschten; zumindest hat das Ende ihrer Ära an diesem Tag begonnen.

Inzwischen ist das Segelschiff längst ein Mythos geworden, besungen von Shanty-Chören in posthumer Seemannsromantik, die man wohl nicht beleidigt, wenn man ihr bemerkenswerten Mut zum Kitsch bescheinigt: "Windjammer, Windjammer, fahre weit hinaus, stolzes Schiff auf großer Fahrt, das Meer ist Dein Zuhaus." Bei großen Regatten, Hafengeburtstagen, der Kieler Woche bestaunen Hunderttausende die prächtigen Schiffe, die letzten ihrer Art: Großsegler wie die Kruzenshtern und die Mir aus Russland, Frankreichs Belem oder eben die Gorch Fock, das zuletzt immer unrühmlicher aufgefallene Segelschulschiff der Deutschen Marine. Fast alle gehören sie in die umgangssprachlich weit gefasste Kategorie der "Windjammer", womit, nicht immer korrekt, Großsegler aller Art bezeichnet werden.

Wobei der Jammer im Zusammenhang mit der Gorch Fock zuletzt von ganz anderer Art war. Es gab Todesstürze von Kadettinnen, Mobbingvorwürfe und zuletzt eine so irrsinnige Kostensteigerung für die Instandsetzung, dass man meinen mochte, die Gorch Fock sei für die Deutsche Marine so etwas, was einst der Fliegende Holländer für die sieben Weltmeere war, ein Geisterschiff, das Schrecken verbreitet.

Die Gorch Fock: gefürchtet, geliebt, marode

Sie war der viel zitierte Stolz der Deutschen Marine, doch nun ist ihr Schicksal ungewiss: Das Segelschulschiff Gorch Fock ist marode, seine Sanierung soll inzwischen mindestens 135 Millionen Euro kosten, ein Vielfaches des ursprünglich kalkulierten Betrages (SZ vom 21. und 22. Januar). Drei Szenarien gibt es nun: Die Fertigstellung der Reparatur, die Verschrottung oder ein Umbau zum Museumsschiff. Zuletzt war der Betrieb der "Gorch Fock" aus Sicht des Havariebeauftragten nicht zu verantworten. Ihr Zustand sei so schlecht gewesen, dass "einen Zeitraum von vielen Jahren eine nicht unerhebliche Gefahr für Schiff und Besatzung ausging", wie es in dem Bericht des Bundesrechnungshofes heißt. Gebaut wurde die Gorch Fock 1958. Ihre gleichnamige Vorgängerin liegt heute als Museumsschiff Gorch Fock I in Rostock. Benannt ist das Schiff nach dem nationalistischen Hamburger Dichter, der 1916 in der Seeschlacht am Skagerrak fiel. Nach dem nicht völlig geklärten Todesumständen beim Absturz zweiter Kadettinnen in den Jahren 2008 und 2011 wurde der Ausbildungsbetrieb für die angehenden Seeoffiziere massiv kritisiert und neu geordnet. Seit 2015 befindet sich das Schiff zur Generalüberholung in der Werft. Auf einen früheren Kommandanten geht das "Gorch-Fock-Lied" zurück:

"Die hohen Masten und der schlanke Bug Zieh'n immer wieder uns auf See. Die Angst, die mancher einst im Herzen trug, Verging wie die Seekrankheit im Lee. Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, Gefürchtet ist auch mancher Maat - Und ist auch ihre Nähe oft recht unbequem, Im Herzen ist doch jeder Kamerad! Weiß ist das Schiff, das wir lieben, Weiß die Segel, die sich bläh'n Stets hat der Wunsch uns getrieben, Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh'n. / Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh'n. Wir brassen, wir entern und wir legen aus Und setzen die Segel für die Fahrt. Das Land entschwindet und es geht hinaus, Wir segeln nach alter guter Art. Und müssen wir einestag's von dannen zieh'n Und ist die Fahrenszeit vorbei, Der Wunsch bleibt immer in den Herzen drin: Ich wäre ja so gerne noch dabei! Weiß ist das Schiff, das wir lieben, Weiß die Segel, die sich bläh'n Stets hat der Wunsch uns getrieben, Hoch vom Mast, Weit auf die See hinauszuseh'n . . ."