Interview von Dunja Ramadan

Der Tod der "World Central Kitchen"-Mitarbeiter hat scharfe Kritik an Israel ausgelöst. Die Herkunftsländer der Toten fordern Aufklärung, der Palästinensische Halbmond beklagt, sein Personal arbeite seit Beginn des Krieges unter Lebensgefahr. Nach Angaben der Sprecherin der Organisation, Nebal Farsakh, sind in Gaza rund 600 Mitarbeiter für sie tätig, Rettungskräfte, Sanitäter, Fahrer, Helfer, die die Verteilung von Lieferungen übernehmen, Zelte aufbauen sowie psychosoziale Unterstützung anbieten. Laut der von den USA finanzierten Datenbank "Aid Worker Security Database" wurden seit Oktober mehr als 196 Helfer in Gaza getötet.