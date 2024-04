Der Tod der "World Central Kitchen"-Mitarbeiter hat scharfe Kritik an Israel ausgelöst. Die Herkunftsländer der Toten fordern Aufklärung, der Palästinensische Halbmond beklagt, sein Personal arbeite seit Beginn des Krieges unter Lebensgefahr. Nach Angaben der Sprecherin der Organisation, Nebal Farsakh, sind in Gaza rund 600 Mitarbeiter für sie tätig, Rettungskräfte, Sanitäter, Fahrer, Helfer, die die Verteilung von Lieferungen übernehmen, Zelte aufbauen sowie psychosoziale Unterstützung anbieten. Laut der von den USA finanzierten Datenbank "Aid Worker Security Database" wurden seit Oktober mehr als 196 Helfer in Gaza getötet.

SZ: Frau Farsakh, Sie sitzen in Ramallah, sind aber jeden Tag mit Ihren Kollegen in Gaza im Gespräch. Wie nehmen die den Tod von sieben Mitarbeitern der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" (WCK) auf?

Nebal Farsakh: Wir sind alle sehr erschüttert. Das waren Menschen, die ihre sichere Heimat verlassen haben, um den Menschen in Gaza in ihrer größten Not zu helfen. Was diese Menschen geleistet haben, kann man gar nicht genug wertschätzen. Sie haben Menschlichkeit verkörpert, das vermissen wir Palästinenser von der internationalen Gemeinschaft. Wir sind erschüttert, aber nicht überrascht.

Warum?

Was den internationalen Helfern passiert ist, ist keine Ausnahme. Seit Tag eins werden unsere Mitarbeiter zur Zielscheibe israelischer Angriffe. Wir haben 15 Mitarbeiter verloren, während sie im Dienst waren. Das sind keine Zahlen, das sind Menschen, die haben Mütter, Kinder, Freunde, die sie jeden Tag vermissen. Sie waren da draußen, um anderen Menschen zu helfen, und kamen nie mehr zurück. Nur interessiert das leider keinen. Wenn Ausländer sterben, ist die Aufregung groß, dann muss die israelische Armee Stellung nehmen. Wenn Palästinenser sterben, muss sie gar nichts sagen. Dabei versuchen wir alles, um unsere Einsatzkräfte und Fahrer nicht unnötiger Gefahr auszusetzen, aber dieser Vorfall hat der Welt endlich gezeigt: Egal ob du einen ausländischen Pass in der Tasche hast, Journalist bist, eine Oma oder ein Kind - kein Mensch ist in Gaza sicher.

Wie genau sahen diese Versuche der Koordinierung aus?

Das unterscheidet sich von Mission zu Mission. Wir haben als Palästinensischer Halbmond keinen direkten Draht zur israelischen Armee. Meistens übernimmt das UN-Nothilfebüro OCHA, der Rote Halbmond oder das Rote Kreuz die Kommunikation. Im Vorfeld werden das Kennzeichen des Autos sowie die Namen und IDs der Insassen mit den Israelis geteilt. Dann gibt die Armee irgendwann grünes Licht und teilt die befahrbaren Routen auf der Landkarte mit uns. Der Fahrer fährt also auf einer Strecke, die von der israelischen Armee abgesegnet wurde. Und trotzdem werden Konvois beschossen, ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel.

Ja, bitte.

Der Sanitäter Mohammed Al-Omari wurde Anfang Februar getötet, nachdem israelische Scharfschützen auf den Konvoi geschossen hatten. Die Kollegen wollten mehrere Verwundete aus dem Al-Ahli-Krankenhaus in ein Krankenhaus in den Süden verlegen. Die Koordination mit den Israelis hat eine Woche gedauert. Eine Woche. Der Rote Halbmond war auf dem Auto erkennbar, Al-Omari trug seine Uniform, es gibt keine Entschuldigung dafür, dass humanitäre Helfer immer wieder zum Ziel werden.

Ich erinnere mich an das Schicksal von Hind Rajab, international wurde über sie berichtet. Das fünfjährige Mädchen war mit seinen Verwandten im Auto, als es unter israelischen Beschuss geriet. In einem Notruf flehte es um Hilfe. Zwei Ihrer Kollegen machten sich auf den Weg, was ist genau passiert?

Meine Kollegen Youssef Zeino und Ahmed Al-Madhoon machten sich auf den Weg zu Hind. Zwölf Tage lang haben wir nichts von unseren Mitarbeitern gehört. Nachdem sich die israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet zurückgezogen hatten, erreichten uns die Bilder: Man fand die sterblichen Überreste von Hind, unser pulverisiertes Rettungsauto, die Leichen unser beider Mitarbeiter. Der Krankenwagen wurde offensichtlich von einer heftigen Explosion erschüttert - und das, obwohl es zuvor eine Absprache gab. Beide Männer wollten Hind unbedingt retten und kamen nie mehr zurück - niemand muss sich deshalb erklären, nichts wird aufgearbeitet.

Welche Auswirkungen, glauben Sie, hat der Tod der internationalen Helfer auf die Situation in Gaza?

Die Nachricht ist auch deshalb so tragisch, weil mehr als eine Million Menschen in Gaza hungern. Es gibt bereits Berichte von Schiffen, die zurück nach Zypern fahren, weil internationale Hilfsorganisationen um ihre Mitarbeiter fürchten. Tonnen an Lebensmitteln, die so bitter benötigt werden, kommen nicht an. Es finden sich auch immer weniger Fahrer, die freiwillig in den Gazastreifen fahren. Und das Schlimme ist, es wird sicher nicht der letzte Angriff auf humanitäre Helfer sein.