Ehud Barak war 35 Jahre in der israelischen Armee und diente in der Eliteeinheit Sajeret Matkal. Er war Kommandeur im Sechstagekrieg 1967 und im Jom-Kippur-Krieg 1973. Von 1999 bis 2001 war der Politiker der Arbeitspartei Ministerpräsident und von 2007 bis 2013 Verteidigungsminister.

Interview von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

In seinem Arbeitszimmer im elften Stock eines Hochhauses in Tel Aviv hat Ehud Barak zahlreiche Fotos stehen. Sie zeigen ihn mit bekannten Politikern wie den US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama. Während seiner Zeit als Ministerpräsident versuchte er, die Friedensverhandlungen mit den Palästinensern in Camp David wieder in Gang zu bringen. In diesen Tagen ist der frühere Chef der israelischen Armee auch wegen seiner militärischen Expertise gefragt. Als es während des Interviews Raketenalarm gibt und zwei Abschüsse zu hören sind, lässt er sich davon nicht aus der Ruhe bringen und spricht davon unbeeindruckt einfach weiter.