Nur wenige Stunden bevor in Israel US-Präsident Joe Biden erwartet wird, knallt eine Rakete in ein Krankenhaus in Gaza-Stadt. Hunderte Menschen sollen dabei umgekommen, sein - die genauen Todeszahlen sind aber derzeit, ebenso der Hintergrund des Angriffs. Ein Überblick über die bisher bekannten Fakten.

Was ist passiert?

Am Dienstagabend ist das Al-Ahli-Arab-Krankenhaus in Gaza-Stadt Ziel eines Luftangriffs geworden. Hunderte Menschen sind dabei Berichten zufolge getötet oder verletzt worden. In der Klinik seien Tausende Flüchtlinge aus dem Norden der Küstenenklave untergebracht, teilte das Gesundheitsministerium, das der militant-islamistischen Hamas untersteht, mit. Die Klinik wird von der anglikanischen Diözese Jerusalem getragen und ist das einzige christliche Krankenhaus im Gazastreifen. Die palästinensischen Behörden beschuldigen die israelische Armee für den Angriff, diese wiederum spricht von einer fehlgeleiteten Rakete militanter Palästinenser. Die Angaben beider Konfliktparteien können bislang nicht überprüft werden.

Was sagt Israel dazu?

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Verantwortung für den Einschlag zurückgewiesen. "Die ganze Welt sollte es wissen: Es waren barbarische Terroristen in Gaza, die das Krankenhaus in Gaza angegriffen haben", teilte Netanjahu mit. Es sei nicht das israelische Militär gewesen. "Diejenigen, die unsere Kinder brutal ermordet haben, ermorden auch ihre eigenen Kinder", sagte er weiter.

In einer Mitteilung des israelischen Militärs hieß es hinterher, dass erste Informationen darauf hindeuteten, dass "der Islamische Dschihad für den fehlgeschlagenen Raketenabschuss verantwortlich ist". Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen. Israel kündigte allerdings an, Beweise vorlegen zu wollen.

Wie reagiert die Hamas?

Die Hamas widerspricht der Darstellung der Israelis. Hamas-Chef Ismail Hanijeh warf den USA vor, hinter der Tat zu stehen und Israel zu decken. Der Angriff werde ein "neuer Wendepunkt in dem Konflikt" sein.

Die Extremisten der libanesischen Hisbollah-Miliz kündigten für Mittwoch einen "Tag des beispiellosen Zorns" gegen Israel und den Besuch von US-Präsident Biden in dem Land an. Die USA trügen die direkte und vollständige Verantwortung "für dieses Massaker", hieß es in der Erklärung.

Wie viele Menschen sind getroffen worden?

Der Leiter des Zivilschutzes in Gaza sprach von mindestens 300 getöteten Menschen, das Gesundheitsministerium von mindestens 500 Personen, die getötet oder verletzt worden seien. Beide Behörden unterstehen der Hamas-geführten Regierung im Gazastreifen.

Die israelische Armee zweifelt die Zahl der Todesopfer hingegen an. Es habe keinen direkten Treffer auf die Einrichtung gegeben, sagt ein Sprecher der israelischen Armee. Aufnahmen von Militärdrohnen würden eher auf einen Einschlag auf dem Parkplatz hinweisen.

Wie sind die Reaktionen in der arabischen Welt?

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmud Abbas, sprach von einem "entsetzlichem Verbrechen, einem Völkermord". Dafür trügen auch die Länder Verantwortung, die Israel unterstützten.

In zahlreichen muslimisch geprägten Ländern ist es zu spontanen Protesten gekommen. In Amman versuchten Demonstranten zur israelischen Botschaft zu gelangen, auch vor dem Konsulat in der türkischen Millionenmetropole Istanbul versammelten sich zahlreiche Demonstranten. In Tunis, Bagdad und Teheran kam es ebenso zu Protesten. Irans Außenamtssprecher verurteilte den Angriff und machte Israel verantwortlich. Auch Marokko verurteilte die "Bombardierung" des Krankenhauses "durch israelische Streitkräfte" "aufs Schärfste", ähnlich äußerte sich auch Ägypten. Mehrere Staaten kündigten Trauertage für die Opfer an. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland beantragten eine Dringlichkeitssitzung des UN-Weltsicherheitsrat zu dem Vorfall. Jordanien sagte das für Mittwoch geplante Treffen zwischen König Abdullah II. und US-Präsident Joe Biden ab. Man werde Biden erst empfangen, wenn es eine Einigung gebe, den Krieg zu beenden und "diese Massaker" zu stoppen, sagte Außenminister Aiman al-Safadi.

Was bedeutet das für den Besuch von US-Präsident Joe Biden?

Für die Reise Bidens nach Israel haben sich die Vorzeichen mit dem Anschlag nochmal verschlechtert. Er selbst zeigte sich "empört und zutiefst betrübt" über die Explosion in dem Krankenhaus, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls habe er mit Jordaniens König und Israels Premierminister gesprochen und sein Team angewiesen, weitere Informationen über den genauen Hergang zu sammeln. Dem Kommunikationsdirekter des Nationalen Sicherheitsrates der US-Regierung, John Kirby, zufolge, werde Biden in Israel auch "harte Fragen" stellen und die humanitäre Situation im Gazastreifen ansprechen. Die USA wollen nicht, dass sich der Konflikt ausweite oder vertiefe.

Mit Material der Agenturen