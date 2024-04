Georgios Petropoulos, der Chef der UN-Behörde für die Koordinierung humanitärer Hilfe in Gaza, ist ein nüchterner Mann und neigt wohl nicht dazu, Dinge zu dramatisieren. "Es werden harte Zeiten für Tausende Palästinenser", schrieb er jetzt in einer Textnachricht. Doch das ist dann wohl doch eher eine Untertreibung. Als ob die Zeiten nicht schon schwer genug wären im Gazastreifen , nach fast einem halben Jahr Krieg. Hunderttausende haben seit Wochen viel zu wenig zu essen, kommen einer Hungersnot immer näher, nach Angaben von Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, sind bereits 27 Kinder an Unterernährung gestorben.

Es werden wohl mehr werden, weil sich die humanitäre Lage weiter verschlimmert hat nach dem Tod von sieben Mitarbeitern der Hilfsorganisation "World Central Kitchen" (WCK) bei einem israelischen Raketenangriff in der Nacht zum Dienstag. Die vom spanischen Starkoch José Andrés gegründete WCK war in den vergangenen Monaten neben den Vereinten Nationen (UN) und dem Palästinensischen Roten Halbmond zu einer der größten und aktivsten Helfer im Gazastreifen geworden, hatte nach eigenen Angaben mehr als 40 Millionen Mahlzeiten zubereitet. Nach dem Tod der Mitarbeiter wurden alle Aktivitäten eingestellt, zwei weitere Hilfsorganisationen folgten. Sie können derzeit nicht einfach ersetzt werden. Der Zwischenfall habe erneut deutlich gemacht, dass es in Gaza keine sicheren Zonen gebe, sagen viele Mitarbeiter von Hilfsorganisationen.

Die Sache hat weltweit Aufmerksamkeit erregt, weil es ausländische Helfer aus dem Westen waren, die ums Leben gekommen sind. Der Tod von humanitären Helfern durch israelische Bomben und Raketen ist aber seit Monaten grausamer Alltag in Gaza. Laut der von den USA finanzierten Datenbank für die Sicherheit von Entwicklungshelfern wurden seit Oktober mehr als 196 Helfer im Gazastreifen getötet. 176 UN-Mitarbeiter starben bisher, mehr als je zuvor in der Geschichte der Vereinten Nationen, dazu 95 Journalisten, mehr als in jedem Krieg in den vergangenen drei Jahrzehnten weltweit.

"Dieser Konflikt war einer der schlimmsten in jüngster Zeit, was die Zahl der getöteten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen angeht", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag. Er empörte sich wie so viele Regierungschefs weltweit, die alle Israel auffordern, mehr Hilfe nach Gaza zu lassen. Was nicht passiert. "Die Menge der humanitären Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, hat sich nicht wesentlich verändert, und der Zugang zum Norden wurde nicht verbessert", teilen die Vereinten Nationen in ihrem Tagesbericht vom Mittwoch mit. Im gesamten Küstengebiet werde weiter geschossen und getötet. Allein am Tag nach dem Zwischenfall wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza, die von der Hamas kontrolliert werden, 59 Palästinenser von israelischen Truppen getötet.

Der Konvoi von WCK hatte die Genehmigung der Israelis

Bisher versuchten Hilfsorganisationen, ihre Einsätze mit der israelischen Armee zu koordinieren - die einzige Möglichkeit, um sich gegen Beschuss zu schützen. Der Konvoi von WCK hatte die Genehmigung der Israelis und wurde dennoch beschossen. Ein tragischer Fehler, sagt die Regierung in Israel. Aber kein Einzelfall. Bereits am Samstag soll ein Scharfschütze ein WCK-Fahrzeug ins Visier genommen haben. Nach einem Bericht der israelischen Zeitung Haaretz hat die Armee in vielen Orten in Gaza sogenannte Kill Zones eingerichtet, Bereiche, in denen jeder Eindringling sofort getötet werde. Egal, ob bewaffnet oder nicht.

Ein UN-Mitarbeiter berichtet am Telefon, dass die israelische Armee gezielt Lastwagen beschieße, die dann nicht mehr zum Transport von Hilfsgütern benutzt werden können. Besonders dramatisch ist die Lage im Norden des Gazastreifens, wo kaum Hilfe ankommt. Nach Angaben des Hilfswerkes der Vereinten Nationen für die Palästinenser, UNRWA, blockiert Israel all seine Versuche, den Norden mit Lebensmitteln zu versorgen. Dort essen viele Menschen Tierfutter und Blätter, um zu überleben. Dabei gebe es eine einfache Möglichkeit, die drohende Hungersnot abzuwenden: Israel müsste nur den Grenzübergang Erez im Norden öffnen. Was es aber nicht tut.

Unterdessen dauert die Empörung weltweit an. Kanadas Außenministerin Mélanie Joly kritisierte den Angriff am Mittwoch am Rande des Nato-Außenministertreffens in Brüssel mit deutlichen Worten: Israel müsse das Völkerrecht respektieren, "und wir werden sicherstellen, dass dies der Fall ist".

In Großbritannien gibt es Forderungen nach einem Ende der Waffenhilfe

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak forderte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Gleichzeitig wurden in seinem Land Forderungen lauter, dass die Regierung ihre Waffenhilfe für Israel einstellen solle. Der frühere Staatssekretär im Außenministerium, Lord Peter Ricketts, sagte in einem Fernsehinterview: "Manchmal kommt es in Konflikten zu einem Moment, in dem die weltweite Empörung so groß wird, dass sich das Gefühl herauskristallisiert, dass es so nicht weitergehen kann." Drei der sieben getöteten Helfer waren Briten.

US-Präsident Joe Biden verurteilte Israel ungewöhnlich scharf. Der Angriff auf die Helfer sei kein Einzelfall. Aus dem Weißen Haus hieß es, die Attacke unterstreiche die Gleichgültigkeit, mit der Israel den Tod von Zivilisten und humanitären Helfern in Gaza hinnehme. Offenbar zweifelt die US-Regierung auch daran, dass die von Israels Premier Benjamin Netanjahu versprochene Untersuchung des Vorfalls tatsächlich zur Aufklärung der Sache beitragen wird. In einer demonstrativen Geste rief Biden persönlich bei WCK-Gründer Andrés an, um ihm sein Beileid auszusprechen.