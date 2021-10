Von Klaus Ott

In seinen 13 Jahren im Bundestag, von 2002 bis 2015, galt Peter Gauweiler immer als besonders widerspenstig. Als einer, der sich lieber an sein Gewissen statt an die Partei- und Regierungslinie hielt und der beim Verfassungsgericht sogar gegen die eigene Regierung klagte. "Nur wer neben der Politik einen Beruf hat, ist so unabhängig, wie es das Grundgesetz vorsieht", postulierte der CSU-Mann, als seine hohen Anwaltshonorare wieder einmal Debatten auslösten. Diskussionen darüber, was Volksvertreter denn nebenbei so alles tun und kassieren dürften. Mit dem Ruf des vorbildlichen Parlamentariers, den Gauweiler zeitweise hatte, lassen sich manche Vorgänge in seiner damaligen Münchner Kanzlei indes nur schwer vereinbaren.