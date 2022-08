Von Christoph Koopmann, München

Bei Ken Jebsen, dem aus Funk und Fernsehen und zuvorderst Telegram bekannten Verschwörungsideologen, geht es jetzt um die Wurst. Sein großes Thema war von 2020 an eigentlich Corona, aber nun hat er wiederentdeckt, was er schon nach der Krim-Annexion 2014 am Wickel hatte: seine Moskautreue. Auf seinem Telegram-Kanal macht Jebsen vor 152 000 Abonnenten Stimmung gegen die Sanktionen des Westens. Weil deshalb "eine massive Wirtschaftskrise" drohe, wirbt er nun für Trockenfleisch, "damit die Familie im Notfall versorgt ist".