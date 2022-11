Von Daniel Brössler und David Pfeifer, Nusa Dua

Russland rutscht wegen seines Angriffskrieges gegen die Ukraine immer tiefer in die Isolation. Beim G-20-Gipfel auf Bali ist es am Dienstag durch den Schulterschluss der meisten vertretenen Industrie-und Schwellenländer unerwartet deutlich in die Defensive geraten. "Die meisten Mitglieder haben den Krieg in der Ukraine scharf verurteilt und betont, dass er immenses menschliches Leid verursacht und die bestehende Verletzlichkeit der Weltwirtschaft verschärft", heißt es im Entwurf der Abschlusserklärung, auf die sich die Unterhändler bereits vor dem Beginn der Beratungen der Staats- und Regierungschefs verständigt hatten. Der Krieg behindere das Wachstum, steigere die Inflation, störe die Lieferketten, verstärke die Energie- und Lebensmittelunsicherheit und verschärfe die Risiken für die Finanzstabilität.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) lobte, dass es nun in "einem ganz entscheidenden Moment dieses Krieges" wichtige Klarstellungen gebe. Das gelte auch für die Aussage im Gipfelentwurf, "dass der Einsatz von Atomwaffen nicht in Betracht kommt". Es sei bisher "trotz der Rahmenbedingungen, die bedrückend sind, ein ganz erfolgreich verlaufender Gipfel". Zwar hieß es in dem Entwurf, dass die Staaten ihre "nationalen Positionen" bekräftigt hätten. Ausdrücklich erwähnt aber wurde die Verurteilung des russischen Überfalls auf die Ukraine durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 141 Stimmen bei fünf Gegenstimmen und 35 Enthaltungen. Zwar seien die G 20 kein Forum, das Sicherheitsfragen lösen könne, man erkenne aber an, "dass Sicherheitsfragen erhebliche Konsequenzen für die Weltwirtschaft haben können".

Indonesiens Präsident Joko Widodo hat intensiv am gemeinsamen Statement gearbeitet

Der Entwurf enthalte nun sowohl die westliche als auch die russische Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow, der anstelle von Präsident Wladimir Putin an dem Gipfel teilnahm. Ursprünglich war befürchtet worden, dass der Streit über den russischen Angriffskrieg und seine Folgen die G 20 blockieren würde. Ein Veto Russlands gilt bis zur letzten Minute als möglich.

Vor allem dem Gastgeber, Indonesiens Präsident Joko Widodo, war es wichtig gewesen, dass es zu einem gemeinsamen Statement kommt. Er hatte nicht nur in den vergangenen Tagen, sondern auch in den Monaten vor dem Gipfel daran gearbeitet. Widodo eröffnete die Sitzung mit einem klaren Statement: "Wenn der Krieg nicht endet, wird es schwierig sein für die Welt voranzuschreiten", sagte er, ohne Russland direkt zu nennen. "Wir dürfen die Welt nicht in Teile spalten. Wir dürfen der Welt nicht erlauben, in einen neuen Kalten Krieg zurückzufallen", mahnte er.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warb von Kiew aus zugeschaltet um die Unterstützung der Weltgemeinschaft und unterbreitete eine "Vision für einen Weg zum Frieden". Den Worten Russlands sei nicht zu trauen, weshalb es auch kein "Minsk 3"-Abkommen geben könne. Voraussetzung für den Frieden seien unter anderem die Freilassung aller Gefangenen, die Fortsetzung des Getreideabkommens, der vollständige Rückzug der russischen Truppen und ein internationales Strafgericht über die russischen Kriegsverbrecher. Die Ukraine benötige überdies Sicherheitsgarantien.

China schloss sich der Verurteilung Russlands nicht an, verhinderte sie offenbar aber auch nicht

China schloss sich der klaren Verurteilung Russlands zwar nicht an, verhinderte sie offenbar aber auch nicht. Die chinesische Regierung fordere nur allgemein einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, berichteten chinesische Staatsmedien. Dies habe Präsident Xi in Gesprächen mit Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betont.

Indiens Premierminister Narendra Modi rief zur Rückkehr zur Diplomatie auf, um den Krieg zu beenden. "Ich habe wiederholt gesagt, dass wir einen Weg finden müssen, um in der Ukraine auf den Pfad der Waffenruhe und der Diplomatie zurückzukehren", sagte Modi. "Das Gebot der Stunde ist es, konkrete und kollektive Entschlossenheit zu zeigen, um Frieden, Harmonie und Sicherheit in der Welt zu gewährleisten." Russland ist seit Jahrzehnten Indiens wichtigster Lieferant von militärischer Ausrüstung und der viertgrößte Markt für indische Pharmaprodukte.

Als die Staatsgäste in Bali schon zum Abendprogramm übergingen, schrieb Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Messenger-Dienst Telegram: "Mehrere Raketen hat die Luftabwehr über Kiew abgeschossen", medizinische Hilfe sei schon vor Ort. Bei dem russischen Angriff wurden zwei Wohnhäuser beschädigt, einige Raketen schlugen im Umland der ukrainischen Hauptstadt ein. Auch aus den Gebieten Odessa, Tscherkassy, Kirowohrad, Chmelnyzkyj, Charkiw und Dnipropetrowsk wurde von Angriffen berichtet. Der Krieg ist also noch lange nicht zu Ende, und der zweite Tag in Nusa Dua wird wieder geprägt sein von diesem Thema.