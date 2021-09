Die Bilder der Aufräumarbeiten flimmerten über die Fernseher, und sie flimmerten in die Herzen. Auch in Erftstadt richteten sie ein Spendenkonto ein, es kamen 19.187 Einzelspenden.

Mehr als sechs Millionen Euro wurden direkt an Erftstadt gespendet, Peter Kamp hilft jetzt, sie zu verteilen. Möglichst gerecht natürlich. Aber was ist schon Gerechtigkeit in ungerechten Zeiten?