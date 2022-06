Von Jens Flottau, Frankfurt

Es sollte eigentlich nur ein Routineanruf in der Personal-Disposition sein. Der Lufthansa-Pilot musste wegen eines dringenden privaten Termins seinen Dienstplan ändern. Für solche Fälle gibt es bestimmte Fristen, und in normalen Zeiten lässt sich locker noch ein Ersatz finden, wenn sich alle an die Regel halten. Doch dieses Mal, so schildert der Mann, sei die Kollegin am anderen Ende der Leitung einfach nur in Tränen ausgebrochen. Es gebe derzeit null Reserven, schon jetzt würden manche Flugzeuge mangels Besatzung am Boden bleiben.