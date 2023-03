Vor Annalena Baerbock warb Skandinavien schon lange für feministische Außenpolitik. Dort will man die Diskriminierung von Frauen und Mädchen in aller Welt verringern und glaubt: Mehr Gleichstellung führt zu mehr Frieden.

Von Alex Rühle, Stockholm

Als Margaret Wallström nach ihrer Ernennung zur schwedischen Außenministerin 2014 bekanntgab, sie wolle eine "feministische Außenpolitik" betreiben, da wunderten sich viele im Ausland, was das denn nun bitte schön sein solle. In Schweden aber wirkte ihre Ankündigung, als hätte sie nur eine Formulierung ihres Premierministers Stefan Löfvens weitergedacht.

Löfven hatte nach dem Wahlsieg seine Regierung als feministisch bezeichnet und angekündigt, die schwedische Gleichstellungspolitik auf allen Ebenen vorantreiben zu wollen. Sein Argument: Gleichstellung ist nicht irgendein isoliertes Frauenproblem, sondern kommt, wenn sie denn konsequent umgesetzt wird, der gesamten Gesellschaft volkswirtschaftlich zugute. Wallström führte in den kommenden Jahren mehrfach eine UN-Studie von 2015 an, derzufolge die weltweite Wirtschaftsleistung um mehr als ein Viertel zunehmen würde, wenn der Arbeitsmarkt Männern und Frauen überall gleiche Chancen bieten würde.

Konzertierte Reaktion auf die systematische Diskriminierung von Frauen und Mädchen

Als sie 2018 erneut antrat, ließ Wallström ein Handbuch erstellen, das als Zwischenbilanz gelesen werden kann und gleichzeitig anderen Regierungen als Anregung dienen soll. Man kann davon ausgehen, dass dieses Dokument in den vergangenen Monaten intensiv im Auswärtigen Amt studiert wurde, als Außenministerin Annalena Baerbock ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik ausarbeiten ließ. Diese werden an diesem Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Detailansicht öffnen Als Außenministerin Schwedens ließ Margot Wallström, hier im Jahre 2017, ein Handbuch zu "feministischer Außenpolitik" erstellen. (Foto: Imago/Itar-Tass)

Im schwedischen Handbuch heißt es, die Neujustierung der schwedischen Außenpolitik sei nur "eine Reaktion auf die Diskriminierung und systematische Unterordnung, die noch immer das Leben zahlloser Frauen und Mädchen in der Welt bestimmen"; Geschlechtergleichheit sei "essenziell zum Erreichen sämtlicher Ziele der Regierung wie Frieden und Sicherheit".

Wallström erklärte darin auch nochmal ihr "3-R-Modell". Es gliedert sich über die Schlüsselbegriffe Rechte, Repräsentation, Ressourcen: Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer, was automatisch bedeutet, dass geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung bekämpft werden müssen. Frauen sollten auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung präsent sein, in Parlamenten genauso wie in Vorständen, Chefredaktionen, Gerichten. Und sie müssen dieselben Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, sei es im Staatshaushalt oder bei Entwicklungsprojekten.

Wallström war vor ihrer Ernennung zur schwedischen Chefdiplomatin als UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt in Konflikten tätig gewesen. In dieser Zeit war ihr aufgefallen, dass Gewalt gegen Frauen in militärischen Konfliktsituationen oft übersehen oder totgeschwiegen wird und dass internationale Hilfsorganisationen die spezifischen Bedürfnisse und Mädchen in ihren Programmen gar nicht mitbedenken.

Wegen des Fokus auf Frauenrechte platzte ein Waffengeschäft mit Saudi-Arabien

Schwedens Regierung erhöhte dementsprechend ihre Ausgaben für geschlechtsspezifische internationale Entwicklungsprogramme und versuchte auch bei humanitären Hilfsprogrammen besonders bedürftige Frauen und Mädchen in den Fokus zu rücken. Als Schweden 2017 und 2018 Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war, lud die Delegation immer wieder Frauengruppen zu den Treffen, um sicherzustellen, dass deren Belange gehört werden. Außerdem brachte Schweden in dieser Zeit eine Resolution in den UN-Sicherheitsrat ein, um sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt als Grund für Wirtschaftssanktionen anzuerkennen.

Wallströms konsequente Haltung führte mehrfach zu diplomatischen Spannungen und Krisen, am dramatischsten wahrscheinlich in Bezug auf Saudi-Arabien. Nachdem Wallström Anfang 2015 scharfe Kritik an der Regierung in Riad geübt und diese als eine Diktatur bezeichnet hatte, in der Frauen unterdrückt werden, zog das Königreich seinen Botschafter aus Stockholm ab. Außerdem verhinderte das saudiarabische Königshaus, dass Wallström vor der Arabischen Liga in Kairo auftreten durfte. Daraufhin kündigte Schweden einen millionenschweren Waffendeal auf.

Die feministische Außenpolitik hatte aber auch hausinterne Konsequenzen: War 2000 nur jeder zehnte schwedische Botschaftsposten von einer Frau bekleidet, so sorgte Wallström dafür, dass 2019 auf fast der Hälfte der schwedischen Botschaftssessel Frauen saßen.

Wallström, eine der beliebtesten Politikerinnen der damaligen Regierung, trat im November 2019 kurz vor ihrem 65. Geburtstag zurück, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Ihre Nachfolgerin Ann Linde führte die feministische Außenpolitik fort. Im vergangenen Herbst gewann dann eine konservative Koalition unter Ulf Kristersson die Wahlen.

Nachdem Schwedens neue Regierung feministische Außenpolitik ablehnt, übernimmt Norwegen

Tobias Billström, der neue Außenminister, erklärte nur Stunden nach seinem Amtsantritt die feministische Außenpolitik für beendet. Natürlich sei Gleichstellung "ein grundlegender Wert in Schweden und auch ein grundlegender Wert für diese Regierung". Er aber halte nichts von "Etiketten", da diese die Tendenz hätten, "den Inhalt zu verschleiern". Das Handbuch wurde noch in derselben Nacht von der Website des Außenministeriums entfernt.

Dafür hat nun Wallströms norwegische Kollegin Anniken Huitfeldt den Staffelstab übernommen: Huitfeldt, seit Oktober 2021 im Amt, bekennt sich ebenfalls zu einer feministischen Außenpolitik und kritisierte beispielsweise die iranische Regierung nach der Ermordung von Mahsa Amini für ihre frauenfeindliche Politik.

In einem Interview wies sie kürzlich belustigt daraufhin, dass es nichts mit irgendwelchen nordischen Gerechtigkeitsgenen zu tun habe, wenn Norwegen und Schweden genauso wie Island und Finnland in Sachen Geschlechtergerechtigkeit weltweit führend seien: Noch in den sechziger Jahren waren verheiratete, arbeitende Frauen in kaum einem anderen westlichen Land schlechter gestellt als in Norwegen. Es wurde dann nur systematisch die Vereinbarung von Familie und Beruf als politische Aufgabe begriffen, die man als ganze Gesellschaft angehen muss.