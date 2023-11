Nach Kritik an einer bezahlten Karibik-Kreuzfahrt Ende November hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki angekündigt, das Parlament über Einzelheiten zu informieren. Kubicki, der zugleich Vizevorsitzender der FDP ist, war an Bord des Kreuzfahrtschiffs MS Europa 2 in einer Talkshow der früheren Star-Moderatorin Sabine Christiansen aufgetreten, um über sein Buch "Sagen, was Sache ist" zu sprechen. Einen entsprechenden Vertrag hatte Kubicki nach eigenen Angaben im Februar 2023 abgeschlossen. Demnach war für den eigentlichen, zweistündigen Auftritt an Bord des Kreuzfahrtschiffs kein Honorar vorgesehen. Dafür aber wurden die Reisekosten für Kubicki und seine Frau Annette übernommen. Die Kosten sind je nach Reise, Kabine und Extras unterschiedlich. Sie nähern sich für ein Paar, inklusive der Flüge, aber etwa der Marke von 10 000 Euro.

Weitere Auftritte dieser Art seien "derzeit nicht geplant", erklärt Kubickis Büro

"Über die Höhe der Kosten liegt derzeit noch keine Aufstellung vor. Diese wird allerdings in Bälde erwartet, da diese dem Bundestag selbstverständlich fristgerecht gemeldet werden müssen", erklärte Kubicki auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung. Das Büro Kubickis wollte nicht genau ausführen, welche Leistungen dessen Frau und er auf dem Kreuzfahrtschiff in Anspruch genommen hatten. Allerdings erklärte ein Mitarbeiter des FDP-Politikers, der Bundestag werde über die Einzelheiten noch informiert: "Herr Kubicki wird die gesamten Kosten ordnungsgemäß dem Deutschen Bundestag melden." Über die Reise Kubickis hatte zunächst die Bild-Zeitung berichtet. Auf Anfrage der SZ erklärte das Büro Kubickis, weitere Auftritte dieser Art seien "derzeit nicht" geplant.

Der Auftritt Kubickis hatte Aufsehen erregt, weil er dabei seinen Koalitionspartner, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), scharf angegriffen haben soll. So hat Kubicki angeblich gefordert, Habeck müsse das umstrittene Heizungsgesetz aussetzen oder zurücktreten. Auf Anfrage hieß es dazu aus Kubickis Büro: "Herr Kubicki wünscht sich, dass bei dem grünen Koalitionspartner auch in der Energiepolitik derselbe Realismus einkehrt, wie er es sich in Fragen der Migrationspolitik wünscht. In diesem Zusammenhang wäre es angesichts der herausfordernden Haushaltslage sinnvoll, das Gebäudeenergiegesetz mindestens zu suspendieren. Robert Habeck wird dies sicherlich auch wissen."

Hätte er den Bundestag unterrichten müssen?

Kubicki war in den vergangenen Monaten immer wieder mit harter Kritik am Kurs des grünen Wirtschaftsministers aufgefallen, vor allem im Heizungsstreit. Mehrmals hatte er für einen unnachgiebigeren Kurs gegenüber den Grünen geworben und dafür, dass die Positionen der FDP sichtbarer werden müssten in der Ampelkoalition. "Die Zeit des Appeasements ist vorbei", hatte er beispielsweise am Abend der Berlin-Wahl gesagt, bei der die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.

Der umstrittene Kreuzfahrt-Deal Kubickis hat auch die Frage aufgeworfen, ob er dort in seiner Eigenschaft als Bundestagsvizepräsident aufgetreten war - und ob er dies dem Bundestag hätte melden müssen. Kubickis Büro erklärte nun, er sei als Buchautor eingeladen worden. Daher bestehe auch "keine Veranlassung", dem Bundestag etwas zu melden. Dies sei gesetzlich auch nicht vorgesehen. Deshalb lässt Kubicki auch Vorwürfe von sich weisen, eine solche bezahlte Kreuzfahrtreise lasse sich mit der Würde seines Amtes als Vizechef eines Verfassungsorgans nicht vereinbaren: "Wäre er als Bundestagsvizepräsident eingeladen gewesen, hätten solche Vorwürfe Substanz", erklärte sein Büro. "Vor diesem Hintergrund haben diese Vorwürfe keinen lebensverändernden Charakter."