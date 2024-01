Mit dem "Räuber Hotzenplotz" hat die Staatsoper Stuttgart an Dreikönig ein eher vergnügliches Stück im Programm. Zuvor aber wird auf der Bühne eine Aufführung geboten, die mehr ins Ernsthafte bis Existenzielle tendiert: das Dreikönigstreffen der FDP. Die Bundespartei balanciert in Umfragen auf der Fünf-Prozent-Hürde, bei den diesjährigen Landtagswahlen in Ostdeutschland droht der Partei die nächste Enttäuschung. Dagegen ist die Lage beim Gastgeber des liberalen Jahresauftakts fast schon heiter: Für die FDP Baden-Württemberg machten Demoskopen zuletzt acht Prozent Zustimmung aus, Tendenz: steigend.