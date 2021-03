Von Edeltraud Rattenhuber

Was es bedeuten kann, unter Ausnahmebedingungen Eltern zu sein, haben die meisten Mütter und Väter in der Corona-Krise zu spüren bekommen: von morgens bis abends Stress, und kaum eine Perspektive, wann sich das wieder ändert. Dazu Existenzängste und Einkommensverluste durch Kurzarbeit, keine Urlaube, kaum Entlastung. Oft kam das ganze Familiengefüge ins Rutschen, überwunden geglaubte Rollenmuster verfestigten sich wieder, wie zahlreiche Studien feststellten, unter anderem eine am Mittwoch veröffentlichte Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung.

Allerdings stehen Familien in Deutschland auch unabhängig von Corona zunehmend unter Druck. Darauf weist der Familienbericht hin, der an diesem Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde und dessen Zusammenfassung und Empfehlungen der Süddeutschen Zeitung vorab vorlagen. In etwa jeder zweiten Legislaturperiode untersuchen sogenannte Familienweise im Auftrag der Bundesregierung Themen, die Mütter, Väter und Kinder unmittelbar betreffen. Der neunte Bericht seit 1968 sollte eigentlich bereits Ende 2020 erscheinen. Doch die Veröffentlichung des mehrere Hundert Seiten starken Konvoluts verzögerte sich und konnte coronabedingt nur digital stattfinden.

Unter dem Vorsitz der Münchner Pädagogikprofessorin und Jugendforscherin Sabine Walper nahm sich die siebenköpfige Kommission zahlreiche Themen vor, die seit Jahren kontrovers diskutiert werden: Ehegattensplitting, Wechselmodell, Familiennachzug bei Migranten, die Stellung von Müttern, die hohen Mietpreise, das Elterngeld, die Chancenungleichheit in der Bildung, Ganztagsschulen. Der Bericht mit dem Titel "Eltern sein in Deutschland" beklagt vor allem die zunehmende soziale Spaltung. Sie wird sich aus Sicht der Sachverständigenkommission weiter fortsetzen, wenn nicht in einer konzertierten Aktion an allen möglichen Stellschrauben gedreht wird, um Familien besserzustellen.

"Fast die Hälfte der Eltern steht unter dem Anspruch, die eigenen Bedürfnisse für die Kinder komplett zurückzustellen", sagt Walper. Vor allem Eltern mit geringeren sozioökonomischen Ressourcen verzichteten für ihre Kinder auf vieles. Laut der Kommissionsvorsitzenden richtet sich die Kindererziehung in den vergangenen Jahren immer stärker an den Bedürfnissen der Kinder und immer weniger an den Bedürfnissen der Eltern aus. Das setze die Eltern stark unter Druck.

Die Kommission fordert mehr und besseren Ganztagsunterricht

Hinzu kämen die Herausforderungen der Digitalisierung und ihrer Folgen für den Familienalltag. Vor allem gefordert fühlen sich Eltern im Bereich Schule und Bildung. "Eltern wissen um die Schlüsselrolle von Bildung in der Wissensgesellschaft und sind sich quer durch alle soziale Schichten der Vorteile guter Bildung bewusst", sagt Walper. Dass rhythmisierte Ganztagsschulen in Deutschland fehlen, sei ein großer Mangel. Mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, sie gezielt zu fördern, sei vielen Eltern nicht möglich. So seien nur die Hälfte der Väter und Mütter aus schwächeren sozialen Schichten überzeugt, dass sie ihr Kind ausreichend fördern könnten, verglichen mit knapp 80 Prozent der Eltern aus höheren sozialen Schichten.

Auch Alleinerziehende sähen sich hier im Hintertreffen. "Kinder aus sozial benachteiligten Familien profitieren vor allem von der hohen Qualität der Kinderbetreuung", schreibt die Kommission. Daher dringt die Kommission auf die schnellstmögliche Einführung des Rechts auf einen Ganztagsplatz auch in der Grundschule. Studien hätten festgestellt, dass benachteiligte Kinder vor allem von hoher Qualität in der Kinderbetreuung profitierten.

Um Druck von den Eltern zu nehmen und eine nachhaltige Familienpolitik zu gestalten, nennt Walper generell drei Hauptfelder: Geld, Zeit und Unterstützung bei der Bildung. Elternzeit und Elterngeld seien wirkungsvolle Instrumente, um einen guten Start in die Familienentwicklung zu ermöglichen, sagt sie. Nicht zuletzt komme es darauf an, Eltern auch finanziell die nötigen Freiräume für Zeit in der Kinderbetreuung und Erziehung zu verschaffen.

"Momentan stehen allerdings viele Eltern im Lockdown vor weitaus größeren Problemen", gibt Walper zu bedenken. Daher müsse die Kompensation von Einkommensausfällen, die durch Kinderbetreuung und die Unterstützung des Distanzlernens entstanden sind, hohe Priorität haben, fordert sie. Auch komme dem Kindergeld und der Diskussion um eine bedarfsgerechte Kinderabsicherung heute eine noch stärkere Bedeutung zu als vor der Pandemie. Sie fordert ein Umdenken und stärkere Förderung benachteiligter Familien, beispielsweise durch eine Kindergrundsicherung, die im Familienbericht "Kinderabsicherung" genannt wird. "Der Logik der Steuerfreibeträge, die zu einer besonderen Förderung der Höherverdienenden führen, muss eine Logik der bedarfsgerechten finanziellen Förderung von Kindern gegenüber oder zur Seite gestellt werden", so Walper.

Die beste Absicherung gegen Armut: zwei Eltern, die arbeiten

Die beste Absicherung gegen Armut sei aber nach wie vor, zwei erwerbstätige Eltern in der Familie zu haben. Ziel müsse daher sein, dass auch Mütter substanziell am Erwerbsleben teilhaben. Das werde durch das geltende Steuerrecht aber weiter erschwert, kritisiert Walper. "Die Kommission hat sich in diesem Zusammenhang erneut kritisch mit dem Ehegattensplitting auseinandergesetzt und die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 sowie einen längerfristigen Umbau in Richtung Realsplitting vorgeschlagen." Auch fordert die Kommission ein dynamisiertes Elterngeld, um auch Väter verstärkt zur Elternzeit zu bewegen.

In den Schulen dringt die Kommission auf mehr Unterstützung für Eltern. Lehrer müssten mehr Zeit bekommen für den Austausch mit ihnen. Erreicht werden könnte das durch eine einstündige Reduktion des Lehrdeputats für Lehrkräfte. Auch sollten multiprofessionelle Teams an Schulen wie Sozialarbeiter und Gesundheitsfachkräfte die Regel sein.