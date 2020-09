EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union seit ihrem Amtsantritt 2019. Zu Beginn sprach die CDU-Politikerin darüber, wie zerbrechlich unsere Wertegemeinschaft tatsächlich ist. "Ein Virus, das kleiner ist als ein Sandkorn" habe gezeigt, wie fragil unsere Welt ist. Zugleich sei es aber auch ein Moment, an dem man sehen könne, dass die Menschen bereit seien, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Es sei eine Chance, "Veränderung bewusst" zu formen.

Zunächst müsse Europa "Leben und Lebensunterhalt schützen", das sei in einer Pandemie entscheidend. Es sei Europa auch gelungen, die Arbeitslosenquote niedrig zu halten, das habe auch an der Kurzarbeit gelegen. Die EU solle einen gemeinsamen Mindestlohn-Rahmen vereinbaren. "Es ist an der Zeit, das Arbeit sich lohnt", so die Kommissionspräsidentin. Die CDU-Politikerin kritisierte Lohndumping und lobte Tarifverhandlungen. "In unserer Union muss die Würdigkeit der Arbeit heilig sein", sagte sie.

Herausforderungen der Corona-Krise

Desweiteren hat von der Leyen mehr Macht und mehr Geld für die Europäische Union in Gesundheitsfragen gefordert. "Für mich liegt klar auf der Hand: Wir müssen eine stärkere Europäische Gesundheitsunion schaffen, es ist Zeit", sagte von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union. Konkret schlug die Kommissionschefin eine neue EU-Agentur für biomedizinische Forschung und Entwicklung vor. Außerdem müsse man das neue EU-Gesundheitsprogramm "EU4Health" finanziell besser ausstatten. Nächstest Jahr werde man in Italien einen globalen Gesundheitsgipfel veranstalten.

Zum Thema Klimawandel sagt von der Leyen, dass wir "Beweise haben, dass das, was für die Umwelt gut" sei, auch gut für die Unternehmen und die Wirtschaft sei. "Wir können es nur gemeinsam tun." Deswegen fordert die Kommissionspräsidentin, die Treibhausgase der Europäischen Union bis 2030 um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen. Sie wisse, dass einigen diese Erhöhung des Einsparziels zu viel sei und anderen nicht genug, sagte von der Leyen.

Die Sitzung sollte eigentlich erstmals seit Monaten wieder am Parlamentssitz Straßburg stattfinden, wurde aber kurzfristig wegen der Pandemie doch nach Brüssel verlegt. Parlamentspräsident David Sassoli hatte das entschieden. Das Département Bas-Rhin, in dem Straßburg liegt, wird seit Anfang September von den französischen Behörden wieder als eine Zone eingestuft, in der das Coronavirus aktiv zirkuliert. Die Abgeordneten und Mitarbeiter hätten sich laut dem Parlamentspräsidenten nach ihrer Rückkehr nach Brüssel in Quarantäne begeben müssen.

Die Rede zur Lage der Union wurde 2010 unter Kommissionschef José Manuel Barroso eingeführt. Sie wird alljährlich im September im Europäischen Parlament gehalten. Außer der Vorstellung künftiger Vorhaben dient sie den Chefs der Brüsseler Behörde dazu, Rechenschaft über die getane Arbeit abzulegen.