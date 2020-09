"In Moria sind die Werte der Europäischen Union in Flammen aufgegangen"

Nach den Bränden Mitte der Woche ist die Lage rund um das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verheerend. Tausende Menschen harren seit Tagen im Freien aus, sie schlafen an Straßenrändern oder auf Feldern. Zudem grassiert auch dort die Corona-Pandemie.

Wie soll sich Deutschland angesichts der humanitären Katastrophe verhalten? Spitzenpolitiker ringen seit Tagen darum, nun haben sich die Bundesregierung und neun weitere europäische Länder bereit erklärt, 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. 100 bis 150 von ihnen sollen nach Deutschland kommen. Eine Lösung aber ist das noch nicht, denn durch die Brände verloren etwa 13 000 Menschen ihre Unterkunft.

Nun debattieren die Politiker im Bundestag darüber, was noch zu tun ist. Beantragt hat die Debatte die Fraktion der Linkspartei. Sie will, dass die Bundesregierung "in einem ersten Schritt die rund 13 000 Menschen, die durch die Brände in Moria obdachlos geworden sind, aufnimmt, soweit diese nicht in andere aufnahmebereite Länder möchten. Auch die Grünen fordern, deutlich mehr Menschen aus Lesbos aufzunehmen - zumal zahlreiche Bundesländer erklärt haben, dazu bereit zu sein. Dem müsste aber das Bundesinnenministerium zustimmmen. Auch darum geht es in der heutigen Debatte.

"Moria war ein einziges Elend", sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch über die Zustände in dem Camp. "In Moria sind die Werte der Europäischen Union in Flammen aufgegangen." Moria und weitere sogenannte Hotspots im Mittelmeer "sind der menschenrechtliche Tiefpunkt unserer Zeit". Bartsch warf Innenminister Horst Seehofer "unmenschliches" Verhalten vor, weil dieser die Aufnahme von Flüchtlingen behindere.

Seehofer berichtete im Anschluss an die Rede von Bartsch von seinem Gespräch mit dem EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas. Die EU könne sich demnach vorstellen, die Trägerschaft für ein neues Flüchtlingscamp in Zukunft gemeinsam mit der griechischen Regierung zu übernehmen. Das neue Lager solle besser aufgestellt werden als das alte. Die gemeinsame Trägerschaft könne eine Blaupause auch für andere Länder sein. Die griechischen Behörden haben inzwischen mit der Errichtung eines provisorischen Zeltlagers begonnen. Darin soll bis auf Weiteres ein Großteil der Menschen aus dem Camp untergebracht werden.

Seehofer verteidigte sein Handeln in der Flüchtlingspolitik. "Ich nehme den Satz "2015 soll und darf sich nicht wiederholen" sehr, sehr ernst." Wenn Deutschland glaube, "die europäische Asylproblematik allein lösen zu können, dann wird sich das Jahr 2015 wiederholen, denn dann wird es eine europäische Lösung nicht mehr geben."

Ute Vogt von der SPD kritisierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, weil es noch immer keine europäische Lösung gebe. Wer sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen nicht solidarisch zeigt, solle weniger Unterstützung aus dem EU-Haushalt erhalten. An Seehofer gerichtet, sagte Vogt, er solle den Aufnahmeangeboten von verschiedenen Bundesländern und Kommunen zustimmen.