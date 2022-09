EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erläutert am Mittwoch in Brüssel das geplante Paket von weiteren Strafmaßnahmen gegen Russland.

Von Björn Finke, Brüssel

Weitere Beschränkungen für Im- und Exporte, ein Ölpreisdeckel und ein Verbot, gut bezahlte Posten in Russland anzunehmen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch in Brüssel Details des achten Sanktionspakets gegen das Land vorgestellt. Die Behörde hatte diesen Schritt bereits vorige Woche angekündigt, als Reaktion auf die Teilmobilmachung und die illegalen Referenden, mit denen Russlands Präsident Wladimir Putin den Ukraine-Krieg eskaliert. Die mutmaßlichen Anschläge auf die Gas-Pipelines in der Ostsee spielten dagegen noch keine Rolle.

Den Vorschlägen müssen die Mitgliedstaaten einstimmig zustimmen; an diesem Freitag beraten die 27 EU-Botschafter darüber. Doch schon am Wochenende lotete die Kommission aus, welche Maßnahmen die Regierungen unterstützen würden. So soll es nun weitere Importverbote für russische Produkte geben, im Wert von sieben Milliarden Euro, wie von der Leyen sagte. Konkreter wurde sie nicht, aber in Brüssel wird erwartet, dass es hier unter anderem um Diamanten geht. Zudem will die EU den Export von Technologien und wichtigen Zulieferteilen nach Russland noch stärker einschränken. Als Beispiele nannte die Kommissionschefin "Produkte für die Luftfahrt, elektronische Komponenten und spezielle Chemikalien". Dies werde "die wirtschaftliche Basis Russlands schwächen und die Fähigkeit, sich zu modernisieren".

Die Behörde greift auch die Anregung der Bundesregierung auf, EU-Bürgern zu verbieten, Posten in Aufsichtsrat oder Vorstand russischer Staatskonzerne anzunehmen. Dass jemand wie Altkanzler Gerhard Schröder über Jahre Aufsichtsratschef beim russischen Ölunternehmen Rosneft war, wäre dann nicht mehr möglich. Außerdem soll weiteren russischen Funktionären die Einreise in die EU untersagt werden; ihr Vermögen wird eingefroren. Dies betrifft hochrangige Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums sowie Behördenvertreter, welche die illegalen Referenden in den besetzten Gebieten der Ukraine mitorganisiert haben. Und wer versucht, Sanktionen zu umgehen, soll künftig zur Abschreckung ebenfalls mit derartigen Strafen belegt werden.

Das Paket enthält auch den Gesetzentwurf dafür, einen Preisdeckel für Russlands Ölexporte in alle Welt umzusetzen. Bereits vor vier Wochen vereinbarten die Finanzminister der G 7, also von Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada und den USA, an einer solchen Deckelung zu arbeiten. Jetzt könnte die EU als Ganzes mitmachen.

Manche Schwellenländer brauchen russisches Öl

Der Plan setzt bei den Schiffsversicherern an: Öltanker mit russischer Ware sollen nur dann in G-7- und EU-Staaten Versicherungen abschließen dürfen, wenn das Öl zu einem nicht zu hohen Preis verkauft wurde, zum Beispiel nach Asien. In der EU dagegen tritt im Dezember ohnehin ein Einfuhrverbot für per Tankschiff transportiertes Öl in Kraft. Von der Leyen sagte, einige Schwellenländer benötigten weiterhin russisches Öl. Der Deckel werde daher "einerseits dazu beitragen, Russlands Einnahmen zu verringern, und er wird andererseits die globalen Energiemärkte stabil halten". Manche EU-Regierungen, etwa die griechische, sehen solche Beschränkungen für Schiffsflotten jedoch kritisch. Und Ungarns autoritärer Ministerpräsident Viktor Orbán hat zuletzt klar gemacht, dass er die Sanktionen gegen Russland am liebsten auslaufen lassen würde. Es könnte also schwierig werden, die nötige Einstimmigkeit zu finden.

Unterdessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versprochen, dass Deutschland die Referenden in russisch besetzten Gebieten nicht akzeptieren werde. "Mit Blick auf die Lage in den von Russland illegal besetzten Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja betonte der Bundeskanzler, dass Deutschland die Ergebnisse der Scheinreferenden niemals anerkennen werde", teilte ein Regierungssprecher mit.