Von Matthias Kolb, Brüssel

Detailansicht öffnen Hat seine Drohung wahr gemacht und kommt einem Ausschluss zuvor: Ungarns Premierminister Viktor Orbán. (Foto: POOL/REUTERS)

Die zwölf Europaabgeordneten der ungarischen Regierungspartei Fidesz werden die Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) verlassen. Dies teilte Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwochvormittag in einem Brief mit, nachdem die EVP-Abgeordneten eine Reform ihrer Geschäftsordnung beschlossen hatten. Die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit wurde am Mittwochmorgen erreicht. 84 Prozent stimmten für die Änderung. Es gab 148 Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Dadurch wird es künftig möglich sein, auch eine ganze Gruppe suspendieren zu können. Bisher war nur der Ausschluss einzelner Abgeordneter möglich.

Der Österreicher Othmar Karas hatte angekündigt, dies "umgehend" auf die ungarische Regierungspartei Fidesz anwenden zu wollen. Dazu kann es nun nicht kommen. Noch am Sonntag hatte Orbán diesen Schritt angekündigt, wenn die neuen Regeln in Kraft treten sollten. "Wenn Fidesz nicht willkommen ist, dann fühlen wir uns nicht verpflichtet, in der Fraktion zu bleiben", hatte Orbán an Fraktionschef Manfred Weber (CSU) geschrieben.

Im Brief vom Mittwochmorgen klagte Orbán über einen "feindlichen Akt" der EVP. Er sei "undemokratisch, ungerecht und inakzeptabel". Es sei "höchst enttäuschend", dass die EVP von "internen administrativen Angelegenheiten" gelähmt sei, "während in Europa Hunderttausende im Krankenhaus liegen".

Damit kommt plötzlich Bewegung in die seit Jahren andauernde Debatte um den Platz des rechtsnationalen Fidesz unter Europas Christdemokraten. Bereits im März 2019 hatte die Parteienfamilie der EVP entschieden, die Mitgliedschaft von Fidesz zu suspendieren, weil diese "mangelnden Respekt vor dem Rechtsstaat" zeige und im Rahmen der Europawahl 2019 Schmähplakate gegen den damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker aufgetaucht waren. Seither ist Fidesz nicht mehr bei Parteitagen vertreten, und Orbán darf nicht an den traditionellen Vortreffen der christdemokratischen Staats- und Regierungschefs rund um Bundeskanzlerin Angela Merkel teilnehmen, die vor allen EU-Gipfeln stattfinden.

CDU und CSU waren zurückhaltend

In der EVP-Fraktion des Europaparlaments, die vom CSU-Politiker Manfred Weber geführt wird, waren die zwölf Fidesz-Abgeordneten jedoch bislang weiter vertreten gewesen - ihnen blieben lediglich Führungspositionen verwehrt. Trotz anhaltender Kritik von Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen sowie von christdemokratischen Parteien aus Skandinavien, dem Baltikum, Polen und den Benelux-Staaten kam es zu keinem weiteren Votum der Parteienfamilie über den Ausschluss von Fidesz, obwohl Parteichef Orbán in Ungarn Opposition und Medien drangsaliert, wie die EU-Kommission beklagt, und zu wenig wegen Korruption tut. Wegen der Corona-Pandemie waren physische Treffen unmöglich - und ohne die Unterstützung von CDU und CSU kamen die nötigen Mehrheiten nicht zustande.

Im November 2020 hatte sich die Lage zugespitzt, nachdem der Fidesz-Abgeordnete und Orbán-Vertraute Tamas Deutsch Weber mit "Gestapo-Methoden" in Verbindung gebracht und Ungarn gemeinsam mit Polen den mehrjährigen EU-Haushalt sowie das Corona-Aufbaupaket blockiert hatte, um den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern. Dieser würde es möglich machen, einem Land bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit EU-Geld zu kürzen. Der Antrag, Deutsch aus der Fraktion auszuschließen, wurde schließlich kurz vor Weihnachten auf Drängen von Bundeskanzlerin Merkel und mit Unterstützung der CDU in eine Suspendierung umgewandelt, um Orbán nicht weiter zu verärgern. Der damals gefundene Kompromiss sah eine Überarbeitung der Geschäftsordnung vor, die nun vollzogen wurde.

Möglich wäre nun, dass die Fidesz-Abgeordneten zur rechtsnationalen EKR wechseln oder zur noch weiter rechts stehenden Gruppe ID im Parlament. Beides würde die Rechte stärken. Die EVP-Fraktion umfasst künftig nur noch 175 Abgeordnete, bleibt aber die größte im EU-Parlament.