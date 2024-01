EU:Wie von der Leyen die wütenden Bauern besänftigen will

Wenn französische Bauern vor dem Europaparlament gegen die Agrarpolitik der EU protestieren, ist mit Radau zu rechnen. Aber es war eine friedliche Veranstaltung am Mittwochnachmittag. Eine Milchkuh-Puppe baumelte an einem Galgen, sinnbildlich stranguliert von der EU, ansonsten wurde lebhaft diskutiert. Viele der Protestierenden ließen sich mit der rechtsextremen Europawahl-Kandidatin Marion Maréchal fotografieren, Nichte von Marine Le Pen, die den Protest zu kapern versuchte. Die Botschaft der Bauern war jedenfalls klar: Sie wehren sich, erstens, gegen neue Freihandelsverträge, die noch mehr billige Konkurrenz nach Europa bringen. Und sie lehnen, zweitens, die ganze Umweltgesetzgebung der EU ab.

Aufschrift auf einem Plakat: "Ça suffit!" Es reicht.

Brüssel fürchtet ein politisches Erdbeben bei der Europawahl

Um einem Sturm aufs Parlament vorzubeugen, hatte die Polizei Stacheldraht herangeschafft, er wurde nicht gebraucht. Im Brüsseler Politikbetrieb fürchtet man ohnehin, dass die Bauernwut, die nun in Europa zu spüren ist, über alle Barrieren hinweg die Institutionen der EU erreichen wird - in Person von vielen rechten und ganz rechten Abgeordneten, die bei der Europawahl Anfang Juni ins Parlament geschickt werden. Deshalb versucht die EU mit allen Mitteln, die Bauern zu besänftigen.

Helfen soll ein "strategischer Dialog" über die Zukunft der europäischen Landwirtschaft. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihn am Donnerstag eröffnet. Sie hofft, damit "Spaltung und Polarisierung" zu überwinden. Interessengruppen aus Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und ländlichen Gemeinden sowie Verbraucher- und Umweltschützer sollen bis zum Sommer Leitlinien für die künftige Agrarpolitik erstellen. Zweck der Veranstaltung ist es aber nicht zuletzt, einen neuen Ton gegenüber der Landwirtschaft anzuschlagen.

Das macht auch die Kommissionspräsidentin selbst. Am Donnerstag spricht sie von den größten Herausforderungen für die Landwirtschaft, aber sie nennt nicht nur die Klimakatastrophe und den Verlust der Biodiversität - sondern auch "Konkurrenz aus dem Ausland und Überregulierung zu Hause". Überregulierung! Sie hätte auch sagen können: Liebe Bauern, ich habe verstanden.

Der Vertraute der Präsidentin hat Krisenerfahrung

Im Auftrag von der Leyens wird der deutsche Professor Peter Strohschneider den Gesprächskreis moderieren. Schon einmal wurde er gerufen, um Gräben zu überbrücken, vier Jahre ist es her. Auch seinerzeit rollten in Deutschland die Traktoren verärgerter Landwirte, die Bauern störten sich an neuen Auflagen für Düngung und Tierhaltung, vor allem aber fühlten sie sich an den Umweltpranger gestellt. Kanzlerin Angela Merkel berief einen Agrargipfel ein, der wiederum war die Geburtsstunde der "Zukunftskommission Landwirtschaft". Nicht zufällig wurde Strohschneider zu deren Vorsitzenden - der Wissenschaftler, bis 2019 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, pflegte einen guten Draht zur Kanzlerin.

Der Literaturwissenschaftler und Mediävist war nicht gerade ein Experte für Landwirtschaft. Für die Zukunftskommission, die Landwirte, Umweltverbände, Wirtschaft und Wissenschaft an einen Tisch brachte, erwies sich das nicht als Nachteil, im Gegenteil. Strohschneider stellte Fragen, statt Antworten vorzuformulieren. "Das war eine exzellente Moderation", erinnert sich Jörg-Andreas Krüger, Präsident des Naturschutzbundes und bis heute Mitglied der Kommission. Für den europäischen Strategiedialog sei Strohschneider eine hervorragende Wahl.

In Deutschland hatte er jedenfalls einigen Erfolg. Die Kommission präsentierte ein Konsenspapier, über das sich die Kanzlerin "vollkommen baff" zeigte. Tatsächlich einigte man sich binnen weniger Monate auf das Zukunftsbild einer Landwirtschaft, die umwelt- und naturfreundlich wirtschaftet - und einer Gesellschaft, die genau dies entlohnt. Nun werden die Empfehlungen aus der Schublade geholt. Im Sommer 2021 waren die Ergebnisse im Wahlkampf untergegangen, auch die Ampelkoalition zeigte mäßiges Interesse. Das ist anders, seit die Traktoren wieder rollen.

Die EVP-Fraktion sieht die Proteste als Rückenwind

Der "strategische Dialog" ist auch ein Zugeständnis Ursula von der Leyens an die Europäische Volkspartei (EVP), für die sie bei der Europawahl als Spitzenkandidatin antreten wird. Wie aus EVP-Kreisen zu hören ist, hatte sie sich vergangenes Jahr der Forderung verweigert, Umweltvorhaben zurückzuziehen. Deshalb machte die EVP im Parlament Front dagegen. Das Gesetz zur "Wiederherstellung der Natur" wurde, aus Sicht der Landwirtschaft, weitgehend entschärft. Das Gesetz, das den Einsatz von Pestiziden bis 2030 um 50 Prozent verringern sollte, ist ganz gescheitert.

Die vom CSU-Politiker Manfred Weber geführte EVP-Fraktion fühlt sich durch die Bauernproteste in ihrem Kurs bestätigt. Verantwortlich gemacht für Polarisierung und "Überregulierung" wird nun der vormals für den Grünen Deal verantwortliche Kommissar Frans Timmermans, ein Sozialdemokrat. Timmermans, der sich vergangenen Sommer in die niederländische Politik verabschiedete, sei ein Klimafundamentalist gewesen, heißt es bei EVP-Leuten. Ursula Leyen ersetzte ihn durch den Slowaken Maroš Šefčovič. Der umschmeichelt die Landwirtschaft nach Kräften. Der Begriff "Nachhaltigkeit", sagte er am Mittwoch im Parlament, habe nicht nur eine ökologische Komponente, sondern auch eine soziale und eine wirtschaftliche.

In diesem Sinne beschloss eine von der EVP angeführte Mehrheit des Umweltausschusses, die Regeln für die Nutzung von Neuer Gentechnik sollten gelockert werden. Lebens- und Futtermittel mit bis zu 20 gentechnischen Veränderungen würden demnach herkömmlichen Pflanzen gleichgestellt. Sie müssten nicht mehr eigens erforscht und beim Verkauf gekennzeichnet werden. Botschaft: Die EU kann mehr als nur Verbote. Sie öffnet den Landwirten Wege, um Erträge zu steigern und Pflanzen resistent gegen den Klimawandel zu machen.

Ob ein "Strategiedialog" zu ähnlichen Ergebnissen kommt, bleibt dahingestellt. Was viele Landwirte und Saatgut-Konzerne gut finden, bringt Umweltverbände und Biolandwirte auf die Barrikaden - auch sie werden bei dem Dialog mit am Tisch sitzen. Es gehe nun darum, sagt der Vorsitzende Strohschneider, die Landwirtschaft und den Erhalt der Natur zusammenzubringen, "so dass sie Hand in Hand gehen". Das ist leichter gesagt als getan.