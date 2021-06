Konjunkturpolitik in der EU

Bundesverfassungsgericht weist Klagen gegen EZB-Anleihenkaufprogramm ab

In dem Streit geht es um riesige Programme der Europäischen Zentralbank, mit denen in der Krise die Wirtschaft in der EU angeschoben werden sollte. Ex-CSU-Politiker Gauweiler und AfD-Gründer Lucke versuchen seit Jahren, dagegen vorzugehen.