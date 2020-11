Europäische Union:Polen warnt vor Kollaps der EU

Von Karoline Meta Beisel, Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor einem "Kollaps" der EU gewarnt: Sollten die "unklaren und willkürlichen Bedingungen" des umstrittenen Rechtsstaatsmechanismus für den EU-Haushalt aus politischen Gründen angewandt werden, könne das zu einem Zusammenbruch der Union führen, teilte Morawiecki auf Twitter mit.

Vor einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstagabend waren die Fronten verhärtet. Eigentlich war der Termin anberaumt worden, um sich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie besser abzustimmen. So wollten die "Leaders" zum Beispiel über die gegenseitige Anerkennung von Corona-Tests beraten. Nach dem Veto von Ungarn und Polen am Montag gegen den EU-Haushalt dürfte jedoch die Bewältigung dieser Krise im Mittelpunkt stehen: Ohne Einwilligung aller 27 Staaten kann der Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 nicht in Kraft treten, und es können keine Hilfen aus dem beschlossenen Corona-Fonds ausgezahlt werden - auch nicht an Ungarn oder Polen. Sollte es in den nächsten Wochen keine Einigung geben, müsste die EU von Januar an mit einem Nothaushalt arbeiten.

Mit ihrem Veto versuchen Ungarn und Polen Änderungen beim sogenannten Rechtsstaatsmechanismus zu erzwingen, nach dem EU-Fördergelder künftig gekürzt werden können, wenn in den Empfängerländern der Rechtsstaat nicht funktioniert. Der rechtspopulistische slowenische Premier Janez Janša lässt ebenfalls Sympathien für diese Position erkennen - sein EU-Botschafter hat aber am Montag noch für das Haushaltspaket gestimmt.

EU-Diplomaten rechneten vorab nicht damit, dass der Streit bereits am Donnerstagabend beigelegt werden könnte. Stattdessen könnte das Thema auch den kommenden Gipfel am zehnten und elften Dezember beschäftigen. Zumal die Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments angekündigt haben, auf ihrer Forderung nach einem starken Rechtsstaatsmechanismus zu beharren. Man weise erneut darauf hin, dass die Vereinbarungen zum Haushalt und zum Rechtsstaatsmechanismus zwischen Parlament und Mitgliedstaaten "fertig ausgehandelt sind und in keinem Fall wieder aufgemacht werden können", heißt es in einem Schreiben der Fraktionsvorsitzenden: "Wir werden keine weiteren Zugeständnisse machen."

Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten im EU-Parlament, sagte, nun räche sich, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel im Juli zu der Frage des Rechtsstaatsmechanismus nicht klar genug Stellung bezogen hätten. Es sei darum "unvermeidlich" gewesen, dass sie sich nun wieder mit dem Thema befassen müssten. Schon direkt nach dem Juli-Gipfel gab es breite Kritik daran, dass die Staats- und Regierungschefs sich durch schwammig formulierte Absätze um die Lösung der Kernkonflikte gedrückt hätten. Damals hatten auch Morawiecki und der ungarische Premier Viktor Orbán dem Kompromiss zugestimmt und sich gebrüstet, eine "Demütigung" verhindert zu haben.