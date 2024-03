Ernährung:Fleisch war gestern

Nur fünf Bundesländer fordern in ihren Schulen den Standard der Ernährungsgesellschaft ein.

Von Michael Bauchmüller

Wie sich die Zeiten ändern, lässt sich schön an der Kantinenrichtlinie des Bundes ablesen. In der Fassung von 1954 legt sie nicht nur einen Höchstpreis von 1,10 DM für mindestens ein Essen fest - sie verlangt auch Fleisch. "Ein Essen soll mindestens 50 g, die anderen Essen sollen mindestens 100 g Fleisch enthalten", heißt es damals in der Richtlinie aus dem Innenministerium. Dass Fleisch auch ungesund sein könnte, dass sein Konsum das Klima schädigt, spielte keine Rolle.