Zwei Drittel der Mitglieder der evangelischen Kirche und drei Viertel der Katholiken haben schon einmal über einen Kirchenaustritt nachgedacht: Das ist nur eines der negativen Ergebnisse der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Dass die Zahlen zurückgehen, ist eine Tatsache, die keiner schönreden kann und will", sagte die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus bei der Vorstellung der Studie während der Synodentagung am Dienstag in Ulm. "Dass sich kirchliche Organisationen in der Krise befinden, wussten wir vorher schon", sagt Friederike Erichsen-Wendt, wissenschaftliche Referentin bei der EKD, "aber jetzt haben wir Ergebnisse, mit denen wir arbeiten können." Und die sind deutlich.