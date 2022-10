Befruchtung in der Petrischale: Unter einem Mikroskop werden Spermien des Vaters in eine Eizelle der Mutter injiziert.

Eizellenspende und Leihmutterschaft sind in Deutschland verboten - aber gelebte Realität. Moderne Gesetze sind dringend geboten, doch die Regierung will eine Kommission einsetzen. Das heißt: Es wird dauern.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Das vergisst man leicht in diesen atemlosen Krisenzeiten: Das Zukunftsprojekt Ampelkoalition sollte die Gesellschaft auch beim Thema Familie voranbringen, wo die Rechtslage in Deutschland ungefähr dasselbe Modernitätslevel erreicht hat wie die Digitalisierung. Nämlich hinteres Mittelfeld. Immerhin scheint nun, nach den Ankündigungen des Justizministeriums, wenigstens die Einführung der Co-Mutterschaft verheirateter Frauen nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Für zwei zentral mit der Familiengründung verbundene Fragen - Eizellenspende und Leihmutterschaft - soll hingegen zunächst die im Koalitionsvertrag versprochene Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt werden. Bis Jahresende soll es so weit sein, ist zu hören. Allerdings ist "Kommission" in der Politik oft ein Synonym für "Irgendwann". Nach welchen Regeln sich das Kinderkriegen in einer Welt vielfältiger Formen des Zusammenlebens vollzieht, darüber wird, so fürchten Beobachter, womöglich nicht mehr in diese Legislaturperiode entschieden.

Der Staat darf sich nicht ohne guten Grund querstellen

Dabei wären neue Regeln überfällig. Die Eizellenspende ist in Deutschland verboten und steht sogar unter Strafe; das altertümliche Embryonenschutzgesetz von 1990 droht Geldstrafen oder bis zu drei Jahre Haft an. Deutschland steht damit ziemlich allein in Europa. Dabei hilft die Eizellenspende Frauen, die etwa nach einer Krebstherapie oder wegen genetischer Erkrankungen nicht schwanger werden können. Zudem ist sie ein Weg zur Familiengründung bei lesbischen Paaren: Eine Partnerin spendet die Eizelle, die andere trägt das mit einer Samenspende gezeugte Kind aus - das dann mit der einen Mutter genetisch verwandt ist und von der anderen geboren wurde.

Da aber in Deutschland nichts geht, reisen die Frauen in großer Zahl zum Beispiel nach Spanien oder Tschechien. Das ist nicht nur lästig und teuer, sondern schwächt ihren Schutz. Die Ärztin Annika Ludwig wies beim Deutschen Anwaltstag vor einigen Monaten auf das Dilemma hin. Im Internet finde man zwar haufenweise Informationen zur Eizellenspende. Sich an ihre deutsche Ärztin des Vertrauens zu wenden, sei den Frauen aber verwehrt. "Die Leute sitzen dann mit ihrem Infomaterial vor ihrer Ärztin, aber die dürfen sie nicht beraten. Das ist unbefriedigend."

Hinzu kommt: Der Umweg über das bei Fragen der Reproduktion liberale Ausland unterläuft auch die Rechte der Kinder. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor mehr als drei Jahrzehnten einen Anspruch auf Kenntnis der eigenen Abstammung entwickelt. Dass es wichtig für die eigene Identität ist, die biologische Herkunft zu kennen, ist längst unbestritten. Bei Samenspenden, die in Deutschland erlaubt sind, gibt es daher seit vier Jahren einen Anspruch auf Auskunft aus dem Samenspenderegister. Eizellenspenden bleiben dagegen in Spanien, Tschechien und anderen Ländern anonym. Die deutsche Blockade bei der Eizellenspende lässt die Kinder also mit dem großen Rätsel über ihre Abstammung allein.

Die Eizellenspende wäre der logische nächste Schritt

Nun könnte man sagen, gemach, die Politik ist ja guten Willens beim Thema Eizellenspende. Unter Fachleuten ist in letzter Zeit freilich vermehrt die Ansicht zu hören, dass eine Liberalisierung nicht nur politisch wünschenswert ist, sondern womöglich verfassungsrechtlich geboten. Dass also die Eizellenspende nicht in die Kategorie "nice to have" gehört. Sondern dass sich der Staat einer derart elementaren Form der persönlichen Lebensentfaltung nicht in den Weg stellen darf, wenn er keinen wirklich guten Grund dafür hat.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) hatte 2019 eine umfassende Stellungnahme zur Fortpflanzungsmedizin vorgelegt. Dort heißt es: "Die Familiengründungsfreiheit umfasst das Recht, ein Kind mit Hilfe assistierter Reproduktion zu zeugen" - selbstredend auf dem jeweiligen Stand der Medizin. Nach der Erlaubnis der Samenspende und der Ehe für alle wäre die Eizellenspende der logische nächste Schritt, meint Marko Oldenburger, Mitglied im Ausschuss Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins.

Und die Risiken der Eizellenspende? Die Hauptsorge galt vor 30 Jahren der "gespaltenen Mutterschaft": Das Kind werde schlecht damit zurechtkommen, dass es eine biologische und eine genetische Mutter habe. Das Thema hat sich erledigt - so sieht es auch die FDP, die den Bundesjustizminister stellt. "Die Sorge vor Schwierigkeiten bei der Identitätsfindung hat sich als unbegründet erwiesen", heißt es in einem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zur Legalisierung der Eizellenspende von 2020. "Die Erfahrung zeigt, es geht allen gut damit", sagt auch Annika Ludwig. Die übrigen Risiken, etwa die einer Mehrlingsgeburt, sind nach Ludwigs Einschätzung überschaubar und rechtfertigen jedenfalls kein Verbot. Weil es nun mal zur Autonomie des Menschen gehört, gewisse Risiken einzugehen.

Bei der Leihmutterschaft ist es komplizierter

Während die politischen, womöglich gar auch die verfassungsrechtlichen Zeichen bei der Eizellenspende also auf Legalisierung stehen, ist die Situation bei der Leihmutterschaft ungleich komplizierter. Dort gibt es eigentlich gute Gründe für ein Verbot, weil es einer Kommerzialisierung der Mutterschaft entgegenwirken soll. Andererseits läuft das Verbot in Deutschland letztlich ins Leere, weil die Menschen dann eben ins Ausland fahren. So zählte etwa die Ukraine bis Anfang des Jahres zu den beliebtesten Leihmutter-Ländern.

Die Paare kommen dann mit einem frisch geborenen Kind zurück. Und mit dem Problem, wie sie in Deutschland zu rechtlich anerkannten Eltern werden. Zwar hat der Bundesgerichtshof mit einem Grundsatzurteil von 2014 die Anerkennung der Kinder aus im Ausland legal vorgenommenen Leihmutterschaften erleichtert. Aber immer noch bleiben komplizierte Fälle übrig, in denen die "Wunschmutter" das im Ausland ausgetragene Kind adoptieren muss - obwohl ihr Mann, mit dessen Samen es gezeugt wurde, als Vater anerkannt wird.

Mit dieser sogenannten Stiefkindadoption hat Rechtsanwalt Oldenburger keine guten Erfahrungen gemacht. Denn in diesen Verfahren nähmen auch die Jugendämter Stellung - die immer wieder versuchten, die Adoption zu torpedieren, weil sie darin eine Umgehung des Leihmutterverbotes sehen. "Die Betroffenen müssen sich dann rechtfertigen, obwohl sie eigentlich Garanten der bestmöglichen Versorgung des Kindes sind."

Aus seiner Sicht müsste also ein Gesetz her, das eine Brücke schlägt, Verbot hin oder her. Wenn im Ausland alles legal zuginge zwischen Leihmutter und Wunscheltern, dann müsste deren Elternschaft in Deutschland leichter anerkannt werden. Denn langwierige Adoptionsverfahren schaffen eine Phase rechtlicher Unsicherheit, in der alles Mögliche passieren kann, bis hin zum Tod eines Elternteils.

Ob die Kommission dieses heiße Eisen anfasst, ist unklar. Im Koalitionsvertrag ist lediglich von der Legalisierung einer "altruistischen", also nicht kommerziellen Leihmutterschaft die Rede. Das klingt so, als wolle man die Finger von der Familiengründung mit ausländischer Leihmutterhilfe lassen. Ethisch mag sie nicht gut beleumundet sein, wahrscheinlich zu Recht. "Aber sie besteht und wird gelebt", sagt Oldenburger.

Und die Kommission hat noch ein drittes Thema abzuarbeiten: die Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs "außerhalb des Strafgesetzbuchs". Auch hier geht es um Selbstbestimmung, auch hier gilt ein Gesetz von gestern, nämlich Paragraf 218. Dass Abtreibung nach wie vor rechtswidrig ist (wenn auch straffrei), mag nur noch Symbolik sein. Ein Symbol für die Modernität der Ampelkoalition wäre es aber sicher nicht, sollte sie den patriarchalen Paragrafen unangetastet lassen.