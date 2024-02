Sieben Omas und ein Opa gegen rechts stehen am Dienstagnachmittag neben dem Dresdner Kulturpalast und halten die Regenbogenflagge hoch. Eine Mahnwache für Frieden und gegen Krieg wollen sie bilden und mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch kommen. Sabine Peisker ist eine von ihnen, trägt einen Anstecker mit Friedenstaube an der Mütze und berichtet, dass sie heute schon von Passanten mit Pfannkuchen beschenkt wurde. Sechs Enkel hat sie, ist Dresdnerin und seit vielen Jahren beim Gedenken an die Bombardierung vom 13. Februar 1945 dabei. Heute ist sie gekommen, um gegen Versammlungen von Rechtsextremen in der Stadt zu protestieren. Am liebsten wäre es ihr, es könnte einfach nur ein stilles Gedenken an die Opfer von Krieg und Zerstörung geben, sagt sie.

Doch die Zeiten sind nicht still. Und schon gar nicht in Dresden - wo Rechtsextreme seit Jahren versuchen, das Erinnern an die weitgehende Zerstörung der Stadt und die Millionen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu vereinnahmen und aus deutscher Schuld einen Opfermythos konstruieren wollen. Wenn das Motto dieser Tage "Nie wieder ist jetzt" also eine Bedeutung hat, dann erkennt man sie an diesem 13. Februar vielleicht besonders gut. Tag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg durch alliierte Bomber - als Folge des von Hitler-Deutschland angezettelten Vernichtungskriegs, man muss es immer wieder dazuschreiben. Historiker schätzen, dass am 13. Februar 1945 und den Tagen danach bis zu 25 000 Menschen ums Leben kamen.

Der 79. Jahrestag soll ein Tag des Innehaltens sein, des Händereichens und des Zusammenstehens unter Demokraten. Das Motto, dass sich die Dresdner gegeben haben: "Gemeinsam wachsam".

Der Bürgerchor setzt den Ton

Vor der 1945 zerstörten und durch Spenden wiederaufgebauten Frauenkirche wird am Abend aus vielen Teelichtern eine große Kerze geformt. Am Nachmittag liegen auf dem vorbereiteten Platz Blumengestecke in Schwarz, Weiß und Rot - den Farben der Reichskriegsflagge. Aus einem Lautsprecher dringt die Stimme einer Frau, die davon spricht, dass nicht Hitler den Krieg gewollt habe, sondern der britische Premier Winston Churchill. Doch zur Versammlung des Querdenker-Bündnisses sind nur eine Handvoll Leute gekommen. Auch nebenan auf dem Altmarkt sind am Nachmittag nur wenige, die sich ein Compact-Magazin mitnehmen wollen, das Zentralorgan der Rechtsextremen. Ein Ehepaar schimpft laut auf "Grün-Versiffte", doch den Ton geben andere an.

Denn vor dem Kulturpalast hat die Philharmonie zum Bürgersingen geladen - das Motto: "Die Stimme erheben für Frieden, gegen Hass und Gewalt". Regina Gorzna, Altstimme, ist gerne gekommen, so wie hunderte Dresdnerinnen und Dresdner. Die 71-Jährige wohnt seit zehn Jahren hier, der Enkel wegen, eigentlich kommt sie aus Brandenburg. Sie singt gern im Bürgerchor, regelmäßig geben sie kostenlose Konzerte, zu Weihnachten oder bei den Filmnächten am Elbufer. "Es ist wichtig, dass man sich positioniert", sagt Gorzna, "das Klima ist dieses Jahr noch einmal aufgewühlter." In Sachsen sind am 1. September Landtagswahlen, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD führt seit Wochen die Umfragen als stärkste Partei an. Für den Abend hat auch die AfD eine "Gedenk"-Veranstaltung angemeldet.

"Ich habe noch heute den Brandgeruch in der Nase"

"Mit Singen allein lösen wir nicht alle Probleme", sagt der Präsident des Fördervereins der Dresdner Philharmonie und frühere Kanzleramts- und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Begrüßung, aber "gemeinsames Singen macht stark". Und dann singen sie gemeinsam "Die Gedanken sind frei" und "Sag mir wo die Blumen sind", natürlich auch "Kleine weiße Friedenstaube" und den Kanon "Nach dieser Erde". Es gibt fast schüchternen Applaus, die Stimmung ist getragen und würdevoll.

Dann berichtetet die Zeitzeugin Ursula Bergs, wie sie den Tag vor 79 Jahren erlebte, ihren achten Geburtstag. Abends Bombenalarm, das Warten im Luftschutzraum, dann der ätzende Brandgeruch: "Ich habe ihn noch heute in der Nase, wenn ich daran denke." Als sie wieder auf der Straße stand, waren die gelb gestrichenen Häuser rot im Feuerschein der brennenden Stadt. Sie wünsche sich, "dass wir unseren Frieden bewahren, damit auch unsere Kinder und Enkel ihre Geburtstage erleben können". Dann singt der Bürgerchor im letzten Licht des Tages "We shall overcome" - und ein paar hundert Meter weiter vor dem Rathaus stehen die Vertreter von Stadt- und Landespolitik und mahnen Wachsamkeit an zum Schutz der Demokratie.

Dresdens OB Dirk Hilbert (FDP) erinnert daran, dass der Nationalsozialismus seinen Aufstieg in demokratischen Wahlen hatte, die Demokratie sei keine Garantie gegen die Diktatur. Ursula Staudinger, Rektorin der Technischen Universität, will nicht hinnehmen, dass Menschenverachtung, Antisemitismus und Verletzung der Menschenwürde wieder salonfähig würden. Die Menschenkette um die Altstadt ist für Staudinger ein Symbol für Gemeinschaft und Wehrhaftigkeit. Dann stehen etwa 13 000 Bürgerinnen und Bürger dicht an dicht und fassen sich an den Händen. Darunter neben den Spitzen der Landespolitik auch die britische Botschafterin Jill Gallard und eine Delegation aus Coventry, Dresdens Partnerstadt, die von der deutschen Luftwaffe in Schutt und Asche gelegt wurde. Die Glocken der Frauenkirche läuten, und nun stehen draußen die Kerzen vor der Kirche, die schwarz-weiß-roten Gebinde sind verschwunden.

Drinnen spricht Pfarrer Markus Engelhardt über Frieden und Versöhnung und über die lange Linie, die zum "Datum tiefer Trauer" führte: "Erst brannten die Herzen", sagt er, im Januar 1933 dann die Fackeln, bald darauf der Reichstag, dann die Bücher und die Synagogen, schließlich die Gasöfen - "und wegen all dem am Ende so viele deutsche Städte." Dann singen auch die Menschen, die zur Andacht in die Frauenkirche gekommen sind, gemeinsam "We shall overcome" - und draußen am Altmarkt, gegenüber vom Kulturpalast, stehen mehrere tausend Menschen, die nicht zulassen wollen, dass die AfD mit ihrer Versammlung an diesem Abend das letzte Wort hat.