Die Zahl der Getöteten im Gazastreifen steigt von Tag zu Tag. "23.210 Menschen" - diese hohe Zahl ist wahrscheinlich schon wieder überholt in dem Moment, als die südafrikanische Juristin Adila Hassim sie am Donnerstag im holzgetäfelten Saal des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag zitiert.

Es sind Menschen, die durch israelische Bomben oder Kugeln getötet worden sind. Menschen, die wegen mangelnder medizinischer Versorgung oder an Unterernährung gestorben sind. Und jeden Tag, so wird im Gerichtssaal das UN-Hilfswerk für die Palästinenser zitiert, kämen zudem weitere Menschen hinzu, für die gerade ein neues Akronym eingeführt worden sei: WCNSF. Das steht für Wounded child no surviving family. Verwundetes Kind ohne überlebende Angehörige.

Die Frage ist, warum. Der Staat Südafrika ist am Donnerstag vor den Gerichtshof gezogen, eine Instanz der UN, um zu sagen: Weil Israel es darauf anlegt. Der Vorwurf lautet: Israel wolle es genau so. Israels Armee lege es bewusst darauf an, möglichst viele Menschen zu töten. Anders sei dieses Maß an Gewalt nicht zu erklären.

Einschläge mit verheerender Wirkung

Bomben mit einem Gewicht von 1000 Kilogramm zum Beispiel: Schon "mehr als 200 Mal" habe Israels Armee diese auf den Gazastreifen abgeworfen, führt Südafrikas Botschafter in den Niederlanden aus, Vusimuzi Madonsela. Das seien "einige der tödlichsten Bomben, die überhaupt erhältlich sind". Von ihren Einschlägen werde niemand verschont, "nicht einmal Kinder".

Südafrika führt dieses Eilverfahren stellvertretend für die Palästinenser, die nicht selbst Mitglied der UN sind und deshalb nicht selbst vor den UN-Gerichtshof ziehen können. Das Ziel ist, Israel dazu zu verpflichten, seine Kampfhandlungen einzustellen - per Richterspruch. Mit einem Team von internationalen Juristen und Diplomaten präsentiert Südafrika dabei ein Argument, das sein Justizminister, Ronald Lamola, so auf den Punkt bringt: "Egal, was Israel zugestoßen ist", so sagt er mit Blick auf die Massaker der Hamas-Miliz am 7. Oktober, dies rechtfertige keine Verbrechen.

Die UN-Völkermordkonvention aus dem Jahr 1948 verbietet Staaten unter anderem die "vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen" für eine ethnische oder nationale Gruppe, "die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen". Und: Genau das tue Israel, so führen die südafrikanischen Vertreter aus, während die 17 Richterinnen und Richter in Den Haag schweigend zuhören; Nachfragen sind in diesem Stadium nicht üblich.

Südafrika zitiert israelische Politiker, um den Vorwurf zu belegen

Als Belege für den Vorwurf mutmaßlicher Vernichtungsabsichten Israels beruft sich Südafrika einerseits auf "Verhaltensmuster" des israelischen Militärs. Diese, so meint Südafrika, deuteten klar auf einen Völkermordplan hin. Schon als die Armee zu Beginn des Krieges die Bewohner im Nordteil des Gazastreifens aufgefordert habe, ihre Häuser zu verlassen und in den Süden zu flüchten, sei dies "genozidal" gewesen.

Zum anderen zitieren die südafrikanischen Vertreter auch Äußerungen von israelischen Politikern. Erwähnt werden etwa der israelische Minister für Jerusalem-Angelegenheiten, Amihai Elijahu, Mitglied einer rechtsradikalen Partei, der von einer Atombombe auf Gaza fantasiert hatte, oder auch andere, rechte Mitglieder der Jerusalemer Parlaments - was im Gerichtssaal in Den Haag dann aber deutlich durch die Vertreter Israels zurückgewiesen wird.

Die politische Linie im Krieg werde nicht von "willkürlichen Zitaten" bestimmt, so sagt der Rechtsberater des israelischen Außenministeriums, Tal Becker. Sondern durch das israelische Ministerkomitee zur nationalen Sicherheit und das Kriegskabinett. Dies seien die maßgeblichen Instanzen - und nicht ein Minister für Jerusalem-Angelegenheiten, der die Linie nicht mitbestimme und von dem sich sowohl das Kriegskabinett als auch der Premierminister sofort distanziert hätten.

Als Vertreter Israels ergreift dann noch der britische Jurist Malcolm Shaw am Freitag das Wort, Professor in Leicester. Bewaffnete Konflikte führten in vielen Fällen zur Verletzung oder Tötung von Unbeteiligten, sagt er, "besonders wenn der Kampf sich gegen eine Gruppe richtet, die ihrerseits keinerlei Rücksicht auf die gegnerische oder auch ihre eigene Zivilbevölkerung nimmt". Wenn Israels Soldaten in einzelnen Fällen die Regeln des humanitären Völkerrechts verletzt hätten, dann werde dies ein Fall für die "unabhängige und schlagkräftige Staatsanwaltschaft des Landes" sein. Aber das sei dann immer noch etwas anderes als ein von oben verordneter, planmäßiger Genozid.

Es geht kaum um die Hamas

Um die Hamas, mit deren Massaker am 7. Oktober dieser Krieg begonnen hat und deren Kidnapping von Israelis und auch Raketenbeschuss auf Israel bis heute anhält, geht es während der zwei Tage in Den Haag kaum. Sie ist "kein Staat, deshalb auch nicht Partei der Völkermordkonvention und auch nicht fähig, Partei vor dem Internationalen Gerichtshof" zu sein, so knapp sagt es ein Vertreter Südafrikas, der britische Völkerrechtsprofessor Vaughan Lowe, emeritierter Professor in Oxford.

Mehr noch: Der Völkerrechtler Lowe fügt hinzu, dass man deshalb Israel gar kein Selbstverteidigungsrecht im klassischen Sinne nach der UN-Charta zubilligen dürfe. Denn schließlich sei die Hamas kein fremder Staat, der Israel von außen attackiert habe, sondern bloß eine bewaffnete Gruppe, die sich auf besetztem Gebiet befinde, also in Israels eigener Machtsphäre. Diese These ist gewagt, die Schlussfolgerung aber sehr deutlich: Die Richterinnen und Richter, so fordert der Oxford-Professor, sollten von Israel verlangen, die Waffen niederzulegen.

Mit einem Urteil rechnen Beobachter schon in wenigen Tagen. Vollstreckbar ist es nicht, politisch bedeutsam aber möglicherweise schon. Man werde "sobald wie möglich" entscheiden, so sagte am Freitagnachmittag die Gerichtspräsidentin Joan Donoghue, die einst als Rechtsberaterin des US-Außenministeriums arbeitete.