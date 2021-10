Von Andreas Glas

Wer das alles sortieren will, was da gerade passiert in der CSU, der muss natürlich noch einmal zurückblättern. November 2017, Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen. Da warteten rund hundert JU-Mitglieder im Foyer des Kongresszentrums auf ihren Hoffnungsmann: Markus Söder, damals Finanzminister. Die Parteijugend hielt Schilder in die Höhe, darauf stand: "MP Söder". Und: "Die Zeit ist reif." Erst zögerte Söder, dann stellte er sich dazu, für ein Gruppenfoto. Es war, wenn man so will, Söders Karriere-Coming-out. Die Botschaft war: Ja, ich will Ministerpräsident werden! Und die JU gab sich große Mühe, Söders Karriereplan anzuschieben.