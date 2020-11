Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Lockerungen von Corona-Restriktionen über Weihnachten, wenn Behörden das Infektionsgeschehen nicht voll unter Kontrolle haben. "Wenn sich Menschen untereinander anstecken und wenn ein Land nicht die nötige Infrastruktur hat, um Fälle zu verfolgen und Kontakte zu isolieren und in Quarantäne zu schicken, dann wird eine Lockerung zu stärkeren Ansteckungen führen", sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan in Genf.

Regierungen müssten sich im Klaren sein, dass sie nur Risiken abwägen könnten. Eine wissenschaftliche Formel, welche Lockerungen vertretbar oder wie viele Feiertage ohne größere Auflagen sicher seien, gebe es nicht. "Es gibt nur ein höheres und niedrigeres Risiko, dass die Situation sich bessert oder verschlimmert", sagte er. Regierungen müssten die Risiken einer stärkeren Ausbreitung des Virus mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risiken der Beibehaltung von Beschränkungen abwägen. Wenn Menschen sich über die Feiertage nicht treffen dürften, entstehe eine große Frustration, eine Corona- Müdigkeit und womöglich Widerstand gegen die Maßnahmen, räumte er ein.

In Oxford entwickelter Impfstoff zeigt Wirksamkeit von 70 Prozent

Der von der Universität Oxford entwickelte Corona-Impfstoff hat der BBC zufolge in Versuchen eine Wirksamkeit von 70 Prozent gezeigt. Dies sei gleichzeitig ein Triumph und eine Enttäuschung angesichts der Tatsache, dass die beiden Impfstoffe der US-Firma Pfizer, die mit dem deutschen Unternehmen Biontech zusammenarbeitet, und des Mitbewerbers Moderna jeweils 95 Prozent Wirksamkeit zeigten. Der von britischen Forschern entwickelte Impfstoff sei jedoch billiger und einfach zu transportieren, heißt es in dem Bericht. Die Wissenschaftler in Oxford arbeiten mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astra Zeneca zusammen.

Der BBC zufolge wurde der Impfstoff an mehr als 20 000 Freiwilligen getestet, die zum einen aus dem Vereinigten Königreich, zum anderen aus Brasilien stammten. Es habe 30 Erkrankungen in der Gruppe gegeben, die zwei Injektionen des Mittels bekommen habe. 101 Infektionen seien in der Kontrollgruppe aufgetreten, die lediglich ein Placebo verabreicht bekommen habe. Unterm Strich ergebe sich eine Wirksamkeit von 70 Prozent. Erstaunlicherweise hätten die Forscher jedoch festgestellt, dass die Schutzstärke auf 90 Prozent angestiegen sei, wenn die Probanden zunächst eine halbe Dosis und anschließend eine ganze verabreicht bekommen hätten. Die Hintergründe dieses Unterschieds seien noch nicht klar.

Die britische Regierung hat 100 Millionen Impfstoff-Dosen vorbestellt. Das soll ausreichen, um 50 Millionen Menschen zu impfen. Im Vereinigten Königreich leben fast 67 Millionen Menschen. Großbritannien will mit ersten Impfungen noch vor Weihnachten beginnen. Das kündigte Gesundheitsminister Matt Hancock an. Der Großteil der Impfungen soll seinen Worten nach dann von Januar bis März folgen. "Und wir hoffen, dass wir irgendwann nach Ostern wieder allmählich zur Normalität zurückkehren können."

Fauci warnt vor Virus-Ausbreitung wegen Thanksgiving

Mit Blick auf den in den USA am kommenden Donnerstag anstehenden Feiertag Thanksgiving hat der Virologe Anthony Fauci vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. "Leute an Flughäfen" dürften den USA "noch mehr Ärger bescheren, als wir jetzt schon haben", warnte Fauci, der auch der Corona-Arbeitsgruppe der US-Regierung angehört, am Sonntag im TV-Sender CBS. Die an Thanksgiving übertragenen Fälle werde man erst Wochen später in den Statistiken sehen, was die Kontrolle des Virus zusätzlich erschwere.

Das Erntedankfest wird am 26. November gefeiert. Viele US-Bürger besuchen dafür üblicherweise Familie und Freunde, der Inlandsverkehr nimmt um den Feiertag herum stark zu. Bilder vom vergangenen Wochenende zeigen volle Flughäfen, viele Leute scheinen trotzdem zu fliegen. Am Freitag und Samstag wurden mehr als zwei Millionen Menschen an US-Flughäfen überprüft, wie die Verkehrsbehörde TSA mitteilte. Es ist das erste Mal seit Mitte März, dass diese Zahl eine Million übersteigt.

In den kommenden Monaten würden zwar vermutlich Impfstoffe bereitgestellt, sagte Fauci. Bis dahin müssten die Amerikaner aber noch ausharren und Vorkehrungen treffen, um das Virus einzudämmen. Dazu gehört etwa, Zusammenkünfte an den Feiertagen möglichst auf Menschen aus einem Haushalt zu begrenzen, Masken zu tragen, Abstand zu halten und die Hände zu waschen.

Impfungen in den USA womöglich ab 12. Dezember

Erste Impfungen gegen das Coronavirus könnten in den USA womöglich schon am 12. Dezember verteilt werden. Nach einer Genehmigung der US-Arzneimittelbehörde FDA könnte der Impfstoff des Pharmakonzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech innerhalb von 24 Stunden an die US-Staaten ausgeliefert werden, sagte der Chef des Programms Operation Warp Speed, Moncef Slaoui, dem TV-Sender CNN. Sein Programm ist für Coronavirus-Impfungen in den Vereinigten Staaten zuständig.

Pfizer beantragte am Freitag eine Notfallzulassung seines Impfstoffkandidaten durch die FDA. Deren Beratergremium soll am 10. Dezember über den Antrag entscheiden. Im Falle eines Ja, also der Genehmigung des Impfstoffs, könne es zwei Tage später mit Impfungen losgehen, so Slaoui. Pfizer und Biontech hatten zuletzt bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff 95 Prozent der Covid-19-Erkrankungen verhindern könne. Die Studie zu dem Impfstoff dauert noch an.

Am Samstag erteilte die FDA bereits einem experimentellen Antikörper-Gemisch von Regeneron eine Notfallzulassung, das US-Präsident Donald Trump bei seiner Corona-Infektion im Oktober verabreicht bekam. Die Kombination aus zwei Antikörpern soll dem Immunsystem beim Kampf gegen Covid-19 helfen. Eine Notfallzulassung bedeutet, dass das Mittel auf den Markt gelassen wird, während Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit weiterlaufen.

Mutiertes Coronavirus in Dänemark "aller Wahrscheinlichkeit nach" ausgerottet

Auf einer Nerz-Farm in Zentralfrankreich sind mit dem Coronavirus infizierte Tiere entdeckt worden. 1000 Nerze sollen nun gekeult werden, wie das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte. Betroffen ist demnach ein Betrieb im Département Eure-et-Loir südwestlich von Paris. Insgesamt seien zwei Farmen in Frankreich getestet worden, eine davon negativ. Bei zwei weiteren werden die Ergebnisse erst im Laufe der Woche erwartet.

Positive Corona-Fälle bei Nerzen hat es zuvor bereits in Schweden, Griechenland und den Niederlanden gegeben. In Dänemark wurde festgestellt, dass das Virus mutiert ist. Experten befürchten, dass ein Impfstoff bei einer Rückübertragung auf den Menschen dann weniger wirksam sein könnte. Rund 17 Millionen Nerze sollten deshalb in Dänemark getötet werden. Dem Gesundheitsministerium in Kopenhagen zufolge ist das mutierte Virus "aller Wahrscheinlichkeit nach" ausgerottet.