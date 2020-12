In Washington setzte eine Künstlerin zusammen mit Freiwilligen für alle Corona-Toten in den USA eine weiße Flagge.

In den USA ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen binnen 24 Stunden um mindestens 209 021 auf 16,5 Millionen gestiegen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 1596 auf 301 085, wie weiter aus einer Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten hervorgeht.

Damit starben in den USA drei Mal mehr Menschen an einem Tag im Zusammenhang mit einer Coronainfektion als in Deutschland, das Land hat aber vier Mal mehr Einwohner. Die Zahl der Neuinfektionen in den USA dagegen liegt 14-mal höher als in Deutschland.

Die Niederlande machen dicht

In den Niederlanden kommt es wegen massiv steigender Corona-Infektionszahlen zum harten Lockdown. Die Maßnahme kündigte Ministerpräsident Mark Rutte am Montagabend in einer TV-Ansprache an die Nation an. Von Dienstag, 14. Dezember bis zum 19. Januar müssen Schulen, die meisten Geschäfte, Museen und Fitnessstudios schließen. Ausnahmen gelten für Läden, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen.

"Die Niederlande werden für fünf Wochen abgeriegelt", erklärte der Ministerpräsident. Ruttes Ankündigung aus seinem Büro in Den Haag wurde von Protesten begleitet, während seiner Rede war der Lärm von Trillerpfeifen zu hören.

Die Nachricht vom anstehenden Lockdown war bereits vor Ruttes Rede durchgesickert, was viele Bürger veranlasste, noch für letzte Weihnachtseinkäufe in die Innenstädte zu strömen. Am Nachmittag bildeten sich Schlangen vor vielen Geschäften; so auch vor Coffeeshops, die in den Niederlanden legal Cannabis verkaufen. Wie auch in Deutschland war in vielen niederländischen Regionen die Rate der Corona-Neuinfektionen trotz eines zweimonatigen Teil-Lockdowns massiv gestiegen.

Kommentar zum Lockdown in Deutschland: Das haben sich alle gemeinsam eingebrockt (SZ Plus)

USA starten größte Impfkampagne ihrer Geschichte

Die USA haben die größte Impfkampagne in ihrer Geschichte gestartet. Mitarbeiter des dortigen Gesundheitswesens erhielten am Montag erste Spritzen gegen das Coronavirus. Der Impfstoff stammt vom US-Unternehmen Pfizer und seinem deutschen Partner Biontech. Es ist der erste, den die US-Medikamentenbehörde FDA für eine Notfallverwendung gegen das Coronavirus zugelassen hat. Auch Großbritannien hat den Impfstoff erlaubt. Die britische Impfkampagne hat vergangene Woche begonnen.

Der Fernsehsender CNN übertrug Bilder von der Impfung einer Krankenschwester mit dem Mittel des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer im Osten des New Yorker Stadtteils Queens. "Ich möchte öffentlich Vertrauen schaffen, dass die Impfung sicher ist", sagte Sandra Lindsay nach der Impfung. "Wir erleben eine Pandemie, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Ich möchte jeden ermutigen, sich impfen zu lassen."

Wenige Minuten nach der Impfung twitterte Präsident Donald Trump: "Erste Impfung verabreicht. Herzlichen Glückwunsch USA! Herzlichen Glückwunsch Welt!" Trump nimmt den schnellen wissenschaftlichen Erfolg des Impfstoffs für sich in Anspruch, Pfizer hat aber immer wieder betont, nicht Teil des US-Regierungsprogramms zu sein, um politisch unabhängig agieren zu können.

Impfstoff-Zulassungen in USA und UK setzen die EU-Arzneimittelbehörde unter Druck

Seit den Notfallzulassungen in Großbritannien und den USA sieht sich die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) unter wachsendem Druck von EU-Regierungen, eine Zulassung der Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zu beschleunigen.

Die EMA hatte angekündigt, dass sie bis zum 29. Dezember eine Entscheidung treffen werde. In Großbritannien und den USA wird der Impfstoff dagegen schon jetzt verabreicht. Das hat in der EU eine Debatte ausgelöst, weshalb ein in Deutschland entwickelter Impfstoff dort erst vergleichsweise spät eingesetzt werden kann.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte diese Debatte mit einem Tweet angeheizt, in dem er schrieb: "Alle nötigen Daten zu BioNTech liegen vor. UK + US haben bereits Zulassungen erteilt." Eine Prüfung der Daten und die Zulassung durch die EMA sollten schnellstmöglich erfolgen. Sein Sprecher betonte am Montag jedoch, Spahn habe damit nicht sagen wollen, dass es auch für Deutschland eine nationale Notfallzulassung geben solle.

Die Bundesregierung hatte sich gegen eine ebenfalls mögliche nationale Notfallzulassung entschieden, weil man innerhalb der EU agieren will und sich Sorgen um die Akzeptanz des Impfstoffes macht. Die Notzulassung etwa in Großbritannien wird deshalb als kontraproduktiv angesehen.

Impfzentren: "Das Ding funktioniert. Wir sind bereit."

Eins von vier Krankenhäusern ohne sauberes Wasser

In der Corona-Pandemie sind etwa 1,8 Milliarden Menschen weltweit auf Gesundheitseinrichtungen angewiesen, in denen die Versorgung mit sauberem Wasser nicht gewährleistet ist. Davor warnten die Vereinten Nationen am Montag in Genf. Sowohl Patienten als auch das Personal seien damit einem erhöhten Risiko ausgesetzt, sich mit Krankheiten wie dem Coronavirus anzustecken, hieß es in einem gemeinsamen Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Kinderhilfswerks Unicef.

Eine von vier Gesundheitseinrichtungen habe keinen direkten Zugang zu sauberem Wasser. In einer von drei Einrichtungen gebe es keine angemessene Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren, hieß es in der Studie, für die Daten aus 165 Ländern ausgewertet wurden. Betroffen sind vor allem Länder in Afrika und Asien.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Eine angemessene Wasserversorgung, sanitäre Anlagen und Hygienemaßnahmen seien "unabdingbar", um das Coronavirus zu stoppen, so der WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ohne Wasser, sanitäre Anlagen und Hygiene zu arbeiten, sei für Krankenschwestern und Ärzte genauso gefährlich wie ohne Schutzkleidung in den Dienst geschickt zu werden, warnte Ghebreyesus.

Etwa 3,6 Milliarden Dollar (rund drei Milliarden Euro) würden dem Bericht zufolge benötigt, um die sanitäre Grundversorgung in den betroffenen Ländern im Laufe der kommenden zehn Jahre zu verbessern. Vor allem Schwangere, Neugeborene und Kinder könnten damit besser vor Erkrankungen geschützt werden.

OECD prangert Egoismus reicher Staaten im Impfstoff-Rennen an

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) prangert an, dass reiche Industrieländer im Rennen um die Corona-Impfstoffe zu egoistisch vorgehen. "Einige Länder haben viel zu viel Impfstoff, andere haben gar nichts", sagte Generalsekretär José Ángel Gurría der Welt (Montag). "Warum denken wir nicht an die fünf Milliarden Menschen in ärmeren Ländern?", fragte der 70-jährige ehemalige mexikanische Außen- und Finanzminister.

Die OECD ist eine internationale Organisation mit 37 Mitgliedstaaten, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Gurría kritisierte, dass sich etwa Kanada 300 Millionen Impfdosen gesichert habe - für nur 40 Millionen Einwohner. Dies wäre deutlich zu viel Impfstoff, selbst wenn man einrechnet, dass etwa bei dem neuen Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer pro Person zwei Dosen benötigt werden. Weiter monierte er, dass die USA 800 Millionen Impfdosen gekauft hätten, für eine Bevölkerung von etwas mehr als 300 Millionen. Auch Deutschland hat dem Bericht zufolge insgesamt mehr Impfstoffe geordert als gebraucht werden, wobei das Missverhältnis geringer sei als in den USA und Kanada.

Der Impfstoff müsse gerechter verteilt sein, forderte der OECD-Chef. "Das wäre klug für alle. Dieses Virus wird erst besiegt sein, wenn es überall auf der Welt besiegt ist." Die EU hat mit Biontech/Pfizer einen Liefervertrag über bis zu 300 Millionen Impfdosen ausgehandelt. Deutschland hofft nach Worten von Gesundheitsminister Jens Spahn allein auf bis zu 100 Millionen Impfstoff-Dosen. Hinzu kommen Vereinbarungen mit weiteren Impfstoff-Produzenten. Bereits in der vergangenen Woche hatte UN-Generalsekretär António Guterres vor einem neuen Nationalismus im Hinblick auf die Verteilung der Corona-Impfstoffe gewarnt.