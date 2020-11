Seit September nimmt die Zahl der täglichen Coronavirus-Fälle in der Ukraine dramatisch zu, nun hat sie einen neuen Höchststand erreicht. Wie Gesundheitsminister Maksym Stepanow mitteilte, wurden am Freitag 16 218 Neuinfektionen registriert, fast 900 mehr als am Vortag, der mit 15 331 auch schon ein Höchstwert war.

Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Land mit rund 42 Millionen Einwohnern 693 407 Coronavirus-Fälle verzeichnet, mehr als 95 000 davon seit vergangenem Freitag. Fast 12 000 Infizierte starben. Die Pandemie hat das Gesundheitssystem der Ukraine an die Grenzen seiner Belastbarkeit gebracht. Mit Sperrmaßnahmen hat die Regierung versucht, den Anstieg der Infektionen abzubremsen. Bis Ende des Monats dürfen beispielsweise am Wochenende nur Lebensmittelläden und Apotheken öffnen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Sudans Ex-Premier al-Mahdi stirbt nach Corona-Infektion

Der letzte demokratisch gewählte Ministerpräsident des Sudan, Saddiq al-Mahdi, ist an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben. Das teilte die größte Partei des Landes mit - Ummah -, an deren Spitze er gestanden hatte.

Der 84-Jährige sei in einem Krankenhaus in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestorben. Er war Anfang November nach Abu Dhabi gebracht worden, nachdem die Partei am 29. Oktober seine Corona-Infektion bekannt gegeben hatte.

Al-Mahdi wurde 1989 bei einem von Islamisten unterstützen Putsch gestürzt, der den Autokraten Omar al-Baschir für viele Jahre an die Macht brachte. Im April vergangenen Jahres stand die Ummah-Partei an der Seite des prodemokratischen Aufstands, der das Militär veranlasste, al-Baschir zu stürzen. Seither wird der Sudan von einer militärisch-zivilen Übergangsregierung regiert. Al-Mahdi war ein Enkel von Mohammed Ahmed al-Mahdi, einem Geistlichen, dessen Bewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen erfolgreichen Krieg gegen die ägyptisch-osmanische Herrschaft über den Sudan führte.

1966 und 1967 war er erstmals Ministerpräsident, bevor Militärs an die Macht kamen. Er wurde mehrmals ins Gefängnis geworfen. Seine zweite Amtszeit als Regierungschef währte von 1986 bis 1989.

Mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen in Israel

In Israel hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals seit mehr als vier Wochen wieder den Wert von 1000 binnen 24 Stunden überschritten. Das israelische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag 1069 neue Fälle. Mehr Neuinfektionen waren an einem Tag zuletzt am 21. Oktober vermeldet worden. An diesem Tag waren es 1172 Neuinfektionen. Israel testet mit 60 000 Tests pro Tag relativ viel. Die Quote der positiven Tests liegt bei 1,8 Prozent und damit weiter auf dem Niveau der vorherigen Tage.

Die Pandemie verlief in dem Land mit neun Millionen Einwohner im Frühjahr vergleichsweise milde. Es gab strikte Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. Die Maßnahmen wurden im Sommer gelockert, was zu massiv steigenden Infektionszahlen führte. Im September begann ein zweiter landesweiter Lockdown, der ab Mitte Oktober schrittweise gelockert wurde.

Im Gazastreifen mit seinen etwa zwei Millionen Einwohnern ist die Situation äußerst angespannt. Zuletzt war dort etwa jeder vierte Corona-Test positiv. Das von der islamistischen Hamas geführte Gesundheitsministerium meldete 656 neue Fälle binnen 24 Stunden. Der Generalkommissar des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), Philippe Lazzarini, warnte, das Gesundheitssystem in dem abgeriegelten Küstengebiet stehe angesichts der hohen Zahl an Infektionen am Rande des Zusammenbruchs. Er wies zugleich darauf hin, dass auch die finanzielle Lage des Hilfswerks schwierig sei.

Südkorea meldet höchste Zahl an Neuinfektionen seit März

In Südkorea sind die Corona-Infektionen zum ersten Mal seit März auf mehr als 500 pro Tag gestiegen. Für Mittwoch meldete die Gesundheitsbehörde 583 Neuinfektionen. 553 Menschen steckten sich innerhalb Südkoreas an, 30 Personen infizierten sich im Ausland. Die meisten Neuinfektionen traten im Großraum Seoul auf. Zu Häufungen kam es besonders auf militärischen Stützpunkten, in Fitnessstudios, Schulen, Kirchen und anderen Einrichtungen.

In dem Land mit 52 Millionen Einwohnern wurden bisher insgesamt 32 000 Infektionen gemeldet. 515 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Behörden erlebt Südkorea die dritte Ansteckungswelle. "Da die dritte Infektionswelle an Umfang und Tempo zunimmt, müssen wir die Regeln für die soziale Distanzierung streng befolgen", wurde Gesundheitsminister Park Neung-hoo von der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Die Regierung hatte zuletzt die Beschränkungen für soziale Kontakte wieder verschärft. Bisher kam Südkorea ohne großflächigen Lockdown aus.

Frankreich dringt auf Entschädigung für Straßburg

Im Streit über den derzeit nicht genutzten Sitz des Europaparlaments in Straßburg hat Frankreich Entschädigungen aus Brüssel gefordert. Wie der französische Europa-Staatssekretär Clément Beaune an EU-Parlamentspräsident David Sassoli schrieb, wolle er bald wieder über die notwendigen Kompensationsmechanismen sprechen. Aus Brüssel hieß es, der Inhalt des von Beaune auf Twitter veröffentlichten Briefes sei inakzeptabel.

Für Straßburg sind die Plenarsitzungen auch wirtschaftlich von Bedeutung - beispielsweise für Hotellerie und Gastronomie. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte deshalb bereits eine Art Ausgleich für die weggefallenen Sitzungen gefordert, etwa längere Plenartagungen in Straßburg.

Beaune wiederholte die französische Forderung, den Parlamentsbetrieb in Straßburg so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Außerdem solle überdacht werden, ob mehr Verwaltungspersonal aus der belgischen Hauptstadt ins Elsass versetzt werden könne. Einer Sprecherin zufolge hatte Sassoli erst am Vortag mit Beaune telefoniert. Dabei sei von dem Schreiben keine Rede gewesen. Man habe es mit Überraschung und Irritation erhalten. "Dies respektiert die gute Beziehung, die wir bisher hatten, nicht." Sassoli sei bereit, eine konstruktive Diskussion über eine sichere Rückkehr nach Straßburg zu führen - allerdings mit den höchsten französischen Autoritäten, nämlich dem Präsidenten oder dem Premierminister.

Der Sitz des Europaparlaments in Straßburg ist in den EU-Verträgen festgelegt. Normalerweise ziehen die Abgeordneten allmonatlich von Belgien in die ostfranzösische Stadt um. Wegen der Corona-Pandemie tagen sie jedoch seit Februar am eigentlichen Zweitsitz in Brüssel, wo auch die meisten Mitarbeiter ansässig sind.

Türkei meldet vollständige Zahlen - sie sind viermal höher

Nach monatelanger Kritik hat die türkische Regierung entgegen der bisherigen Praxis die täglichen Fallzahlen der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Land bekanntgegeben. "Heute beträgt die Zahl der Fälle 28 351", sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Mittwochabend. Die Zahl liegt weit über den bisher bekanntgegebenen Werten. Außerdem seien 168 Menschen am Mittwoch an oder mit Covid-19 gestorben, das sei der höchste Wert bisher, so Koca.

Der Gesundheitsminister hatte am 30. September eingeräumt, dass bereits seit Ende Juli nur die Infizierten mit Symptomen als Corona-Fälle gemeldet würden - nicht aber die Zahl der täglichen neuen Fälle. Das wurde unter anderem von der Türkischen Ärztevereinigung immer wieder scharf kritisiert. Zum Vergleich: Die Zahl der Infizierten mit Symptomen lag am Mittwoch demnach bei 6814. Mehr als 12 000 Menschen sind nach offiziellen Angaben bislang an oder mit Covid-19 gestorben. Koca kündigte an, dass von nun an die Zahl der Patienten mit und ohne Symptome veröffentlicht würden.

Koca gestand Engpässe bei der Intensivversorgung ein. In Izmir etwa sei die Situation sehr erst, in manchen Krankenhäusern gebe es Probleme. Details nannte er nicht. Die Bevölkerung der Türkei ist mit etwa 83 Millionen Einwohnern etwa so groß wie in Deutschland.

Die wahren Zahlen in der Türkei: Bericht unseres Korrespondenten

Von der Leyen: Keine voreiligen Lockerungen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vor voreiligen Lockerungen bei den Auflagen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gewarnt. Vor dem Europäischen Parlament betonte sie das Risiko einer dritten Welle. "Ich weiß, dass Ladenbesitzer, Barbetreiber und Kellner in Restaurants ein Ende der Einschränkungen wollen", sagte von der Leyen. "Aber wir müssen vom Sommer lernen und dürfen nicht dieselben Fehler machen", sagte sie mit Blick darauf, dass die Auflagen im Sommer weitgehend aufgehoben worden waren.

Covid-19 sei mit fast 3000 Toten pro Tag in der vergangenen Woche Todesursache Nummer eins in der Europäischen Union gewesen. Doch gebe es Hoffnung: "Die ersten europäischen Bürger könnten schon vor Ende Dezember geimpft werden", sagte von der Leyen. "Endlich gibt es Licht am Ende des Tunnels."

Die EU-Kommission habe inzwischen Verträge mit sechs Impfstoff-Firmen gesichert. Wichtiger noch als Impfstoffe seien jedoch die Impfungen. "Die Mitgliedstaaten müssen sich jetzt bereit machen", forderte die Kommissionschefin. "Wir reden über Millionen von Spritzen und der Kühlkette, die Organisation der Impfzentren, die Schulung von Personal - und vieles mehr." Die EU-Staaten müssten die Logistik zur Verabreichung von Hunderten Millionen Impfdosen sicherstellen.

Von der Leyen hatte erst am Dienstag bekanntgegeben, dass auch ein Vertrag mit dem US-Impfstoffhersteller Moderna über 160 Millionen Dosen ausgehandelt sei. Damit werden die Europäer Zugang zu allen drei Vakzinen bekommen, die Chancen haben, in den nächsten Wochen die Zulassung für Europa zu bekommen. Vorher muss die Arzneimittelbehörde EMA jedoch Sicherheit und Wirksamkeit prüfen.