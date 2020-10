Wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen wird Madrid nun weitgehend abgeriegelt.

Im Konflikt um die richtige Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der besonders betroffenen spanischen Hauptstadt Madrid hat die Regionalregierung, wenn auch widerwillig, eingelenkt. Sie werde die von Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa angeordnete weitgehende Abriegelung der Millionenmetropole notgedrungen umsetzen, zugleich aber die Gerichte anrufen, sagte die Chefin der Regionalregierung, Isabel Díaz Ayuso, am Donnerstag.

Die konservative Politikerin hält eine weitgehende Abriegelung der Hauptstadt trotz der hohen Zahl an Corona-Infektionen für unverhältnismäßig. Sie befürchtet wirtschaftliche Schäden. Bisher sind 45 Gebiete Madrids, in denen die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen 14 Tagen bei mehr als 1000 liegt, teilweise abgesperrt. Zum Vergleich: In Deutschland liegt diese Zahl auf sieben Tage gerechnet bei 14,5. Die Zentralregierung und Experten halten die von Ayuso bisher ergriffenen Maßnahmen für unzureichend.

Der Anordnung zufolge sollen Bewegungsfreiheit und soziale Kontakte immer dann eingeschränkt werden, wenn in einer Stadt mit mindestens 100 000 Einwohnern die 14-Tage-Inzidenz über 500 Neuinfektionen liegt, mindestens zehn Prozent aller Corona-Tests positiv ausfallen und die Betten auf Intensivstationen zu mehr als 35 Prozent mit Corona-Patienten belegt sind. Gelten soll die landesweite Regelung nur für Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. Nach den aktuellen Corona-Zahlen sind das derzeit Madrid und neun weitere Städte im Umland der Hauptstadt mit insgesamt knapp fünf Millionen Einwohnern. Die Anordnung soll in den kommenden Tagen in Kraft treten.

Illa hatte am Vorabend gesagt, die Maßnahmen seien bei einem Treffen des Interterritorialen Gesundheitsrats mit großer Mehrheit angenommen worden. Seine Feststellung kam aber recht überraschend, denn zuvor hatte es geheißen, auch alle 17 Regionen müssten zustimmen. Madrid, Katalonien, Galicien und Andalusien stimmten jedoch gegen die Regelung. Murcia wollte ablehnen, enthielt sich aber aus Versehen der Stimme.

Madrid ist zu einem Brennpunkt der Pandemie in Westeuropa geworden. Binnen 14 Tagen wurden dort nach Zahlen vom Mittwoch 735 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner registriert. Ein Fünftel aller Corona-Tests in Madrid fällt positiv aus und die Intensivstationen sind zu mehr als 40 Prozent mit Corona-Patienten belegt.

Bundesregierung stuft Belgien als Risikogebiet ein

Deutschland hat wegen hoher Corona-Infektionszahlen neben ganz Belgien auch Island und einzelne Regionen in acht weiteren europäischen Ländern als Risikogebiete eingestuft. Das Robert Koch-Institut aktualisierte seine Risikoliste am Mittwochabend entsprechend und nahm mit Wales und Nordirland erstmals auch Teile Großbritanniens auf.

In Belgien wurde zuletzt nur die Hauptstadt Brüssel als Risikogebiet geführt. Die Ausweitung auf das ganze Land betrifft nun auch Grenzregionen zu Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

In Frankreich kamen die Regionen Pays de la Loire und Burgund (Bourgogne) hinzu. Damit ist im größten Nachbarland Deutschlands nur noch die einst besonders stark von der Pandemie betroffene Grenzregion Grand Est von der Einstufung als Risikogebiet ausgenommen.

Das Auswärtige Amt veröffentlichte Reisewarnungen für die betroffenen Gebiete. Die Einstufung als Risikogebiet und die anschließende Reisewarnung erfolgen, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt.

Britischer Gesundheitsexperte sieht Pandemie nicht unter Kontrolle

Nach Darstellung des wissenschaftlichen Beraters der britischen Regierung, Patrick Vallance, ist die Pandemie im Königreich noch nicht unter Kontrolle. Die Entwicklung laufe derzeit "in die falsche Richtung", warnte er. In den vergangenen Tagen hatte Großbritannien erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 7000 Neuinfektionen pro Tag gezählt. Die Zahl der täglichen Todesfälle verdoppelte sich innerhalb einer Woche auf rund 70.

Premierminister Boris Johnson hat die Briten wegen der steigenden Infektionszahlen erneut zu mehr Disziplin aufgerufen. "Wenn die Zahlen es erfordern, werden wir nicht zögern, wieder schärfere Maßnahmen einzuführen", sagte Johnson am Mittwoch in London. Ob dies nötig werde, hänge "einzig und allein davon ab, wie effektiv wir dieses Virus unterdrücken". Er wolle unbedingt vermeiden, Großbritannien in einen "vollständigen Lockdown" zurückzuführen.

Derzeit setzt die Regierung noch darauf, nur in lokalen Verbreitungs-Brennpunkten schärfere Maßnahmen einzuführen. So gelten etwa im Nordosten Englands sowie in Schottland und Nordirland Kontaktbeschränkungen.

Israels Parlament schränkt Demonstrationen ein

Das israelische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz beschlossen, mit dem öffentliche Proteste während des zurzeit geltenden Lockdowns eingeschränkt werden können. Demnach darf die Regierung einen speziellen Notstand erklären, wenn sich das Coronavirus zu sehr ausbreitet. Dieser Notstand ermöglicht es den Behörden, den Zugang zu Versammlungen auf einen Radius von einem Kilometer, um das Zuhause eines Teilnehmers zu beschränken. Die Teilnehmerzahl von Demonstrationen darf darüber hinaus 20 nicht überschreiten. Die Maßnahme gilt vorerst eine Woche, kann aber unter bestimmten Bedingungen kurzzeitig verlängert werden.

Das Gesetz wurde am Mittwoch im Parlament mit 46 zu 38 Stimmen verabschiedet. Die geplante Einschränkung von Demonstrationen hatte Streit in der Regierung ausgelöst. Die Opposition kritisierte das Vorhaben scharf.

Das Gesetz macht die zurzeit stattfindenden wöchentliche Demonstrationen vor dem Anwesen von Ministerpräsident Netanjahu im Prinzip unmöglich. In den vergangenen Wochen hatten sich tausende Menschen vor der offiziellen Residenz des Ministerpräsidenten versammelt. Sie forderten den Rücktritt Netanjahus und warfen ihm einen schlechten Umgang mit der Coronakrise vor. Das am Mittwoch verabschiedete Gesetz wird als Versuch gesehen, die Proteste gegen Netanjahu zu unterdrücken.

Der Premierminister hatte immer wieder zu einem Ende der Proteste aufgerufen. Als Grund nannte er Bedenken um die öffentliche Gesundheit. Die Demonstranten beschuldigen ihn aber, die Krise als Vorwand zu nutzen, um ihnen Einfluss zu nehmen.

Der Lockdown in Israel begann am 18. September, kurz vor dem jüdischen Neujahrsfest, Er soll bis zum 11. Oktober andauern. Israelische Behördenvertreter gehen jedoch davon aus, dass er länger dauern wird, weil die neuen Fälle mit dem Coronavirus weiter zunehmen. Israel hat einen der schlimmsten Coronavirus-Ausbrüche der Welt. Es hat Zahlen des Gesundheitsministeriums zufolge mehr als 235 000 Coronavirus-Fälle registriert und mehr als 1500 Todesfälle damit. Schulen, Einkaufszentren, Restaurants und Hunderte Geschäfte sind geschlossen.

Mehr als ein Viertel der auf das Coronavirus getesteten Ultraorthodoxen in Israel erhält einen positiven Befund. Dies sagte der Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, Hezi Levy, am Mittwoch dem Armee-Radio. Ein Sprecher des Ministeriums sagte der Deutschen Presse-Agentur, zwischen 25 und 33 Prozent der Tests innerhalb der Gemeinschaft stellten eine Infektion fest. Etwa zwölf Prozent der rund neun Millionen Einwohner des Landes sind nach Angaben des Israelischen Demokratie-Institutes strengreligiöse Juden. Die Zahl der schwer Erkrankten überstieg derweil die kritische Marke von 800. Seit Beginn des Lockdowns meldeten sich zudem fast 180 000 Menschen als arbeitssuchend.

In arabischen und ultraorthodoxen jüdischen Wohnvierteln hatte es zuletzt hohe Infektionszahlen gegeben. Dort leben häufig größere Familien auf engem Raum zusammen. Viele Mitglieder der arabischen Minderheit und viele strengreligiöse Juden fühlten sich schon vor Beginn der Corona-Krise nicht vom Staat Israel vertreten. Sie leben teilweise in einer Art Parallelwelt und folgen eher den Vorgaben ihrer eigenen Führung als denen des Staates.