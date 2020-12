China will 50 Millionen Menschen in acht Wochen impfen

China will bis Anfang Februar rund 50 Millionen Menschen gegen das Coronavirus impfen. Vor der Hauptreisezeit des Jahres anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes am 12. Februar sollen rund 100 Millionen Dosen für eine Zweifachimpfung von Risikogruppen verteilt werden, berichtete die Hongkonger Zeitung South China Morning Post (SCMP) am Freitag. Das Neujahrsfest hatte zu Beginn der Pandemie in diesem Jahr einen großen Anteil an der Ausbreitung des Virus, weil viele Menschen quer durch das Land zu Freunden und Verwandten reisten und sich dabei Menschen in verschiedenen Regionen ansteckten.

Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin wollte sich auf Journalistenfragen in Peking nicht zur den 50 Millionen Impfungen äußern, sondern verwies auf zuständige Behörden. Wie die SCMP weiter berichtete, wurden am Mittwoch Beamte der Gesundheitsämter aus dem ganzen Land zu einem vorbereitenden Treffen über Video zusammengerufen. Dabei seien sie über die Logistik wie Impfzentren, Transport und Registrierung unterrichtet worden. Auch seien sie angewiesen worden, mögliche Nebenwirkungen zu identifizieren und zu dokumentieren. Die Impfstoffe stammten von den chinesischen Firmen Sinopharm und Sinovac.

Zu den am höchsten Priorisierten zählten Polizisten, Feuerwehrleute, Zollbeamte, Fracht- und Transportarbeiter, Grenzbeamte, Altenpflegekräfte, Bestatter, Mitarbeiter der Müllabfuhr und der öffentlichen Versorgungsbetriebe. Auch Personen, die wegen Arbeit oder Studium ins Ausland reisten, könnten sich impfen lassen.

Bisher wurden schon mehr als einer Million Menschen chinesische Impfstoffe verabreicht. Grundlage ist eine Notverordnung. Die fünf chinesischen Impfstoffe haben die dritte Phase der klinischen Versuche noch nicht abgeschlossen, sind aber beispielsweise von den Vereinigten Arabischen Emiraten schon zugelassen worden. Auch Indonesien hat bereits 1,2 Millionen Dosen erhalten.

Moderna-Impfstoff steht kurz vor der Zulassung

Die Mitglieder des US-Kongresses können mit Verteilung der ersten Impfstofftranche geimpft werden. Darauf weist ein Kongressmediziner in einem Schreiben an die Abgeordneten und deren Personal hin. Der Corona-Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna steht kurz vor einer Notfallzulassung in den USA. Das Vakzin nahm dafür am Donnerstag die entscheidende Hürde: Der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich für eine Genehmigung aus. Es wurde erwartet, dass die FDA den Impfstoff auf Basis dieser Empfehlung noch an diesem Freitag genehmigt. Es wäre damit die zweite in den USA verfügbare Covid-19-Impfung.

USA: Mehr Drogentote wegen der Pandemie

Die Coronavirus-Pandemie hat in den USA nach Einschätzung der US-Gesundheitsbehörde CDC zu einer Zunahme der Zahl der Drogentoten geführt. In den zwölf Monaten bis Ende Mai dieses Jahres seien mehr als 81 000 Menschen an einer Überdosis gestorben, teilte CDC mit - mehr als je zuvor in einem solchen Zeitraum. Brüche im Alltag wegen der Pandemie hätten Süchtige besonders hart getroffen, sagte CDC-Direktor Robert Redfield der Mitteilung zufolge. "Während wir den Kampf zur Beendigung dieser Pandemie fortsetzen, ist es wichtig, die verschiedenen Gruppen nicht aus den Augen zu verlieren, die auf andere Weise betroffen sind."

CDC teilte mit, die Zahl der Todesfälle durch Überdosierungen sei zwar schon in den Monaten vor der Pandemie angestiegen. Statistiken deuteten aber darauf hin, dass sie während der Corona-Krise noch stärker zugenommen habe. Das scheine besonders auf den Missbrauch synthetischer Drogen wie Fentanyle (Opioide) zurückzuführen gewesen zu sein. Todesfälle durch Überdosen mit diesen Stoffen hätten in diesen zwölf Monaten um mehr als 38 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum zugelegt. Todesfälle im Zusammenhang mit Kokain-Überdosen hätten um mehr als 26 Prozent zugenommen.

Brasiliens Verfassungsgericht bestätigt Impfpflicht

Eine Impfung gegen das Coronavirus kann in Brasilien verpflichtend gemacht werden. Das teilte das Oberste Gericht des Landes am Donnerstag mit und erklärte zugleich, Brasilianerinnen und Brasilianer dürften nicht gegen ihren Willen geimpft werden. Die Entscheidung ebnet laut einer Gerichtsmitteilung den Weg für Verwaltungen auf nationaler und kommunaler Ebene, Strafen gegen Impf-Verweigerer verhängen zu können.

In Brasilien wächst die Anti-Impfbewegung, laut Meinungsumfragen ist die Ablehnung Impfungen gegenüber gestiegen. Präsident Jair Bolsonaro hat wiederholt ausgeschlossen, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Eine verpflichtende Impfung lehnt er generell ab.

Bislang ist in dem Land noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Die Pandemie wütet jedoch schwer: Am Mittwoch überschritt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Brasilien die Marke von sieben Millionen.

EU-Behörde beschleunigt Zulassung von US-Impfstoffen

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna, wie die Behörde am Donnerstagabend in Amsterdam mitteilte. Das ist acht Tage früher als zunächst geplant.

Der Impfstoff von Moderna könnte damit aller Voraussicht nach der zweite sein, der in der EU auf den Markt kommt. Bereits am kommenden Montag will die EMA über die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer und Biontech entscheiden. Sobald dann die EU-Kommission grünes Licht gibt, könnte noch im Dezember in der EU geimpft werden. Die Zustimmung der Kommission gilt als Formsache.

Zuvor hatte die EMA angegeben, dass sie am 12. Januar über den Moderna-Impfstoff entscheiden werde. Das Pharmaunternehmen habe aber bereits am Donnerstag und damit früher als erwartet das letzte Datenpaket übermittelt. "Dieses enthält spezifische Informationen für die Herstellung für den EU-Markt", teilt die Behörde mit. Bei der wissenschaftlichen Bewertung aller Daten und Studien würden aber keine Abstriche bei der Sicherheit und Wirksamkeit gemacht.

Schwedens König: "Wir haben versagt"

Ungewöhnlich deutlich hat sich Schwedens König Carl XVI. Gustaf über die Corona-Politik der Regierung geäußert und sie für gescheitert erklärt. In einer für Weihnachten aufgezeichneten Ansprache an die Nation sagte er: "Ich glaube, wir haben versagt." In der Rede, die am Montag vollständig ausgestrahlt werden soll, beklagt er eine "hohe Zahl an Toten, und das ist furchtbar".

Bislang sind in dem Land mehr als 7800 Coronavirus-Tote registriert worden. Die Pro-Kopf-Rate ist damit wesentlich höher als in den anderen skandinavischen Staaten, aber niedriger als etwa in Großbritannien, Italien, Spanien oder Frankreich. Schweden ist in der Pandemie einen Kurs gefahren, der Lockdowns weitgehend vermieden hat. So blieben Schulen, die Gastronomie und Geschäfte weitgehend geöffnet. Auch eine generelle Maskenpflicht gibt es nicht.

Zuletzt ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung stark gesunken. Einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Tageszeitung Dagens Nyheter zufolge glauben nur noch ein Drittel der Bevölkerung an den Kurs der Regierung. Im Sommer waren es noch 56 Prozent.

Der 74 Jahre alte schwedische König verfügt über keine politische Macht und äußert sich öffentlich nur selten zu aktuellen Themen. Sein Sohn und seine Schwiegertochter waren vergangenen Monat positiv auf das Coronavirus getestet worden.