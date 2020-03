Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus erneut zur Absage von Großveranstaltungen aufgefordert. "Ich ermuntere die Verantwortlichen ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen", wiederholte Spahn am Montag in der Bundespressekonferenz seine Empfehlung vom Sonntag. "Es ist sicher leichter, auf ein Konzert, einen Klubbesuch, ein Fußballspiel zu verzichten als auf den täglichen Weg zur Arbeit", sagte Spahn und betonte: "Das meine ich sehr ernst: Auf diese Abstufung kommt es die nächsten Wochen und Monate an. Jeder muss das für sich abwägen." Er appelliere an die Eigenverantwortung des Einzelnen, Infektionsmöglichkeiten zu minimieren und den Kontakt zu anderen allgemein zu reduzieren.

"Das ist jetzt der Zeitpunkt, Großveranstaltungen abzusagen", sagte auch Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts. Er trat in Berlin gemeinsam mit dem Gesundheitsminister vor die Presse. Die Entscheidung darüber liege allerdings "immer bei den lokalen Gesundheitsbehörden". Spahn ergänzte: "Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann." Jeder Einzelne müsse sich daher fragen: "Auf was können wir eine zeitlang verzichten - und auf was können wir schwerer verzichten?"

Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, stellt sich bereits auf Geisterspiele in der Bundesliga ein. "Wir würden am liebsten schon nächsten Spieltag mit Zuschauern spielen. Das ist aber leider nicht realistisch", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei Bild live, schloss aber eine Komplett-Absage des kommenden Spieltags aus. "Wir haben entschieden, dass der Spieltag stattfindet, rein sportlich. Mit wie vielen Zuschauern und ob ohne, das ist eine Entscheidung, die die Behörden treffen müssen", sagte der 50-Jährige.

Wieler und Spahn sagten übereinstimmend, dass etwa 80 Prozent der Infektionen milde verliefen. Selten nehme die Erkrankung allerdings einen schweren Verlauf mit Lungenentzündung. In diesen Fällen sei eine intensiv-medizinische Behandlung notwendig, sagte Spahn. Deswegen sei es wichtig, dass in Deutschland zur gleichen Zeite eine ausreichende Zahl von Intensivbetten verfügbar und eine künstliche Beatmung der Betroffenen möglich sei. Gefährdet sind vor allem ältere Menschen ab 65 Jahren und mit Vorerkrankungen. "Wir müssen alles daran setzen, diese Menschen zu schützen", sagte RKI-Chef Wieler. Je langsamer sich das Virus ausbreite, desto besser könne das Gesundheitssystem damit umgehen, sagte Spahn.

Christian Drosten, Virologe an der Charité Berlin, sprach von einer "absolut ernsten Situation". Er warnte davor, dass es auch hierzulande zu Todesfällen kommen werde. "Wir müssen damit rechnen, dass wir direkt in eine Epidemiewelle hineinlaufen", sagte er. Er nannte zwei Gründe dafür, warum in Deutschland bisher noch niemand an der Krankheit Covid 19 gestorben sei. Zum einen habe man die Situation hier schnell erkannt. Zum anderen sei "Deutschland vorne dran, was die Diagnostik angeht". Dies liege vor allem daran, dass niedergelassene, weit in der Fläche bereitete Labore das Virus diagnostizieren könnten. Deswegen habe man im Vergleich zu anderen Ländern einen "extremen Vorsprung".

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Deutschland mittlerweile auf 1112 gestiegen. Nun stehen Großveranstaltungen im Zentrum der Debatte. Sollen sie abgesagt oder zumindest verschoben werden, und sollen Fußballspiele ohne Zuschauer ausgetragen werden? In der Bundespressekonferenz informieren zur Minute Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Lothar Wieler (Präsident Robert-Koch-Institut) und Christian Drosten (Direktor Institut für Virologie, Charité Berlin) über die aktuelle Lage.

