RKI-Präsident Lothar Wieler zeigt sich besorgt über die wachsenden Fallzahlen in Deutschland und fordert die Bürger auf, weiter die bekannten Regeln zu befolgen. "Das Infektionsgeschehen nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt". Allerdings gebe es Möglichkeiten, den Ausbruch zu bremsen. Als Kernelemente der Strategie nennt Wieler Eindämmung, Schutz und Milderung. Der Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz sei besorgniserregend, der Vergleich zum Sommer umso mehr.

Dass es weniger Infektionen im öffentlichen Raum gibt, führt Wieler auf die erfolgreiche Durchführung bisheriger Maßnahmen - wie etwa Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr - zurück.

Zudem ist es dem RKI-Präsidenten zufolge möglich, dass die Fallzahlen in vielen Regionen weiter steigen. "Vielleicht auch unkontrolliert". Derzeit seien mehr junge Menschen betroffen und es gebe mehr leichte Verläufe. Allerdings ist ein Zuwachs bei älteren Menschen und schweren Fällen ersichtlich. Besonders oft stecken sich Wieler zufolge Menschen bei privaten Zusammenkünften wie etwa Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten an. Dies sei vermeidbar durch kleinere Zusammenkünfte. Man beobachte zudem erneut ein "langsames Einreisen des Virus" in Alten- und Pflegeheime sowie Kliniken. Diese seien inzwischen besser vorbereitet, dennoch ist die Lage gefährlich.

Wieler warnt vor einer Fixierung auf die aktuellen Meldezahlen. Diese seien ein Blick nach hinten, ebenso wie die Statistik der auf Intensivbetten liegenden Menschen. Man müsse proaktiv handeln. Wieler empfiehlt, an Hotspots lokale Obergrenzen für Zusammenkünfte einzuführen. "Klare Grenzwerte" seien wichtig genauso wie nachvollziehbare und transparente Maßnahmen.

Einen Wechsel der Corona-Strategie, wie ihn jüngst wieder der Virologe Hendrik Streeck angeregt hatte, lehnte Wieler ausdrücklich ab. Streeck hatte vorgeschlagen, sich vor allem auf den Schutz des älteren und verletzlichen Teils der Bevölkerung zu konzentrieren und weniger auf die Ansteckungen bei Jüngeren.

"Es gibt keinen Ansatz, die Strategie zu wechseln", sagte Wieler. Der Schutz vulnerabler Gruppen sei wichtig und werde es bleiben. Man werde aber nicht dazu aufrufen, eine der drei Säulen der Strategie stärker zu machen. "In unserer Gesellschaft ist es so, dass die verschiedenen Altersgruppen in hohem Maße zusammenleben." Man könne einzelne Gruppen nicht vom gesellschaftlichen Leben für längere Zeit explizit ausblenden. "Dieser Gedanke, der vielleicht rein theoretisch begründet ist, ist praktisch nicht haltbar." Wenn junge Menschen das Virus weiter verbreiteten, steige die Ansteckungsgefahr für die Älteren.

Wieler zufolge gibt es Länder, die die Kontaktnachverfolgung eingestellt haben. Dies sei bei den Gesundheitsämtern in Deutschland noch nicht der Fall, allerdings würden einige derzeit schon an ihre Kapazitätsgrenze stoßen. Auch das RKI erweitere seine Möglichkeiten.

Erstmals mehr als 11 000 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals mehr als 10 000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. Am Donnerstagmorgen meldete das Institut auf seiner Webseite 11 287 neue Corona-Fälle. Das ist der höchste Wert in Deutschland seit Beginn der Pandemie - und ein Anstieg um knapp 3700 Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt nun bei 392 049.

Der letzte Höchstwert bei den Ansteckungen war am vergangenen Samstag mit 7830 neuen Fällen binnen 24 Stunden erfasst worden. Seitdem hatten die Neuinfektionen an mehreren Tagen die Marke von 7000 geknackt - zuletzt am Mittwoch mit 7595 Neuansteckungen.

Am Donnerstag vergangener Woche waren mit 6638 Fällen erstmals mehr als im Frühjahr gemeldet worden. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühling vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Experten zufolge sind die neu gemeldeten Infektionen wegen der Zeit zwischen Ansteckung, Test, Ergebnis und Meldung ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor etwa einer Woche in der Gesellschaft unterwegs war. Deshalb dauere es auch, bis sich politische Maßnahmen in den Meldezahlen niederschlagen könnten.

Mit Blick auf stetig steigende Fallzahlen will das Robert-Koch-Institut am Donnerstag in einem Presse-Briefing im Online-Format zur Entwicklung der Pandemie in Deutschland informieren. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte zuletzt den Ernst der aktuellen Lage betont. "Aktuell ist ein beschleunigter Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten", schreibt das RKI in seinem Lagebericht vom Mittwoch. "Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert." Dazu zählt das RKI unter anderem Abstands- und Hygieneregeln auch im Freien, das Lüften von Innenräumen und - wo geboten - eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Seit Anfang September schwankt die Zahl der Corona-Tests pro Woche zwischen 1,1 und 1,2 Millionen - mit ganz leicht steigender Tendenz. Die Positivenrate ist in der Zeit jedoch von 0,75 auf 3,63 Prozent gestiegen. Seit zwei Wochen steigt der Probenrückstau erneut an. Einige Labore wiesen auf Lieferschwierigkeiten für Arbeitsmaterialien hin.

Ärzteverband: Merkel-Szenario mit 19 200 Neuinfektionen realistisch

Die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst hält das Szenario von Kanzlerin Angela Merkel nicht für übertrieben, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland auf mehr als 19 000 steigen könnte. "Als die Bundeskanzlerin vor einigen Wochen von 19 200 Neuinfektionen an einem Tag gesprochen hat, habe ich eine solche Entwicklung zunächst für unwahrscheinlich gehalten", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Aber so wie die Dinge derzeit verlaufen, halte ich das inzwischen für eine realistische Einschätzung."

Merkel hatte bei einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums Ende September nach Angaben aus Teilnehmerkreisen vor einem deutlichen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Deutschland gewarnt. Wenn diese sich wöchentlich so weiterentwickelten, werde es zu Weihnachten 19 200 Neuinfektionen am Tag geben, wurde sie zitiert.

Wenn in einer Region innerhalb kurzer Zeit die Infektionszahlen stark stiegen, wie im Landkreis Berchtesgadener Land, gerieten die Gesundheitsämter "rasch an die Grenze der Überforderung", sagte Teichert. Sie räumte ein, besonders in Regionen mit sehr vielen Ansteckungen könnten derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen nachverfolgt werden. Das Robert-Koch-Institut hatte von neun Städten und Landkreisen gesprochen, in denen etwa die Ermittlung von Fällen und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen nicht mehr vollständig gelinge.

Berliner Weihnachtsmarkt auf Gendarmenmarkt fällt wegen Corona aus

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Gendarmenmarkt findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken seien angesichts steigender Neuinfektionen unkalkulierbar geworden, sagte Veranstalter Helmut Russ der dpa. "Das ist nicht mehr vertretbar." Russ betonte, die Entscheidung habe er "schweren Herzens" getroffen.

Zuerst hatte die Welt über die Absage berichtet. Dem Bericht zufolge schätzt der Geschäftsführer der Weihnachtszauber Gendarmenmarkt GmbH den wirtschaftlichen Schaden auf 22 bis 25 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatten etwa 900 000 Gäste den Markt vor stimmungsvoller Kulisse besucht, darunter viele Touristen. "Es wäre in diesem Jahr das 18. Mal gewesen."

Demnach kam es trotz intensiver Gespräche mit Vertretern des Bezirksamtes von Berlin-Mitte sowie des Gesundheitsamts, bei denen Szenarien und Hygienekonzepte durchgespielt worden seien, letztlich "zu diesem traurigen Entschluss". Man wolle nicht das Risiko eingehen, den Markt sofort nach Eröffnung wieder schließen zu müssen, so Russ.

Er bedauere, dass nun auch etwa 120 Kunsthandwerker betroffen seien. Sie hätten wegen der Pandemie in diesem Jahr bislang fast gar nichts verkaufen können. "Das sollte der Rettungsanker für sie sein."

NRW kehrt zur Maskenpflicht in Schulen zurück

Schüler ab der 5. Klasse müssen in Nordrhein-Westfalen nach den Herbstferien auch an ihrem Sitzplatz im Unterricht wieder eine Mund-Nasen-Maske tragen. Die Regelung soll bis zu den Weihnachtsferien gelten, teilte das Schulministerium am Mittwoch mit.

Zudem kündigte das bevölkerungsreichste Bundesland ein Sonderprogramm an, um die Belüftung an Schulen zu verbessern. NRW werde dafür 50 Millionen Euro für mobile Lüftungsanlagen zur Verfügung stellen.

Die Erweiterung der Maskenpflicht - sie gilt sonst unter anderem auf den Gängen der Schulen - habe sich nach den Sommerferien bewährt, so das Ministerium. Damals war die Pflicht für zwei Wochen eingeführt worden. Diesmal gilt sie wesentlich länger - bis zum 22. Dezember.

Die Maskenpflicht solle "zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten" bieten und "für mehr Sicherheit und Stabilität im Unterrichtsgeschehen sorgen", so das Ministerium in einer Mitteilung an alle Schulen.

Landesschulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, dass Schulen bislang keine "Hotspots" gewesen seien. 98 Prozent der Schüler konnten in Präsenz unterrichtet werden. Gebauer lobte die Disziplin an den Schulen und appellierte an alle Beteiligten, sich auch außerhalb der Schulen entsprechend zu verhalten.

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht hatte am Dienstag unter anderem die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gefordert.

Wie im Sommer müssen Lehrer künftig immer dann Maske tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhalten können. Auch wenn es der Unterricht erfordert, können sie sie zumindest zeitweise abnehmen. Als Beispiel wurde im Sommer von Schulministerin Gebauer das Zeigen des "th" im Englischunterricht genannt. Grundschüler sind von der Maskenpflicht im Klassenzimmer ausgenommen.

RKI: Corona-Fallsterblichkeit aktuell deutlich unter einem Prozent

Weit weniger als jeder Hundertste der gemeldeten mit dem Coronavirus Infizierten in Deutschland ist zuletzt an oder mit Beteiligung einer Covid-19-Infektion gestorben. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts (RKI). Demnach liegt der Anteil Verstorbener an allen laborbestätigten Sars-CoV-2-Infektionen seit der Kalenderwoche 34 (17.8. bis 23.8.) bei deutlich unter einem Prozent.

Der überwiegende Teil (85 Prozent) der mehr als 9800 Corona-Toten seit Beginn der Pandemie war laut RKI 70 Jahre oder älter. Unter 50 Jahre alt waren 130 Betroffene, was 1,3 Prozent aller Corona-Toten entspricht.

Die Zahl der Toten pro Woche hatte Anfang April mit mehr als 1600 ihren Höchststand erreicht und war dann deutlich gesunken. Seit Anfang September stieg sie wieder leicht an und lag zuletzt bei etwa 200 Fällen binnen sieben Tagen.

Mit Blick auf die gesamte Pandemie in Deutschland gab das RKI die Fallsterblichkeit am Dienstag mit 2,6 Prozent an. Dass diese Zahl wesentlich höher ist als die Sterblichkeit in den vergangenen Wochen, liegt vor allem an den höheren Werten im Frühjahr. Damals hatten sich vermehrt Ältere angesteckt, zudem wurden weniger Menschen ohne oder mit nur leichten Symptomen getestet.

Zwei Drittel der Bevölkerung in NRW leben im Risikogebiet

In Nordrhein-Westfalen wohnen inzwischen zwei Drittel der Bevölkerung in einem Corona-Risikogebiet. Rund zwölf Millionen Menschen leben in Städten oder Kreisen, die über der kritischen Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht. Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW hat knapp 18 Millionen Einwohner.

Aachen, Duisburg, Wuppertal, Gelsenkirchen und auch die Millionenstadt Köln liegen alle über dem Wert von 100 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Die höchsten Werte hatte die bergische Stadt Solingen mit einem Wert von 137,5 Neuansteckungen sowie Herne mit 133,6 neuen Infektionen. Münster war demnach die einzige größere Stadt, die mit 33 Fällen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tage unter der Kennzahl von 50 blieb.

Das gesamte Ruhrgebiet gilt auch am Mittwoch weiter als Risikogebiet. Auf einer Karte des RKI zieht sich ein durchgehender roter Streifen von Aachen am Dreiländereck mit Belgien und den Niederlanden bis nach Bielefeld in Ostwestfalen.

Gericht kippt Beherbergungsbeschränkungen für Mecklenburg-Vorpommern

Für Touristen aus inländischen Corona-Risikogebieten, die in Mecklenburg-Vorpommern Übernachtungen gebucht haben, gelten keine Beschränkungen mehr. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald gab am Dienstag den Eilanträgen von zwei Hotelbetrieben statt, die gegen die geforderten Corona-Negativtests geklagt hatten.

Die Landesregierung habe keinen sachlichen Grund darlegen können, weshalb Beherbergungsgäste aus Risikogebieten anders zu behandeln seien als etwa Schüler, Studenten oder Berufspendler, teilte das Gericht zur Begründung mit. Die Vorschriften zu Einreise und Aufenthalt von Beherbergungsgästen seien daher teilweise außer Vollzug gesetzt worden, der Beschluss des Gerichts sei unanfechtbar. Damit dürfen künftig auch Urlaubsgäste aus Risikogebieten ohne vorherigen Corona-Test anreisen und müssen auch nicht in Quarantäne. Zuvor war dies per Ausnahme nur Schülern, Studenten, Berufspendlern, Abgeordneten oder nahen Verwandten erlaubt. Tagestouristen aus Risikogebieten sollen Plänen der Landesregierung zufolge Mecklenburg-Vorpommern weiterhin nicht besuchen dürfen. Und auch für Reisende aus ausländischen Risikogebieten bleiben die bisherigen Regeln in Kraft.

Das Urteil ist ein Rückschlag für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie hatte noch vor Kurzem argumentiert, das Oberverwaltungsgericht habe bisher bei jeder Klage bestätigt, "dass wir als Hochtourismusland mit Millionen von Touristen gute Gründe haben zu sagen, wir müssen den Reiseverkehr unter Kontrolle haben".

Spahn offen für breite Debatte über Corona-Maßnahmen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist offen für eine breite Debatte der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie im Bundestag. Das sagt der CDU-Politiker am Dienstag im ZDF: "Es geht um die größten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik, es geht um Zumutungen für den Einzelnen und für die Gesellschaft." Darüber müsse natürlich auch diskutiert werden - "meinetwegen auch gerne noch häufiger".

Zugleich betont Spahn, dass weder Bund noch Bundesländer eigenmächtig handelten. Deren Eingriffe in der Corona-Pandemie seien keine Willkür und kein Zufall. Und: Es werde nicht eigenmächtig gehandelt, sondern wie vom gesetzgebenden Bundestag vorgesehen.

Zurzeit gibt es Kritik am geringen Einfluss der Parlamente auf die Entscheidungen über Corona-Maßnahmen. Diese Kritik entzündet sich unter anderem daran, dass sich Spahn Sonderrechte verlängern lassen möchte, die ihm der Bundestag im März eingeräumt hatte. Sie sind bislang bis März 2021 begrenzt. In einem Gesetzentwurf heißt es nun, die bisherigen Regelungen sollten - "unter der Voraussetzung, dass dies zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist" - "verstetigt" werden.

Auf die Frage, warum die Rahmenbedingungen nach der akuten Übergangssituation nicht wieder vom Bundestag festgelegt werden sollten, erwiderte er: "Das werden sie ja auch weiterhin, wie es ja auch in unserem vorgeschlagenen Infektionsschutzgesetz so wäre, dass der Bundestag die Regeln festsetzt." Vereinheitlichen wolle man aber die Regelungen rund um die Einreise. Dieses Thema könne nur der Bund regeln und solle nicht von 16 Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werden.

Strenge Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land nach bundesweiten Neuinfektionen-Höchstwert

Von Dienstag 14 Uhr an gelten im Landkreis Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich die ersten Ausgangsbeschränkungen seit dem Frühjahr. Die Menschen dürfen die eigene Wohnung dann nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen und Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen werden untersagt.

Der Landkreis lag bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz - die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen - am Montagabend bei 272,8. Das ist bundesweiter Höchstwert. Die Beschränkungen gelten vorerst für 14 Tage.

Die bayerische Staatsregierung will sich heute erneut mit dem Kampf gegen die Pandemie beschäftigen. Insgesamt wurden kritische Corona-Werte zuletzt in mehr als der Hälfte des Freistaats überschritten. 57 Landkreise und kreisfreie Städte lagen über der Marke von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, 29 davon sogar über der 50er-Marke.

Drosten und Kollegen warnen vor Konzept der Herdenimmunität

Der Berliner Virologe Christian Drosten und andere Kollegen stellen sich gegen eine Corona-Strategie mit einer Herdenimmunität als Ziel. Dazu veröffentlichte die Gesellschaft für Virologie (GfV) mit Sitz in Erlangen eine Stellungsnahme, an der auch Drosten beteiligt war. Herdenimmunität bedeutet, dass ein großer Teil der Bevölkerung nach einer Infektion oder Impfung immun geworden ist, und sich das Virus dadurch nicht mehr so gut ausbreiten kann.

Die Virologen beziehen sich in ihrem Text auf die sogenannte Great-Barrington-Erklärung, die drei Forscher aus den USA und Großbritannien verfasst haben. Laut einer eigenen Webseite haben bereits viele Hunderttausend Menschen die Erklärung unterzeichnet. Die Verfasser befürchten, dass die Corona-Maßnahmen "irreparablen Schaden verursachen, wobei die Unterprivilegierten unverhältnismäßig stark betroffen sind".

Eine unkontrollierte Durchseuchung würde zu einer eskalierenden Zunahme an Todesopfern führen, schreibt hingegen die Gesellschaft für Virologie. Denn selbst bei strenger Isolierung älterer Menschen gebe es noch weitere Risikogruppen, die viel zu zahlreich, zu unterschiedlich und zum Teil auch unerkannt seien, um aktiv abgeschirmt werden zu können. "Ein erhöhtes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ergibt sich beispielsweise bei Übergewicht, Diabetes, Krebserkrankungen, einer Niereninsuffizienz, chronischen Lungenerkrankungen, Lebererkrankungen, Schlaganfall, nach Transplantationen und während einer Schwangerschaft."

Der Gesellschaft für Virologie zufolge weiß man außerdem noch nicht zuverlässig, wie lange eine durch eine Infektion erworbene Immunität anhält. Das Anstreben der Herdenimmunität ohne Impfung sei unethisch sowie medizinisch, gesellschaftlich und damit auch ökonomisch hochriskant. Vor etwa einer Woche hatte bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) davor gewarnt, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie auf eine Herdenimmunität durch massenweise Ansteckungen zu setzen.

Lehrerverband mahnt zu halben Schulklassen in Hotspots

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat Ländern und Kommunen einen widersprüchlichen Umgang mit den Corona-Regeln für Schulen vorgeworfen. Der Regelbetrieb laufe vielerorts weiter, obwohl in Städten und Regionen immer häufiger der kritische Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten werde, sagte Meidinger der Rhein-Neckar-Zeitung. "Bei diesem Wert müsste es eigentlich eine Rückkehr zum Wechselbetrieb mit halbierten Klassen geben." Er kenne aber kaum eine Kommune, die entsprechend handele.

"Es sorgt uns, dass diese Richtwerte für verschärfte Hygieneschutzmaßnahmen an Schulen komplett ignoriert werden, um Schulen auf Teufel komm raus offen zu halten." Ende vergangener Woche hatte die Kultusministerkonferenz trotz deutlich steigender Corona-Infektionszahlen nochmals bekräftigt, dass Schulen und Kitas möglichst lange offen bleiben sollen. Bei höheren Infektionszahlen könne es sinnvoll sein, die Maskenpflicht auch im Unterricht anzuordnen, hieß es.

Sieben größte Städte gelten jetzt als Hotspots

Hamburg hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Die Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt gab den Wert für den Stadtstaat am Montag mit 50,6 an. Bund und Länder hatten beschlossen, dass schärfere Regeln greifen müssen, wenn dieser Grenzwert überschritten wird.

Damit gelten die sieben größten Städte Deutschlands allesamt als Corona-Hotspots. Laut Zahlen des Robert-Koch-Insitituts liegen auch Berlin, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf über der Marke von 50.