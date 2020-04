Ist am Sonntag mit Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in ein Krankenhaus eingeliefert worden: der britische Premierminister Boris Johnson

Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Sonntagabend in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert worden. Johnson hatte sich vor zehn Tagen wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und in einer Wohnung in der Downing Street selbst isoliert. Eigentlich hatte er sich nach sieben Tagen wieder selbst aus der häuslichen Quarantäne entlassen wollen, obwohl grundsätzlich vierzehn Tage angeraten werden.

Offenbar geht es ihm nach wie vor schlecht und er hat weiter Fieber. Auf einem Video, das Johnson vergangene Woche selbst aufgenommen hatte, um von seiner Krankheit zu berichten und gleichzeitig die Bürger aufzufordern, daheimzubleiben, hatte er fleckig und mitgenommen ausgesehen. Am Donnerstag hatte er sich am Abend kurz vor der Downing Street gezeigt, um am landesweiten Applaus für Mitarbeiter des Gesundheitswesens teilzunehmen, hatte sich aber danach umgehend in seine Wohnung zurückgezogen.

Auch die Freundin von Johnson, Carrie Symonds, die mit dem ersten Kind des Paares schwanger ist, hat sich mit dem Virus infiziert; sie gab das am Wochenende in den sozialen Medien bekannt. Sie habe aber nur milde Symptome, sagte sie.

Johnson soll sich auf Anraten seiner Ärzte für Untersuchungen ins Krankenhaus begeben haben; dies sei "vorsorglich" geschehen. Er soll nach wie vor starke Krankheitssymptome wie Fieber und Husten aufweisen. Johnson soll mindestens über Nacht in der Klinik bleiben. Er hält weiterhin Kontakt zum Kabinett, wie die BBC meldet, und er hatte auch noch am Samstag mit dem neuen Chef der Labour-Partei, Keir Starmer telefoniert. Als Vertreter für den Fall, dass der Premier sein Amt nicht mehr ausüben kann, ist Außenminister Dominic Raab bestellt worden. Johnson soll aber vorläufig vorhaben, die Kabinettssitzung am Montagmorgen zu leiten.

Am Sonntag gab es im Königreich 48 406 gemeldete Corona-Fälle, 4943 Menschen sind bisher an dem Virus gestorben.