Corona-Pandemie:Merkel will Öffnungsstrategie vorbereiten

Von Constanze von Bullion, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

Aus Sorge vor einer dritten Corona-Welle plädiert Bundeskanzlerin Angela Merkel für Vorsicht bei möglichen Lockerungen. In einer Sitzung des CDU-Präsidiums am Montag sagte sie Teilnehmerangaben zufolge, sie verstehe, dass viele Bürger große Sehnsucht nach einer Öffnungsstrategie hätten. Doch Schritte hin zu Öffnungen müssten "klug" und gekoppelt "mit vermehrten Tests" gegangen werden. Die Kanzlerin sagte, sie sehe drei Bereiche, für die man "Pakete" einer Öffnungsstrategie schnüren müsse. Dabei handle es sich zum einen um den Bereich der persönlichen Kontakte, zum Zweiten um das Thema Schulen und Berufsschulen sowie um ein drittes Paket, in dem es um Sportgruppen, Restaurants und Kultureinrichtungen gehen sollte. Wichtig sei, dass weitere Öffnungsschritte angesichts der sich ausbreitenden Virusvarianten nicht zu erneuten Rückschlägen bei den Infektionszahlen führen.

Von diesem Dienstag an soll eine Arbeitsgruppe mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und den Chefs der Staatskanzleien der Länder zu dem Thema tagen. Dabei soll die für den 3. März geplante nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin vorbereitet werden. Ziel ist es, dann gemeinsame Pläne für mögliche Öffnungsschritte zu präsentieren.

Bereits am Montagnachmittag haben sich die Landesgesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zusammengeschaltet, um über eine frühere Impfung des Grundschul- und Kita-Personals sprechen. Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren die Gespräche noch nicht beendet. Doch es zeichnete sich ab, dass die Runde Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher von der dritten in die zweite Prioritätsgruppe hochstufen möchte. Das würde bedeuten, dass diese Gruppen im März statt erst im Sommer geimpft werden könnten; in Baden-Württemberg können sie bereits Impftermine ausmachen. Spahn hat in Aussicht gestellt, die Impfverordnung nach einem entsprechenden Länderbeschluss noch diese Woche zu ändern.

Bedeutsam ist die Änderung der Impfreihenfolge besonders mit Blick auf die schrittweise erfolgende Öffnung der Kitas und Grundschulen. In fast allen Bundesländern sind inzwischen die ersten Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume zurückgekehrt. Es gelten unterschiedliche Konzepte, um Ansteckungen zu verhindern, von Hygienemaßnahmen bis zu geteilten Klassen. Auch in vielen Kindergärten dürfen wieder mehr Kinder betreut werden.

Wenn das Kita- und Schulpersonal in die zweite Impfgruppe aufrückt, wird diese naturgemäß größer, allerdings konkurrieren nicht alle um den gleichen Impfstoff: Die über 70-Jährigen, die zur Gruppe zwei gehören, können - anders als die jüngeren Lehrer und Erzieher - nicht mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff geimpft werden; er ist nur für 18- bis 64-Jährige empfohlen. Wie viel später die dritte Gruppe durch die neue Reihenfolge geimpft wird, nannte Spahns Sprecher am Montag "völlig spekulativ".

Da nach wie vor nicht genug Impfstoff für alle Impfwilligen vorhanden ist, rückt das Testen ins Zentrum der Debatte. Das Corona-Kabinett hat am Montag über eine neue Teststrategie beraten, auch vor dem Hintergrund der sich ausbreitenden Virusmutanten. Spahn hatte zuvor angekündigt, dass es von März an kostenlose Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger geben soll - durchgeführt von geschultem Personal. Zudem sollen einfache Selbsttests möglichst bald massenhaft auf den Markt kommen. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte dazu, Schnelltests könnten ein Mittel sein, "um tagesaktuelle Öffnungsschritte abzusichern".

Unterdessen meldete das Robert-Koch-Institut am Montag 4369 Neuinfektionen, fast so viele wie eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 60 auf 61. "Die gute Entwicklung mit täglich sinkenden Zahlen ist im Moment vorbei", sagte Seibert. Die bisherigen Öffnungen brächten bereits "ein erhebliches Mehr an Kontakten" mit sich, deshalb müsse sehr genau hingeschaut werden, "ob und wie sich das auswirkt". Wegen der Häufung von Virusvarianten im ostfranzösischen Département Moselle beriet das Corona-Kabinett auch über mögliche Einreisebeschränkungen aus Frankreich. Nach der Corona-Schutzverordnung müssen diese eingeführt werden, sobald eine Region zum Virenmutationsgebiet erklärt wird. "In Grenzregionen mit einem hohen und dynamischen Infektionsgeschehen und einem hohen Anteil von Virusvarianten müssen konsequente Maßnahmen ergriffen werden", sagte Seibert. Allerdings will die Bundesregierung einseitige Entscheidungen und Unstimmigkeiten mit den französischen Nachbarn vermeiden. Zwischen den beiden Staaten werde es "sehr zeitnah" Beratungen geben, die auch die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland einschlössen, so Seibert.