In Berlin fordert die Union härtere Corona-Maßnahmen, die Ampel-Parteien wollen lieber abwarten. Beim Übergang von der alten zur neuen Regierung geht es nicht nur um Infektionszahlen und Intensivbetten, sondern auch um die Deutungshoheit in der Krise.

Von Nico Fried und Angelika Slavik, Berlin

Angela Merkel arbeitet gerne mit Tabellen und Statistiken. In der Finanzkrise hatte sie stets die aktuellen "Spreads" parat, also Grafiken, die den Unterschied der Zinsbelastung einzelner Staaten abbildeten. Im Laufe der Jahre stieg sie von Papierausdrucken auf das Tablet um und konnte so jederzeit frisch aktualisierte Kurven über den Infektionsverlauf in Deutschland oder einzelnen Regionen abrufen. Auch am Dienstagabend führte die Kanzlerin ihren Gästen jede Mengen Tabellen vor, um die zu erwartende Dramatik der Pandemie in den nächsten Tagen zu illustrieren. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie die Spitzen von Grünen und FDP waren beeindruckt. Doch was nun daraus folgt, ist seit Tagen unklar.

Merkel soll auf eine massive Reduzierung von Kontakten gedrängt haben. Die Kanzlerin hätte wohl am liebsten etwas Ähnliches wie die einstige Bundesnotbremse, die Richtwerte im Infektionsgeschehen festlegte, die zwangsläufig zu weiteren Beschränkungen führten. Ob tatsächlich sogar ein erneuter Lockdown in Rede stand, ist unklar, aber denkbar. Dafür spricht der Termin des Treffens, einen Tag vor dem Auslaufen der pandemischen Notlage, das mittlerweile eine Reihe von besonders massiven Einschränkungen rechtlich unmöglich gemacht hat. Keine 24 Stunden nach dem Besuch an seinem künftigen Arbeitsplatz präsentierte Scholz zwar mehrere Initiativen, unter anderem einen neuen Krisenstab und ein neues Beratungsgremium mit Experten aus mit Corona und seinen Folgen befassten Fachbereichen. Neue Maßnahmen verkündete er nicht.

Seither wogt zwischen der geschäftsführenden Regierung und den Parteien der künftigen Regierung ein Hin und Her aus Vorwürfen, Absichtserklärungen und Forderungen, ohne dass sich konkret irgendetwas verändert. Vor allem der Unionsteil der alten Regierung mahnt und drückt, offensichtlich auch gepeinigt vom Vorwurf, viel zu spät auf die sich aufbauende vierte Welle reagiert zu haben. Die Ampel-Parteien wiederum wollen erst die Wirkung des neuen Infektionsschutzgesetzes abwarten und drängen die Länder, den gegebenen rechtlichen Rahmen auszuschöpfen. SPD, Grüne und FDP müssen nämlich fürchten, dass jede weitere Korrektur als Eingeständnis gewertet würde, dass sie den Ernst der Lage unterschätzt haben.

"Es ist ernst, Leute, es ist ernst."

Grünen-Chefin Annalena Baerbock erregte besonderes Aufsehen, als sie am Mittwochabend verkündete, die Ampel habe sich eine Frist von zehn Tagen gesetzt. Dann wolle man sehen: "Sind wir bei den Schutzmaßnahmen weit genug gekommen?" Diese Frist erscheint reichlich lang bemessen. Am Donnerstag reagierte Merkel: Man müsse aufpassen, dass es nicht zu einer Überlastung der Krankenhäuser komme. "Hier zählt jeder Tag", sagte sie. Am Freitag legte dann ihr Kanzleramtschef Helge Braun nach: Nötig sei eine Vollbremsung. "76 000 Infektionen an einem Tag heißt, dass von den Menschen, die sich gestern angesteckt haben, ungefähr 600 in den nächsten Wochen versterben werden."

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Freitag, es gebe in Bezug auf die Corona-Situation zwischen der amtierenden und der künftigen Regierung "an bestimmten Stellen unterschiedliche Einschätzungen". Vor allem die Diskussion um die Impfpflicht könne er zum aktuellen Zeitpunkt nicht nachvollziehen - denn die würde ihre Wirkung keinesfalls schnell genug entfalten, um die aktuelle vierte Pandemie-Welle zu brechen. Die Impfpflicht sollte deshalb "nicht das Thema dieser Tage" sein. Stattdessen brauche man mehr Kontaktbeschränkungen - und eine schnelle Ministerpräsidentenkonferenz. Die sei auch ein Signal: "Es ist ernst, Leute, es ist ernst."

In diesen Tagen geht es in Berlin nicht nur um Infektionszahlen und Intensivbetten, sondern auch um die Deutungshoheit der aktuellen Lage. Den scheidenden Gesundheitsminister betrifft das im Besonderen - Jens Spahn ist in weiten Teilen der Öffentlichkeit nicht mehr gut gelitten, er muss sein Amt nun übergeben, während die Pandemie in Deutschland alles Bisherige zu übertreffen droht - nicht das Erbe, das Spahn sich vorgestellt hat: Noch im Oktober initiierte er die Abschaffung der epidemischen Notlage. Das hätte das perfekte Ende seiner Amtszeit sein sollen. Nun ist der Ausnahmezustand zwar abgeschafft, aber das Virus verhindert die Erzählung von Spahns vollendeter Mission.

"Der Krisenstab, den gibt es", sagt Spahn

Dennoch kämpft man in seinem Haus darum, wie die Arbeit des Ministers im Rückblick wahrgenommen werden wird. Vor allem die Einrichtung neuer Krisengremien, die der künftige Kanzler Olaf Scholz verkündete, regt im Ministerium viele auf. Denn es sei ja nicht so, als ob es keine Krisenstäbe gäbe, im Gegenteil. "Der Krisenstab, den es gibt, tagt, glaube ich, nächste Woche zum 99. Mal", sagte Spahn am Freitag. Dazu gebe es die Ministerpräsidentenkonferenzen und Gespräche mit den Gesundheitsministern der Länder - Letztere oft bis zu fünf Mal pro Woche. Austausch auf Arbeitsebene noch gar nicht mitgerechnet.

Er glaube jedenfalls nicht, "dass die Entscheidungen, die zu treffen sind, mangels wissenschaftlicher Untermauerung nicht getroffen werden". Das kann man kaum anders interpretieren denn als Vorwurf an die Ampel-Parteien, die sich bislang nicht zu harten neuen Maßnahmen durchringen können. Der Vorwurf der Untätigkeit begleitet Spahn selbst seit langem, er verweist dann gerne darauf, dass viele der Maßnahmen, die er für notwendig erachte, Entscheidungen der Länder seien. 2 G? Habe er schon im Sommer gefordert, sei halt nur nicht durchsetzbar gewesen. Booster-Impfungen? Habe er schon vor Monaten angemahnt.

Wer Spahn nachfolgen soll, ist bislang offen. Klar ist nur, dass das Gesundheitsministerium an die SPD fällt. Die hat mit Karl Lauterbach immerhin einen Mann, der Lust auf den Job hat. Allerdings könnten die von Scholz angestrebte Geschlechterparität im Kabinett und Lauterbachs überschaubare Beliebtheit in der eigenen Partei seine Berufung verhindern. Immerhin: Lauterbach gehört zu den wenigen seiner Zunft, die sich für Tabellen und Statistiken genauso begeistern wie die Kanzlerin.