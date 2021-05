US-Präsident Joe Biden spricht sich für weitere Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus aus. Er habe die Geheimdienste darum geben, ihre Bemühungen nochmals zu verstärken, entsprechende Informationen zu sammeln und binnen 90 Tagen einen weiteren Bericht vorzulegen, sagte er. Zu den weiteren Nachforschungen könnten auch spezielle Fragen an China gehören. Die Vereinigten Staaten arbeiteten dabei mit gleichgesinnten Partnern rund um die Welt zusammen, um China zu Transparenz und Zugang zu Daten zu drängen. Es gebe derzeit noch nicht genügend Informationen, um zu bestimmen, ob das Virus auf natürlichem Wege entstanden sei oder aus einem Labor stamme. Bei den Geheimdiensten gebe es dazu kein einheitliches Bild.

Seit langem kursieren unbelegte Mutmaßungen, das Coronavirus könne aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen und womöglich durch einen Laborunfall freigesetzt worden seien. Die Chinesen haben derartige Vorwürfe bislang vehement zurückgewiesen. In Wuhan war das Coronavirus erstmals aufgetreten. China hatte in den vergangenen Tagen auch einen Bericht des Wall Street Journal dementiert, wonach drei Wissenschaftler des Instituts für Virologie in Wuhan im November 2019 in ein Krankenhaus gekommen waren.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO war in einer im März vorgelegten Studie zu dem Schluss gekommen, dass das Virus außer in Fledermäusen auch in Schuppentieren seinen Ursprung haben könnte. Die Theorie, dass es aus einem Labor entwichen sein könnte, bezeichneten die beteiligten Wissenschaftler dagegen als "extrem unwahrscheinlich".

EU fordert hohe Zwangsgelder gegen Astra Zeneca

Im Rechtsstreit mit Astra Zeneca fordert die EU-Kommission millionenschwere Zwangsgelder, um bestellten Impfstoff rasch zu bekommen. Für jede mehr als drei Monate verspätet gelieferte Dosis solle der britisch-schwedische Hersteller zehn Euro pro Tag zahlen, beantragte die Brüsseler Behörde nach Angaben eines Sprechers vor dem zuständigen belgischen Gericht.

Dies solle ab 1. Juli für die Impfdosen gelten, die dann noch aus Zusagen für das erste Quartal ausstehen. Ab 1. Oktober solle der Hersteller für fehlende Mengen aus dem zweiten Quartal zahlen. Darüber hinaus fordert die Kommission für jede vom Gericht festgestellte Vertragsverletzung zehn Millionen Euro pro Tag, bis die Vereinbarungen eingehalten werden.

Die EU-Kommission hatte 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff von Astra Zeneca bestellt und setzte auf Lieferungen bis Ende Juni. Doch gingen im ersten Quartal nur 30 Millionen statt 120 Millionen Impfdosen an die 27 EU-Staaten. Für das zweite Quartal werden anstelle der vereinbarten 180 Millionen nur 70 Millionen Dosen erwartet. Aus Sicht der EU-Kommission verstößt der Hersteller gegen einen Rahmenvertrag vom August 2020. Die Firma macht Produktionsprobleme geltend und bestreitet Vertragsverstöße.

Beide Seiten trugen ihre Argumente am Mittwoch in einem Eilverfahren vor Gericht vor. Die Kommission will vorerst eine einstweilige Verfügung erreichen. Wann die Entscheidung fällt, blieb zunächst offen. In der Hauptsache soll ab September verhandelt werden.

Der Rahmenvertrag enthält die umstrittene Klausel, die Firma müsse "best reasonable efforts" zur Erfüllung der Zusagen unternehmen - zu Deutsch in etwa "alle vernünftigen Anstrengungen". Astra Zeneca argumentiert, das habe man eingehalten; die EU-Kommission sieht das anders. Der zweite Knackpunkt: Astra Zeneca sichert im Vertrag zu, dass keine anderen Verpflichtungen gegenüber Dritten der Erfüllung entgegenstehen. Die EU-Kommission wirft dem Unternehmen jedoch vor, Großbritannien bevorzugt bedient zu haben. Großbritannien war von Lieferproblemen weniger betroffen.

Ema fordert von Johnson & Johnson nach Todesfall weitere Studien

Die Europäische Arzneimittelbehörde (Ema) fordert wegen eines Todesfalls nach einer Impfung mit dem Mittel von Johnson & Johnson (J&J) weitere Studien vom US-Pharmakonzern. Der Fall werde geprüft, heißt es weiter. Eine 41-jährige Frau war am Freitag in Belgien an einer seltenen Thrombose gestorben.

Prominente Zeitung in Japan drängt auf Absage von Olympia

Die japanische Zeitung Asahi Shimbun, ein offizieller Olympia-Partner in Tokio, hat zur Absage der Sommerspiele aufgerufen. In einem Leitartikel vom Mittwoch bezeichnete das Blatt die für den 23. Juli bis zum 8. August geplante Großveranstaltung inmitten der Coronavirus-Pandemie als "Bedrohung für die Gesundheit".

Premierminister Yoshihide Suga wird daher gebeten, "eine ruhige, objektive Bewertung der Situation vorzunehmen und die Entscheidung zu treffen, die Olympischen Spiele in diesem Sommer abzusagen". Das Risiko sei nicht zu akzeptieren, die Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verhalte sich "selbstgerecht" und missachte den Willen der Bevölkerung. Die Asahi Shimbun ist das am zweitmeisten gelesene Blatt im Land und ist für seine eher linke Ausrichtung bekannt.

In Japan werden die kritischen Stimmen weniger als zwei Monate vor Olympia-Beginn lauter. Umfragen zeigen eine mehrheitlich stark ablehnende Haltung. Asahi Shimbun selbst hat kürzlich eine Umfrage abgehalten, in der sich 80 Prozent der Teilnehmenden gegen eine planmäßige Austragung der Spiele geäußert haben. In Tokio und anderen Teilen des Landes herrscht wegen steigender Corona-Fallzahlen der Notstand.

Am Montag haben zudem die USA mit Verweis auf die verschärfte Pandemielage eine Reisewarnung der höchsten Stufe für Japan ausgesprochen. Der Warnhinweis hat laut eines japanischen Regierungssprechers allerdings keine Auswirkung auf die Teilnahme der USA an den Spielen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, Präsident Joe Biden unterstütze "mit Stolz die US-Athleten, die für diese Spiele trainiert haben und in den besten Traditionen des olympischen Geistes antreten werden".

Ein japanisches Forschungsinstitut erklärte am Dienstag, eine Absage der Spiele würde Japan rund 16,6 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Euro) kosten. Das Land könne demnach aber noch größeren wirtschaftlichen Schaden erleiden, falls die Durchführung der Spiele zu stark ansteigenden Infektionszahlen und einem neuerlichen Notstand führt. (26.05.2021)

Impffortschritt in den USA

Inzwischen ist die Hälfte der Erwachsenen in den USA vollständig geimpft. Die 50-Prozent-Marke wurde am Dienstag (Ortszeit) erreicht, wie aus Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Mehr als 61 Prozent der insgesamt etwa 260 Millionen Erwachsenen im Land haben demnach mindestens eine Impfdosis erhalten. Unter den Senioren liegen die Zahlen deutlich höher: Etwa 85 Prozent der Menschen ab 65 Jahren haben mindestens eine Impfdosis bekommen, gut 74 Prozent in dieser Altersgruppe sind vollständig geimpft. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung liegt die Quote der vollständig Geimpften bei gut 40 Prozent.

Insgesamt sind den CDC zufolge 359 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. In den Vereinigten Staaten wird neben den Impfstoffen von Moderna und Biontech/Pfizer, bei denen zwei Dosen gespritzt werden, auch der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt, der bereits nach einer Dosis seine volle Wirkung entfaltet. Das Präparat von Biontech/Pfizer ist in den USA auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, die übrigen Präparate dürfen bislang nur Erwachsenen verabreicht werden. (25.05.2021)

Moderna will Impfstoff-Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren beantragen

Nach dem deutsch-amerikanischen Anbieter Biontech/Pfizer will auch das US-Unternehmen Moderna für seinen Corona-Impfstoff eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beantragen. Der Impfstoff schütze auch Heranwachsende zuverlässig vor einer Covid-19-Erkrankung, teilte der Hersteller am Dienstag mit. Das gehe aus Ergebnissen einer Studie mit mehr als 3700 Teilnehmern in dieser Altersgruppe hervor. Keiner von ihnen habe nach einer vollständigen Impfung eine Covid-19-Erkrankung entwickelt. Der Impfstoff sei gut vertragen worden und habe sich als hochwirksam erwiesen. Noch sind die Ergebnisse aber weder von Experten begutachtet noch in einem Fachjournal veröffentlicht.

Schon Anfang Juni will Moderna die Zulassungsdaten bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und anderen Regulierungsbehörden weltweit einreichen. Der Impfstoff von Moderna ist bislang erst zum Einsatz ab 18 Jahren zugelassen. In der Studie mit Erwachsenen lag die Wirksamkeit bei gut 94 Prozent. Das Mittel von Pfizer und Biontech - genau wie Moderna ein mRNA-Impfstoff - wurde in den USA schon vor zwei Wochen für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, auch in der EU wird in Kürze mit einer Genehmigung gerechnet. Die Mehrzahl der Kinder entwickelt bei Covid-19 nur milde oder gar keine Symptome. Kinder sind aber nicht ohne Risiko, auch schwere Verläufe zu entwickeln und können das Virus weiter übertragen. Die Impfung jüngerer Altersgruppen wird als wichtiger Schritt angesehen, um Kinder sicher in die Schulen zurückzubringen. (25.05.2021)

Großbritannien: Erster geimpfter Mann im Alter von 81 Jahren gestorben

William Shakespeare wurde als erster Mann in Großbritannien gegen das Coronavirus geimpft, nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Es gebe beim Namensvetter des berühmten Dramatikers aber keinen Zusammenhang zur Corona-Pandemie, berichtete die BBC am Dienstag. Shakespeare, genannt Bill, hatte am 8. Dezember 2020 in Coventry als zweiter Mensch im Vereinigten Königreich eine Impfung mit dem Biontech-Impfstoff erhalten, kurz nach Margaret Keenan.

Coventrys Stadträtin Jayne Innes rief die Bevölkerung zur Impfung auf. "Die beste Hommage an Bill besteht darin, eine Spritze zu bekommen", wurde Innes von der Zeitung The Sun zitiert. Shakespeare hinterlässt zwei erwachsene Kinder sowie mehrere Enkel. Er arbeitete für einen Industriekonzern und war Gemeinderat. Nachdem er die Impfung erhalten hatte, lobte er die Erfahrung als "bahnbrechend". Die Impfung werde "unser aller Leben und unseren Lebensstil verändern", sagte er damals.