Frankreich:Influencer sollten Biontech-Impfstoff verunglimpfen

Von Kathrin Müller-Lancé

Der französische Wissens-Youtuber Léo Grasset berichtet auf Twitter von einem "riesigen Budget" und einem Kunden, "der lieber anonym bleiben möchte". Darunter teilt er den Screenshot einer Mail. Darin wird er aufgefordert - im Falle einer Zusammenarbeit - in seinen Videos deutlich zu machen, dass die Todesrate des Pfizer-Impfstoffs fast drei Mal höher sei als die von Astra Zeneca. Dabei solle er auf keinen Fall erwähnen, dass es sich um ein gesponsertes Video handele. Er solle das Material so präsentieren, als sei es seine "eigene unabhängige Meinung".

Auch der französische Comedian Sami Ouladitto erwähnt in einem Tweet eine solche Anfrage. Französische Medien sprechen von einer "Kampagne", die mehrere Influencer betreffe: Offenbar sollte der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer gezielt diskreditiert werden. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran reagierte am Dienstag. "Das ist armselig, gefährlich und verantwortungslos", sagte er dem Sender BFM-TV. Er wisse nicht, woher diese Anfragen kommen, ob aus Frankreich oder aus dem Ausland.

Auch der deutsche Youtuber Mirko Drotschmann hat nach eigenen Angaben eine entsprechende Anfrage erhalten. Auf Twitter teilt er einen Screenshot einer Mail, in der er für eine "Informationskampagne" angefragt wird. Dazu solle er einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen teilen.

Nach Recherchen der französischen Zeitung Le Monde könnten die Mails von einer Kommunikationsagentur mit Sitz in London kommen, deren Homepage seit Dienstag nicht mehr online ist. Das Linkedin-Profil des Agenturchefs weise darauf hin, dass das Unternehmen nicht in London, sondern in Russland tätig gewesen sei. Das Profil sei mittlerweile allerdings auch nicht mehr online. Die Agentur habe sich auf Anfragen der Zeitung bislang nicht geäußert. Wer tatsächlich hinter der möglichen Desinformationskampagne steckt, bleibt also vorerst unklar.

Gesundheitsminister Véran sagte im französischen Fernsehen auch, dass er nicht glaube, dass die Kampagne funktioniere: "Die Franzosen sind intelligente Leute, sie haben verstanden, wie man sich in der Pandemie verhalten und schützen muss."